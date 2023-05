Les Maple Leafs de Toronto battus par les Panthers de la Floride dans le match 3

Après avoir finalement remporté une série éliminatoire de premier tour de la LNH pour la première fois en près de 20 ans, les Maple Leafs de Toronto ont semblé mal à l’aise au deuxième tour.

Les Leafs ont perdu les matchs 1 et 2 à domicile contre les Panthers de la Floride plus tôt cette semaine et ont perdu le match 3 en prolongation dimanche soir. Ils suivent maintenant la meilleure des sept séries 3-0.

Les Leafs devront gagner le match 4 mercredi afin de forcer un retour du match 5 à Toronto.

Voici un récapitulatif du jeu 3 :



21h30

Les Panthers marquent en prolongation pour battre les Maple Leafs 3-2. La Floride prend une avance de 3-0 dans la série.



21h09

Les Leafs et les Panthers restent bloqués à deux buts chacun après la troisième période. Le match 3 va en prolongation.



20h32

La troisième et dernière période du match 3 est en cours, avec un score à égalité 2-2.

Et les Leafs seront privés de leur gardien partant pour le reste du match, a confirmé l’équipe.

Maple Leafs G Ilya Samsonov ne reviendra pas au match de ce soir. – Leafs PR (@LeafsPR) 8 mai 2023



20h15

Les Leafs et les Panthers sont à égalité à 2 buts chacun après la deuxième période.



20h

Carter Verhaeghe marque pour les Panthers pour égaliser le match à 2-2.



19h48

Les Leafs reprennent les devants après le but d’Erik Gustafsson au milieu de la deuxième période. Toronto mène la Floride 2-1.



19h41

L’attaquant des Panthers Anthony Duclair marque un but en avantage numérique sur Joseph Woll pour égaliser le match à 1-1 en deuxième période.



19h37

Le gardien des Leafs Ilya Samsonov quitte le match moins d’une minute après le début de la deuxième période en raison d’une blessure après avoir été renversé par inadvertance par Luke Schenn. Il a été remplacé par Joseph Woll.



19h15

Les Leafs prennent les devants 1-0 au premier entracte grâce au but de Sam Lafferty en début de première période.



18h45

Moins de trois minutes après le début de la première période, Sam Lafferty marque sur un tir sur réception pour donner aux Leafs une avance de 1-0.

Composition du match 3 des Leafs

Lors de leur série de premier tour contre le Lightning de Tampa Bay, les Leafs étaient sans l’ailier Michael Bunting pour les matchs 3 et 4. Maintenant, ils seront sans la recrue hors pair qui l’a remplacé.

Matthew Knies, qui a subi une commotion cérébrale lors du match 2, a été exclu pour les matchs 3 et 4 et il est peu probable qu’il revienne du tout pendant la série, selon l’entraîneur-chef des Leafs Sheldon Keefe.

Le joueur de 20 ans a été coché sur la bande en première période par Sam Bennett de la Floride, qui a ensuite attrapé l’ailier des Leafs par la tête et le cou et l’a projeté en arrière sur la glace derrière le but des Panthers.

Knies n’est pas revenu au jeu après le premier entracte. Bennett n’a pas été pénalisé sur le jeu.