Les mannequins iPhone 15 et 15 Pro présentent les nouvelles couleurs : du gris, du gris et encore du gris

Nous avons beaucoup entendu parler des nouvelles couleurs de la prochaine série d’iPhone 15, notamment du fait que Titan Grey remplacera l’option Gold sur la paire d’iPhone 15 Pro (cela coïncide avec l’abandon de l’acier inoxydable au profit du titane). Sonny Dickson a maintenant publié des photos de mannequins qui montrent les couleurs réelles choisies par Apple.

« Couleurs », au pluriel, pourrait être un peu exagéré pour la sélection de teintes grisâtres et désaturées que l’on voit sur ces photos. La série Pro a toujours été assez sombre, mais les choses n’ont jamais été aussi grises.











Factices Apple iPhone 15 Pro

Qu’est-il arrivé à la couleur Rouge Foncé que nous avons vue début 2023 ? Pas clair. Peut-être qu’Apple n’était pas satisfait de la façon dont il s’est associé au nouveau cadre métallique – notez que le titane a une finition mate, contrairement à l’acier inoxydable brillant des modèles Pro précédents. Ou peut-être que les concepteurs d’Apple ont abandonné le rouge pour une autre raison, nous ne le saurons peut-être jamais.

Mais les iPhones non Pro ont pu s’amuser avec les couleurs – regardez par exemple ce jaune vif pour les iPhone 14 et 14 Plus. Les téléphones Vanilla 15 seront disponibles en : Bleu, Rose, Blanc, Vert et Noir, ou du moins des versions très pâles de ces couleurs. Quant aux deux Pros, ils entreront : Space Black, Silver, Blue et le Titan Grey susmentionné.













Factices Apple iPhone 15

Apple dévoilera officiellement la nouvelle série d’iPhone 15 le 12 septembre. Ceux-ci seront les premiers à utiliser des ports USB-C (que vous pouvez voir sur les photos ci-dessus) et marqueront un certain nombre d’autres premières pour la gamme de smartphones de l’entreprise.

Source 1 | Source 2 | Via