Les mannequins Samsung Galaxy Z Flip5 manipulés, ont encore un écart

Il y a quelque temps, nous avons vu le Samsung Galaxy Z Flip5 déguisé. Bien que la couverture ne puisse pas dissimuler le nouvel écran de couverture plus grand, elle cachait la majeure partie du design. Maintenant, quelqu’un a mis la main sur les mannequins Z Flip5, alors voici à quoi ressemblera le téléphone.













Sucettes Samsung Galaxy Z Flip5

Il y a une courte vidéo incluse dans le post par Leakspinner, qui montre également une version noire du téléphone. Et, plus important encore, il montre à quoi ressemble le téléphone fermé.

La prochaine paire de pliables est censée utiliser une charnière de type gouttelette pour combler l’écart lorsque les téléphones sont pliés. Cependant, le mannequin vu dans la vidéo a toujours un écart distinct.

La nouvelle charnière devrait au moins ajouter une résistance à la poussière pour un indice IP58, c’est-à-dire pas entièrement étanche (IP6X), mais toute poussière qui pénètre ne devrait pas causer de dommages. Les appareils Galaxy Z précédents n’étaient résistants qu’à l’eau (IPX8).

Outre l’écran de couverture plus grand, peu de choses ont changé à l’extérieur. Il y a la bascule du volume et le bouton d’alimentation/lecteur d’empreintes digitales à droite, un plateau de carte SIM à gauche et un port USB-C en bas (on dit que le Z Flip5 prend en charge DeX, bien que ce ne soit que l’option sans fil) . Pour en savoir plus sur les spécifications divulguées du Galaxy Z Flip5, consultez cet article.

Les Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, ainsi qu’une nouvelle génération de Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9 seront dévoilés le 26 juillet. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire pour un crédit de 50 $ avant le début des précommandes.

Source