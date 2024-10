Les Maple Leafs continuent de chercher un gardien n ° 1

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le gardien des Maple Leafs de Toronto, Joseph Woll, s’échauffe avant d’affronter les Sénateurs d’Ottawa au Scotiabank Arena de Toronto, le 22 septembre.Dan Hamilton/Reuters

Les Maple Leafs entament la saison 2024-25 comme ils l’ont fait lors des cinq précédentes. Il leur manque apparemment un gardien de but vedette, nécessaire à une longue et réussie course à la Coupe Stanley.

Cela fait cinq ans qu’un de leurs gardiens n’a pas débuté 50 matchs. Frederik Andersen a débuté 52 en 2019-20, et 60, 66 et 66 les trois saisons précédentes.

Toronto n’a remporté aucune ronde en séries éliminatoires au cours d’aucune de ces années, mais il a eu plus de problèmes ailleurs qu’en ce qui concerne la stabilité du filet. Seize joueurs ont débuté dans son groupe depuis 2020-21.

Jack Campbell s’est approché lorsqu’il a commencé 47 en 2020-2021, mais Ilya Samsonov, décédé depuis, en a eu le plus avec 40 départs au cours de chacune des deux dernières saisons.

Une partie des turbulences chez les gardiens de but a bien sûr été causée par des blessures. Mais il s’agissait également de ne pas avoir quelqu’un de suffisamment fiable sur qui compter.

Et nous voilà à nouveau – année différente, même situation.

Peut-être que Joseph Woll ou Anthony Stolarz deviendront ce numéro un une fois que les Maple Leafs ouvriront la saison régulière mercredi à Montréal. Sinon, Matt Murray, qui se remet d’opérations aux deux hanches, est toujours là à des fins de divertissement.

Ce serait le scénario de tous les scénarios si, sans autre option, celui qui était entravé devenait le joueur de retour de l’année. Ou, dans son cas, des années.

Stolarz a remporté la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride cet été et a semblé solide lors de trois apparitions. Il a joué 60 minutes contre les Red Wings jeudi à Détroit et s’en est bien acquitté. Il a réalisé 30 arrêts dans une victoire de 2-0 et n’a accordé que deux buts en pré-saison.

Il y a un an, il a enregistré une fiche de 16-7-2 en tant que remplaçant de Sergei Bobrovsky à Sunrise, mais n’a jamais été numéro un. En huit saisons dans la LNH avec quatre organisations, il a participé à 108 matchs.

En juillet, il a signé un contrat de deux ans avec Toronto en tant qu’agent libre et a profité au maximum de cette opportunité.

« C’est évidemment excitant », a déclaré Stolarz, 30 ans, jeudi soir. « C’est un peu ce que l’on veut en tant que joueur de hockey. Vous voulez être sur la grande scène et vous voulez jouer à des jeux. J’ai cette opportunité et c’est à moi d’en profiter.

Woll sera probablement examiné de près lors du dernier match d’entraînement de samedi, contre les Red Wings au Scotiabank Arena. Il n’a pas joué depuis le 22 septembre contre Ottawa dans un match au cours duquel il a accordé trois buts sur 23 tirs.

Le joueur de 26 ans a impressionné par le passé mais s’est révélé sujet aux blessures. Il avait une fiche de 2-2 contre Boston lors du premier tour des séries éliminatoires la saison dernière, mais n’était pas disponible pour le septième match en raison d’une entorse au dos. Toronto a perdu 2-1 en prolongation.

À petites doses – 36 matchs sur quatre saisons – Woll a démontré les compétences requises pour être un gardien de but partant.

«J’ai confiance en Joe», a déclaré Brad Treliving, directeur général de Toronto, après l’élimination de l’équipe au premier tour le printemps dernier. « La plus grande question à propos de Joe, c’est qu’il se blesse souvent. Nous devons creuser cela.

Woll espère obtenir le feu vert contre les Canadiens, mais Craig Berube, le nouvel entraîneur des Maple Leafs, n’a fait aucune annonce.

« Ce serait assez spécial de pouvoir jouer au Centre Bell lors de la soirée d’ouverture », a déclaré Woll.

Comme c’est toujours le cas avec les gardiens de but, il y a une saine compétition.

« Nous allons simplement y aller et nous pousser les uns les autres », a déclaré Stolarz. Il recevra 2,5 millions de dollars américains pour chacune des deux prochaines années. « Cela va être une bataille. C’est difficile d’être gardien de but parce qu’il n’y a qu’une seule place. Mais si vous vous poussez les uns les autres, cela ne fera que rendre l’équipe meilleure.

Reste à savoir si Stolarz et Woll pourront apporter de la cohérence sur le long terme. Une blessure grave à l’un ou l’autre pourrait compromettre les chances des Maple Leafs. Une blessure des deux serait un désastre.

Malgré tous ceux qui se plaignent des énormes salaires qu’ils perçoivent, Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares ont mérité leur subsistance.

Dans le même temps, cependant, cet afflux d’argent vers les quatre principaux est en partie la raison pour laquelle l’arrière et les gardiens de but souffrent. Treliving a fait appel à Chis Tanev et Oliver Ekman-Larsson pour aider à répondre aux besoins en défense.

Nous verrons si les choses sont différentes cette année. Mais en ce qui concerne les perspectives de l’équipe devant le filet, les Maple Leafs semblent maigres.