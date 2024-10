Les Maple Leafs annoncent plusieurs blessures mineures

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé une poignée de blessures à l’approche de leur dernier match. Le groupe est notamment dirigé par l’ailier Nicolas Robertsonqui souffre quotidiennement d’une blessure au haut du corps par David Alter de The Hockey News. Robertson a été parmi les plus grands joueurs de Toronto cette pré-saison, marquant trois buts en tête de l’équipe en quatre apparitions. Toronto a parlé de la chance de Robertson de gagner plus de temps de glace cette saison, alors qu’ils cherchent à combler le vide laissé par le buteur de 20 buts. Tyler Bertuzziqui a rejoint les Blackhawks de Chicago cet été. Robertson a étouffé ses rôles subalternes dans la LNH au cours des trois dernières saisons, la campagne 2023-24 représentant sa seule année complète avec les Leafs. Il a jusqu’à présent totalisé 34 points, répartis à parts égales, en 87 apparitions en carrière.

Robertson sera rejoint sur la liste des absents par le défenseur Jake McCabe (haut du corps) et utilitaire vers l’avant Calle Jarnkrök (bas du corps), qui subissent leurs propres blessures au quotidien selon une annonce d’équipe. Les deux joueurs n’ont disputé que deux matchs cette pré-saison et aucun n’a marqué de point.

McCabe s’est avéré le plus en bonne santé des deux en 2023-24, même si une blessure à l’aine l’a empêché de disputer neuf matchs au premier semestre de l’année. Il a marqué huit buts et 28 points, un sommet en carrière, lors de ses 73 matchs restants, avec une moyenne de plus de 20 minutes de temps de glace pour la première fois depuis la saison 2021-22. Le rôle de Jarnkrok n’était pas aussi important, passant plutôt son temps à évoluer au sein de la troisième ligne de l’équipe. Il a inscrit 10 buts et 21 points en 52 matchs, soit près de la moitié de son total de buts de l’année dernière.

Les trois joueurs semblent être des verrous pour l’alignement de Toronto lorsqu’ils sont en bonne santé, ce qui donne de nombreuses raisons d’être prudent avec un seul match préparatoire contre Détroit restant à leur calendrier. Ils chercheront désormais chacun à guérir rapidement, en préparation pour le match d’ouverture de la saison des Leafs contre Montréal le 9 octobre.