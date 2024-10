Les Maple Leafs de Toronto ont une occasion unique de faire sensation. Permettez-moi de développer.

Jeremy Swayman, l’un des principaux gardiens de but de la LNH, est potentiellement disponible après une conférence de presse désastreuse des Bruins de Boston. Les Maple Leafs de Toronto devraient être très intéressés.

L’impasse contractuelle entre les Bruins et le gardien Jeremy Swayman a atteint un nouveau plus bas. Lors de la conférence de presse de l’équipe de lundi, le directeur général Cam Neeley a fait des commentaires incroyablement peu professionnels, déclarant que Swayman avait « 64 millions de raisons » d’avoir déjà signé.

Suite aux commentaires de Neely, l’agent de Swayman a fustigé les Bruins pour avoir révélé des informations privilégiées sur un accord en cours, et il a nié que ce que Neely avait dit était vrai. En fait, l’agent de Swayman était tellement déterminé à défendre son client que le fossé entre les Bruins et Swayman est peut-être désormais trop grand pour être réparé.

Les Maple Leafs de Toronto devraient échanger contre Jeremy Swayman

Il y a quelques semaines, les rumeurs se sont multipliées, suggérant que Sayman pourrait être en mouvement. Mais comme je l’ai écrit à l’époque, les Leafs auraient dû proposer une offre à Swayman. Bien entendu, cela n’est jamais arrivé. Compte tenu des développements les plus récents, il semble que les Leafs pourraient avoir une réelle chance de faire sensation.

Alors, les Leafs pourraient-ils réellement conclure cet accord ?

Ils pourraient et devraient vouloir le faire, mais ils ne semblent pas intéressés, même si le chemin le plus simple vers le succès a toujours été de combiner Auston Matthews avec l’un des meilleurs gardiens du monde.

La rumeur dit que Swayman souhaite un accord d’environ 9,5 millions de dollars par saison. Même si cela me semble élevé, les Leafs ne peuvent pas laisser passer l’occasion d’avoir un gardien de but de premier plan, surtout après avoir éliminé plusieurs grands noms au cours de la dernière intersaison.

Utilisons le commerce de Linus Ullmark comme référence. Les Bruins étaient convaincus qu’ils concluraient un accord avec Swayman au début de l’été. Ainsi, ils ont échangé Ullmark, un agent libre imminent, contre Joonas Korpisalo. Mark Kastelic et un choix de première ronde.

Alors, les Maple Leafs de Toronto abandonnent-ils un gardien de but, un joueur de l’alignement et un choix de première ronde ? Cela peut sembler beaucoup, mais c’est assez raisonnable si vous pensez avoir un gardien de but qui mérite d’être engagé environ 10 millions de dollars.

Bien qu’Ullmark ait obtenu un Vézina, Swayman est plus jeune et considéré comme le gardien de but le plus précieux, donc le coût serait plus élevé, mais tout type de Mitch Marner pour un échange de gardien de but est complètement non partant. C’est tout simplement beaucoup trop coûteux et risqué pour que les Leafs l’envisagent.

Pour commencer, un autre gardien devrait suivre le chemin de Boston. Cela signifie que Anthony Stolarz ou Joseph Woll devraient partir, et ils voudront évidemment Woll.

Quant aux autres morceaux, pourquoi ne pas ajouter Nick Robertson au mix ? S’il envisage toujours sérieusement de quitter Toronto, peut-être que Robertson fera bouger les choses pour Boston, mais en réalité, sa valeur commerciale reste faible et Boston demanderait probablement Easton Cowan à la place.

Enfin, les choix au repêchage pourraient également se diriger vers Boston. Les Bruins ne donneront pas Swayman, et s’il y a un échange, les Leafs ne seront pas la seule équipe impliquée. Il faudrait qu’un premier soit inclus dans l’échange, au strict minimum.

Joseph Woll, Easton Cowan et un choix de 1ère ronde me semblent incroyablement élevés, mais tout ce qui vaut la peine d’être fait va faire mal, et j’aimerais éviter le piège de la plupart des propositions commerciales basées sur les fans et le rendre réaliste. Si les Leafs veulent un gardien de but d’élite, le coût est probablement bas. Attention, le plafond salarial Cela ne fonctionne pas ici, mais je suppose que si les Leafs devaient libérer de l’espace, ils pourraient le faire en cédant une partie de leur salaire aux Bruins ou en effectuant des échanges séparés.

Évidemment, cette conversation n’est pour le moment que spéculation. Mais à en juger par la façon dont les choses se passent entre Swayman et les Bruins, un accord majeur pourrait se profiler au loin. Alors, restez à l’écoute car il y a bien plus dans cette histoire qu’il n’y paraît.