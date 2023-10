Les manuscrits qui ont survécu au Vésuve révèlent leur premier mot

Au plus profond d’un rouleau de papyrus qui n’a pas été lu depuis près de 2 000 ans et qui s’effondrerait s’il était déroulé, les chercheurs ont récupéré une poignée de lettres et un seul mot : « porphyras,» Grec ancien pour « violet ».

Les experts qui ont annoncé les résultats jeudi espèrent que les techniques utilisées leur permettront de reconstituer électroniquement l’intégralité du contenu des nombreux manuscrits d’Herculanum qui ont été conservés mais sont trop fragiles pour être ouverts. Les rouleaux ont été carbonisés par l’éruption du Vésuve en 79 après JC qui a enseveli Pompéi et inondé Herculanum de gaz chauds et de boue volcanique.

Les rouleaux, qui ressemblent à des morceaux de charbon froissés, proviennent d’une grande villa qui aurait appartenu au beau-père de Jules César.

Une cache d’environ 800 rouleaux a été découverte en 1752 par des ouvriers fouillant la villa. Les érudits qui tentaient de les dérouler se sont arrêtés après avoir constaté que leurs méthodes détruisaient les rouleaux tout en produisant très peu de texte. Aucun n’a été ouvert depuis le XIXème siècle.

La nouvelle approche utilisée pour lire les parchemins a été développée au cours des 20 dernières années par Brent Seales, informaticien à l’Université du Kentucky. Il utilise la tomodensitométrie, la même technique que celle utilisée pour les tomodensitogrammes, ainsi que les progrès de l’intelligence artificielle.

Contrairement à de nombreuses encres anciennes contenant des métaux, l’encre utilisée par les scribes d’Herculanum était fabriquée à partir de charbon de bois et d’eau et se distingue à peine du papyrus carbonisé sur lequel elle repose. Grâce aux améliorations constantes apportées à la technique de Seales, la dernière en date étant l’utilisation de l’IA pour aider à distinguer l’encre du papyrus, les rouleaux ont enfin commencé à produire une poignée de lettres.

Le mot « porphyras » a été visualisé en août par Luke Farritor, un étudiant en informatique de 21 ans ; il a gagné 40 000 $ pour avoir identifié 10 lettres dans le même petit morceau de parchemin. Un prix de 10 000 $ a été décerné à Youssef Nader, un étudiant diplômé en biorobotique qui a trouvé le même mot quelques mois plus tard. Casey Handmer, un entrepreneur, a gagné 10 000 $ pour avoir montré qu’il y avait beaucoup d’encre dans les rouleaux non ouverts.

Seales s’est dit convaincu que tout le contenu d’un parchemin serait récupérable. Ses analyses informatiques révèlent des brins disloqués qui pourraient avoir détruit quelques mots, mais il a déclaré que les logiciels devraient être capables de reconstruire le texte manquant à la satisfaction des papyrologues.

« Nous pouvons voir des dégâts à l’intérieur du parchemin, mais une grande partie peut être réparée numériquement », a-t-il déclaré.

La nouvelle selon laquelle un premier mot grec a été récupéré et que des manuscrits entiers sont potentiellement lisibles pourrait avoir de profondes implications pour l’érudition classique.

La plupart des manuscrits découverts proviennent d’une seule pièce qui semble avoir contenu la bibliothèque personnelle de Philodème, un philosophe épicurien employé par Piso, le propriétaire de la villa. De nombreux chercheurs pensent que Pison lui-même aurait eu une bibliothèque générale contenant des ouvrages latins et grecs majeurs, et que cette bibliothèque n’a pas encore été retrouvée dans les nombreuses pièces non fouillées de la villa.

« C’était la villa de campagne d’un aristocrate romain cultivé, et Piso y aurait eu beaucoup de livres, en particulier des livres latins, dont très peu ont été trouvés jusqu’à présent dans la villa », a déclaré Robert Fowler, classique et expert en papyrus à l’Université. de Bristol en Angleterre.

Une grande majorité des textes latins et grecs anciens ont été perdus. Sophocle a écrit plus de 120 pièces de théâtre, dont sept seulement ont survécu. Seuls 35 livres des 142 volumes de l’histoire de Rome de Tite-Live sont connus. Presque tous les poèmes de Sappho ont disparu. Récupérer une bibliothèque classique entière élargirait considérablement la connaissance des mondes grec et romain antiques.

« Récupérer une telle bibliothèque transformerait notre connaissance du monde antique d’une manière que nous pouvons difficilement imaginer », a déclaré Fowler. « L’impact pourrait être aussi grand que la redécouverte des manuscrits à la Renaissance. »

Les œuvres grecques et latines survivantes ont été copiées à plusieurs reprises. Certains soutiennent que la coûteuse copie manuelle des manuscrits au Moyen Âge aurait préservé le meilleur de la littérature ancienne et laissé périr le moins bon. Mais la survie semble avoir été souvent une question de hasard et non de sélection minutieuse.

Toutes les copies du chef-d’œuvre de Lucrèce, « De Rerum Natura », proviennent d’un seul manuscrit. Les poèmes de Catulle remontent également à un seul exemplaire survivant. La récupération de la bibliothèque de Piso, s’il en possédait une, pourrait fournir de nombreux nouveaux chefs-d’œuvre ainsi que des versions faisant autorité des œuvres très copiées qui ont survécu.

Le scanner d’un parchemin d’Herculanum récupère une soupe alphabétique de lettres. Seales s’est rendu compte que pour leur donner un sens, il devait d’abord déballer les rouleaux électroniquement et attacher les lettres aux surfaces appropriées. Les progrès qu’il a réalisés l’ont convaincu que le projet serait accéléré s’il mettait ses logiciels dans le domaine public et offrait des prix pour certaines étapes.

Environ 1 500 personnes, dont de nombreux experts en apprentissage automatique, travaillent désormais sur les parchemins. Des donateurs privés ont parrainé un prix de 700 000 $ si quelqu’un parvient cette année à récupérer quatre passages distincts d’au moins 140 caractères, la longueur maximale initiale d’un tweet.