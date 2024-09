Les mannequins mère et fille Cindy Crawford et Kaia Gerber chantent Chappell Roan pour la nouvelle campagne Zara

Vendredi, Chappell Roan s’est retiré des festivals All Things Go dans le Maryland et à New York après une semaine tumultueuse de discussions politiques en ligne. Maintenant, Cindy Crawford et Kaia Gerber sont là pour sauver la situation.

La mère et la fille participent à une campagne pour Zara et en ont profité pour faire un duo de « Good Luck, Babe ! » dans la voiture. Comme beaucoup avant eux, leur interprétation inclut un changement de tonalité car, soyons honnêtes, qui peut jouer ces notes dans le refrain ? Au début des années 90, on se moquait de Crawford pour avoir chanté aux côtés de Little Richard dans un commercial pour le parfum Charlie, mais cela ne l’arrête pas.

Plus tôt ce mois-ci, « HOT TO GO ! » bande sonore une annonce cible. Roan a dit plus tard Pierre roulante comment elle disait non aux accords de marque – « putain H&M» – que certains considéraient comme une fouille dans la fast fashion. Mais étant donné les synchronisations Zara et Target, elle faisait probablement référence à des apparitions dans des spots, plutôt qu’à une licence pour sa musique.

Ci-dessous, regardez la séance de chant en voiture de Cindy et Kaia ainsi que leur diffusion complète.