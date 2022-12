Les manuels du JROTC offrent une vision alternative du monde

En initiant les étudiants de première année à l’idée de leadership, un manuel du Corps des Marines offre le général confédéré Robert E. Lee comme exemple à imiter. Lee, dit le manuel, “a montré, dans son attitude et son apparence à Appomattox, qu’il était un officier et un gentleman”.

Sentier des larmes

En discutant de l’histoire de la façon dont les Amérindiens ont été chassés de leurs terres dans le sud-est des États-Unis au cours des années 1830, un manuel du Corps des Marines décrit ce qui est largement connu sous le nom de “Trail of Tears” comme une “marche” et un “trek” vers les terres. à l’ouest du fleuve Mississippi qui s’étendait sur plusieurs mois et sur des milliers de kilomètres. Mais le texte omet toute mention de la réalité brutale de ce déplacement massif : des milliers d’Amérindiens sont morts en cours de route.

Ce que dit l’armée

Les responsables militaires ont déclaré qu’ils cherchaient à réviser et à mettre à jour régulièrement les manuels utilisés dans la formation du JROTC, en s’appuyant en partie sur des instructeurs et des consultants pour façonner le programme. Certains des manuels mis en évidence ont été publiés il y a des années, ont-ils déclaré, et doivent faire l’objet d’examens périodiques qui sont effectués “pour garantir que les informations sont à jour, pertinentes et exactes”.

En réponse aux demandes du Times, certaines des branches de service ont déclaré qu’elles prévoyaient d’examiner de plus près certains des passages mis en évidence. Le Corps des Marines s’est dit “reconnaissant de l’attention portée à ces modifications nécessaires”.

Dana Goldstein reportage contribué.