Les manuels scolaires se trompaient sur la carte des papilles gustatives de la langue

La perception du goût est un processus remarquablement complexe, qui commence dès la première rencontre avec la langue. Les cellules gustatives possèdent une variété de capteurs qui signalent au cerveau lorsqu’elles rencontrent des nutriments ou des toxines. Pour certains goûts, de minuscules pores dans les membranes cellulaires laissent pénétrer les produits chimiques gustatifs.

Ces récepteurs du goût ne se limitent pas à la langue ; on les trouve également dans le tractus gastro-intestinal, le foie, le pancréas, les cellules adipeuses, le cerveau, les cellules musculaires, la thyroïde et les poumons. Nous ne pensons généralement pas que ces organes goûtent quoi que ce soit, mais ils utilisent les récepteurs pour capter la présence de diverses molécules et les métaboliser, a déclaré Diego Bohórquez, neuroscientifique autoproclamé intestin-cerveau à l’Université Duke. Par exemple, lorsque l’intestin remarque du sucre dans les aliments, il demande au cerveau d’alerter les autres organes pour qu’ils se préparent à la digestion.

Le Dr Breslin compare le système à un aéroport se préparant à l’atterrissage d’un avion.

« Imaginez si un avion atterrissait dans un terminal d’aéroport qui n’était pas prêt », a-t-il déclaré. Personne ne serait prêt à guider l’avion jusqu’à la porte d’embarquement, à le nettoyer ou à décharger les bagages.

Le goût, dit-il, prépare les choses. Il réveille l’estomac, stimule la salivation et envoie un peu d’insuline dans le sang, qui à son tour transporte les sucres dans les cellules. Ivan Pavlov, un physiologiste russe qui a remporté un prix Nobel pour ses études sur la digestion en 1904, a montré que des morceaux de viande placés directement dans un trou de l’estomac du chien ne seraient pas digérés à moins de saupoudrer la langue du chien avec de la poudre de viande séchée pour commencer. les choses s’éteignent.

Le Dr Bohórquez a eu l’idée de rechercher une connexion intestin-cerveau il y a vingt ans, alors qu’il était aux études supérieures et qu’une amie qui avait subi une chirurgie bariatrique lui a demandé pourquoi elle ne détestait plus les œufs au plat. Le Dr Bohórquez a pensé que peut-être les récepteurs gustatifs de son intestin, désormais diminué, sentaient qu’elle ne recevait pas suffisamment de nutriments et ont commencé à signaler à son cerveau que, bon, manger des jaunes d’œufs qui coulent serait une bonne idée maintenant.