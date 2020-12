Les repas en plein air peuvent être là pour rester. Pour les avant-gardistes, envisagez de vous procurer un manteau de déclaration de pandémie. | Edward Berthelot / Getty Images

De The Undoing à la couverture de l’album Evermore de Taylor Swift, les vêtements d’extérieur audacieux ont un moment.

Les grands vêtements d’extérieur audacieux ont un moment – encore une fois. Les fans et les consommateurs de la culture pop accordent une attention démesurée à la garde-robe d’hiver des célébrités et des personnages de séries comme HBO L’hôtesse de l’air et L’annulationet Netflix Le gambit de la reine. Ce discours sur les manteaux est principalement motivé par des passionnés de vêtements de plein air qui s’ennuient comme moi, mais au milieu de ce qui ressemble à une pandémie sans fin, il y a quelque chose de satisfaisant à regarder un personnage en détresse traverser une ville pleinement fonctionnelle dans un manteau glamour de mille dollars. Leur monde est peut-être en train de s’effondrer, mais bon, au moins ils sont bien habillés. Je ne peux pas comprendre.

Tel est le cas du personnage de Nicole Kidman dans L’annulation, Grace Fraser: Sa vie tourne au désastreux après que son mari a été accusé du meurtre d’une mère de l’école privée de son fils à Manhattan. Pourtant, la sélection de vêtements d’extérieur de Kidman – d’un numéro cramoisi velouté à un poncho clouté de pierres précieuses – révèle peu de choses sur son angoisse. De même, Kaley Cuoco dans L’hôtesse de l’air se promène rapidement dans la ville de New York divers vêtements d’extérieur remarquables, ce qui semble contre-intuitif pour une femme qui tente d’échapper au contrôle du FBI.

Au contraire, les manteaux d’Anya Taylor-Joy – et d’autres tenues d’inspiration vintage – en Le gambit de la reine ont été intentionnellement conçues pour fournir un aperçu subtil de l’humeur de son personnage, a déclaré la costumière Gabriele Binder à Vogue.

Iva Dixit, rédactrice en chef adjointe du New York Times Magazine et passionnée de manteau autoproclamée, pense que notre obsession du manteau est cyclique, déclenchée toutes les quelques années à travers «un moment costumé reconnaissable».

« Ses L’annulation coincé dans la mémoire des gens en ce moment », m’a dit Dixit par e-mail. «Au début de la vingtaine, c’était les manteaux enveloppants à col châle doux d’Olivia Pope sur Scandale. Mais je dirais que l’utilisation de vêtements d’extérieur – et de manteaux audacieux en particulier – pour raconter une histoire ou transmettre un trait d’un personnage a toujours, toujours été un trope de longue date au cinéma et à la télévision.

Cependant, il a fallu une pandémie pour que ceux qui vivent dans des climats froids reconnaissent largement l’attrait d’une déclaration. D’après mes observations dans les seules rues de Brooklyn, la plupart des gens semblent posséder une ou deux vestes d’hiver par défaut – généralement de longues doudounes de couleur sombre conçues pour emprisonner la chaleur. Des marques comme Canada Goose et Moncler, grâce à des efforts de marketing fructueux, ont réussi à attirer les Américains vers le marché des vêtements d’extérieur de luxe ces dernières années. Et si ces manteaux épais doublés de fourrure s’apparentent à une version mobile du «ski chic», ils ne sont pas nécessairement avant-gardistes.

La popularité des repas en plein air d’hiver a conduit ceux qui s’habillent pour l’aspect pratique à considérer l’esthétique des vêtements d’extérieur, selon Dixit. Un manteau n’est plus «quelque chose que vous écartez pour accrocher sur une étagère au moment où vous entrez dans un espace fermé», a-t-elle ajouté.

