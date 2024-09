Les Maple Leafs de Toronto devancent les Canadiens de Montréal pour leur première victoire en pré-saison et perdent la blessure de William Nylander

TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont eu peur lors d’une victoire de 2-1 contre les Canadiens de Montréal, jeudi soir, lorsque l’attaquant vedette William Nylander a quitté le match au milieu de la première période après avoir reçu un coup à la tête.

Il a été retenu pour le reste du match pour ce que l’équipe a appelé des « raisons de précaution ». L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Craig Berube, a déclaré que Nylander avait évité une blessure grave et qu’il s’en sortirait bien.

« Willy ira bien », a déclaré Berube. « Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. »

Nylander a été la dernière star des Maple Leafs à souffrir d’une blessure, alors qu’Auston Matthews a quitté l’entraînement cette semaine avec ce que Berube considérait comme une maladie du haut du corps. Matthews n’a pas joué jeudi.

John Tavares et Nick Robertson ont marqué pour Toronto lors de la première victoire des Maple Leafs de la pré-saison. Christian Dvorak a marqué pour Montréal.

Les Maple Leafs ont dominé les Canadiens 33-17 au chapitre des tirs.

Nylander a été trébuché en zone neutre et touché à la tête par un joueur montréalais qui passait alors qu’il tombait. Le joueur de 27 ans s’est rendu directement au vestiaire après le match.

Tavares a ouvert le score à mi-chemin à 10:12 de la première période en repoussant une passe habile de Mitch Marner. C’était le quatrième point pour Tavares en deux matchs.

« Il y avait de meilleures équipes dans notre jeu », a déclaré Tavares. « La façon dont nous avons joué, dans les trois zones, nous étions un peu plus connectés. Le rythme de notre jeu était meilleur. Déplacer la rondelle mieux.

« J’ai aimé la façon dont nous avons procédé à l’échec-avant. »

Dvorak a égalisé Montréal à 5:39 de la deuxième période après avoir profité d’une passe habile d’Alexandre Barre-Boulet à la ligne bleue de Toronto.

Dvorak a résisté au défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly et a placé la rondelle entre les jambes du gardien Anthony Stolarz.

Robertson a réussi deux échappées plus tard dans la période, mais les deux ont été repoussées par le gardien montréalais Jakub Dobes.

Robertson a finalement profité du but gagnant à 18 :04. Il a retiré la rondelle au défenseur des Canadiens Adam Engstrom, écopant ainsi une pénalité et a battu Dobes entre les jambes.

« C’est un sacré jeu, a déclaré l’attaquant des Maple Leafs Steven Lorenz. « C’est juste un travail acharné, ne pas abandonner une pièce. Et cela montre une maturité pour un jeune comme lui. Arriver sur le backcheck et déshabiller le gars, entrer et sur les trois premières foulées, obtenir une certaine séparation et obtenir un bon coup sur le cinq trou du gars.

«Je suis fatigué rien que de le regarder. C’est un bon petit joueur.

Matt Murray a remplacé Stolarz en troisième période pour son premier match depuis qu’il s’est blessé à la hanche le 4 avril 2023. Il a arrêté les sept tirs auxquels il a fait face.

« Il a connu un bon été, un été en bonne santé », a déclaré Berube à propos de Murray. « Il a pu s’entraîner et faire les choses qu’il devait faire. Vous savez, ce type a remporté quelques Coupes (Stanley). Il sait comment gagner. C’est un bon gardien.

« Donc, je pense que ça a juste progressé depuis l’été jusqu’au camp ici maintenant. Il avait l’air solide. C’est un grand gars, il prend beaucoup de filet. »

Stolarz a réalisé neuf arrêts et Dobes a effectué 32 arrêts.

À VENIR

Les Maple Leafs et les Canadiens s’affronteront à nouveau samedi à Montréal.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 septembre 2024.