Les manuscrits des monastères grecs racontent une nouvelle histoire de la domination ottomane

Commentez cette histoire Commentaire

MONT ATHOS, Grèce – Une cloche d’église sonne, le bruit saccadé du maillet sur la planche appelle les moines aux prières de l’après-midi, des voix profondes s’élèvent dans le chant communautaire. Et haut dans la grande tour du monastère de Pantokrator, une porte de bibliothèque en métal s’ouvre. Là, au plus profond du monastère médiéval fortifié de la communauté chrétienne orthodoxe monastique du mont Athos, les chercheurs exploitent pour la première fois un trésor pratiquement inconnu – des milliers de manuscrits de l’ère ottomane, dont les plus anciens du genre au monde.

Les bibliothèques de la communauté autonome, établies il y a plus de 1 000 ans sur la péninsule d’Athos, dans le nord de la Grèce, sont un dépôt d’œuvres rares et séculaires dans plusieurs langues, dont le grec, le russe et le roumain.

Beaucoup ont été étudiés de manière approfondie, mais pas les documents turcs ottomans, produits d’une bureaucratie occupante qui a gouverné le nord de la Grèce de la fin du XIVe siècle – bien avant que la capitale byzantine, Constantinople, ne tombe aux mains des Ottomans en 1453 – jusqu’au début du XXe lorsque la région est redevenu grec.

L’érudit byzantin Jannis Niehoff-Panagiotidis dit qu’il est impossible de comprendre l’économie et la société du mont Athos sous la domination ottomane sans consulter ces documents, qui réglementaient les relations des moines avec les autorités laïques.

“L’ottoman était la langue officielle de l’État”, a-t-il déclaré à l’Associated Press depuis la bibliothèque du monastère de Pantokrator, l’un des 20 sur la péninsule très boisée.

Niehoff-Panagiotidis, professeur à l’Université libre de Berlin, a déclaré que la plus ancienne des quelque 25 000 œuvres ottomanes trouvées dans les bibliothèques monastiques date de 1374 ou 1371. C’est plus ancien que tout ce qui est connu dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant qu’à Istanbul , comme les Ottomans ont rebaptisé Constantinople lorsqu’ils ont fait de la ville leur propre capitale, les archives les plus anciennes ne remontent qu’à la fin du XVe siècle.

“Les premiers documents qui ont éclairé (sur la première période de l’histoire ottomane) sont conservés ici, sur le mont Athos”, a-t-il déclaré, assis à une table encombrée de documents et de livres. D’autres, les plus rares, sont rangés dans de grands tiroirs en bois.

Il s’agit notamment des firmans – ou décrets – des sultans très ornés, des actes de propriété et des décisions de justice.

“L’écrasante majorité sont des documents juridiques”, a déclaré Anastasios Nikopoulos, juriste et collaborateur scientifique de l’Université libre de Berlin qui travaille avec Niehoff-Panagiotidis sur le projet depuis quelques mois.

Et les manuscrits racontent une histoire en contradiction avec la compréhension traditionnelle en Grèce des déprédations ottomanes dans les zones nouvellement conquises, à travers la confiscation des riches propriétés immobilières des monastères du mont Athos. Au lieu de cela, les nouveaux dirigeants ont pris la communauté sous leur aile, ont préservé son autonomie et l’ont protégée des ingérences extérieures.

“Les firmans des sultans que nous avons vus dans la tour… et les décisions des tribunaux de l’État ottoman montrent que la petite démocratie des moines a pu gagner le respect de toutes les puissances conquérantes”, a déclaré Nikopoulos. “Et c’est parce que le mont Athos était considéré comme un berceau de paix, de culture … où les peuples et les civilisations coexistaient pacifiquement.”

Nikopoulos a déclaré que l’une des premières actions de Murad II, le souverain ottoman qui a conquis Thessalonique – la ville la plus proche du mont Athos – a été de rédiger un document juridique en 1430 protégeant la communauté.

« Cela en dit long. Le sultan ottoman lui-même a veillé à ce que le système administratif du mont Athos soit préservé et sauvegardé », a-t-il déclaré.

Même avant cela, a ajouté Niehoff-Panagiotidis, un sultan a émis un mandat prévoyant des sanctions strictes pour les intrus après qu’une bande de soldats en maraude se soit livrée à des vols mineurs dans l’un des monastères.

“Il est étrange que les sultans aient gardé le mont Athos, le dernier vestige de Byzance, semi-indépendant et ne l’aient pas touché”, a-t-il déclaré. « Ils n’ont même pas gardé de troupes ici. Tout au plus auraient-ils un représentant local qui resterait probablement au (centre administratif de la communauté, Karyes) et siroterait du thé.

Une autre révélation inattendue, a déclaré Niehoff-Panagiotidis, était que pendant environ les deux premiers siècles de la domination ottomane, aucun effort n’a été fait pour imposer la loi islamique sur le mont Athos ou dans les régions voisines du nord de la Grèce.

“Le mont Athos était quelque chose comme une continuation de Byzance”, a-t-il déclaré.

La communauté a d’abord obtenu l’autonomie gouvernementale par un décret de l’empereur byzantin Basile II, en 883 après JC. Tout au long de son histoire, les femmes ont été interdites d’entrée, une interdiction qui tient toujours. Cette règle s’appelle « avaton » et les chercheurs pensent qu’elle concerne toute forme d’intervention administrative ou laïque externe qui pourrait affecter le mont Athos.

Le père Theophilos, un moine Pantocrator qui aide à la recherche, a déclaré que les documents montrent l’influence lointaine du mont Athos.

“Leur étude met également en lumière des exemples de la façon dont les gens peuvent vivre les uns avec les autres, des principes communs à toute l’humanité, les germes des droits de l’homme et leur respect, la démocratie et les principes de la coexistence sociale”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Le projet de recherche devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, voire des années.

« Ce qui pourrait émerger à long terme, je serai en mesure de le dire lorsque nous aurons catalogué et numérisé tous les documents », a déclaré Niehoff-Panagiotidis. « En ce moment, personne ne sait ce qui se cache ici. Peut-être même des documents plus anciens.