Je suis une femme qui possède de nombreux manteaux. Mais avant la pandémie, posséder une collection de vêtements d’extérieur audacieux et coûteux n’avait pas beaucoup de sens financier pour la personne moyenne, si vous tenez compte de la durée pendant laquelle ces pièces sont réellement portées. J’ai probablement passé moins de deux heures par jour dans un manteau entre mon trajet pour aller au travail, mon appartement et un restaurant de quartier. En 2020, cependant, il n’est pas nécessaire de suspendre vos vêtements d’extérieur. Le manteau reste sur.

Le manteau de déclaration, selon le Wall Street Journal, est l’équivalent de cette année du haut de sortie, un vêtement flashy que les femmes portent pour être complimenté et généralement réservé pour des occasions spéciales. Pour les clients froids des restaurants emmitouflés sur le trottoir, les vêtements d’extérieur sont un moyen de s’exprimer. Il a remplacé la fonction esthétique d’un t-shirt graphique ou d’un joli chemisier, alors qu’à l’époque pré-pandémique, un manteau était essentiellement une couverture d’hiver, un article qui est rapidement enlevé dans une destination chaude. (Cela devrait aller de soi, mais un manteau audacieux est un vêtement neutre, une touche de drame spectaculaire dans le placard de toute personne.)

Ce n’est pas que les manteaux soient littéralement le dernier vestige de la mode dans nos vies – les accessoires d’hiver incontournables pour l’extérieur de la maison comprennent les chapeaux, les foulards et maintenant les masques. Mais ce qui distingue le manteau de déclaration d’un masque à motifs ou d’un bonnet brillant, c’est sa taille et, à son tour, l’efficacité avec laquelle il protège le corps du porteur du froid. Pensez à la scène de Hustlers, dans laquelle Jennifer Lopez invite une Constance Wu légèrement vêtue dans sa spectaculaire veste de fourrure longue au sol. «Grimpe dans ma fourrure», dit-elle en fumant froidement une cigarette. En réalité, il n’y a pas de J. Lo pour nous sauver du froid. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous emmailloter dans une armure douillette de fourrure, de polaire et d’autres tissus chauds. (Il y a cependant des appels à fermer l’industrie de la fourrure en Europe, car ces fermes peuvent être des points chauds pour des maladies comme Covid-19.)

Et donc, les manteaux finissent par être le summum de la mode pandémique par temps froid, considéré comme un investissement valable en ces temps. Le manteau à carreaux Stella McCartney de Taylor Swift, en bonne place sur la couverture de l’album de Toujours, épuisé en quelques heures.

«Le manteau est autant un protecteur psychologique que physique», a récemment écrit Rachel Tashjian dans GQ, citant un exemple de la façon dont les ventes du sac de couchage de la créatrice new-yorkaise Norma Kamali ont explosé après les attentats terroristes du 11 septembre. Mais c’est un «triomphe de la mode émotionnelle sur la nécessité», a-t-elle ajouté.

La quarantaine nous a obligés à nous accrocher à certaines petites joies pour rendre notre réalité antisociale un peu plus supportable. C’est peut-être pour cela que la tendance «habillé sans nulle part où aller» est apparue dans les premiers jours du verrouillage. La chose merveilleuse à propos des manteaux est qu’il n’y a pas de règles strictes sur la façon dont ils peuvent être portés. Ils sont exceptionnellement indulgents pour ces jours; vous pouvez mettre un bon manteau sur vos sweats et avoir toujours l’air d’avoir essayé.

Mais maintenant, plus que jamais, il y a lieu de sortir avec un manteau bien en vue. Dixit suppose que le moment rend les gens «plus aventureux au-delà de la marine, des bleus et des bruns que vous trouvez dans les rues de Midtown en décembre». Elle explique: «Il n’y a rien de mal à cela, mais nous sommes dans un monde étrange en ce moment, donc si vous avez toujours voulu, autant essayer un manteau de laine jaune canari ou rose acide et permettre à un étranger de s’arrêter et de faire des compliments. vous dans la rue.