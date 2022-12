Les mannequins de la série Samsung Galaxy S23 illustrés

Un ensemble de mannequins Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra s’est promené devant un appareil photo et, comme vous vous en doutez, les images ont immédiatement été mises en ligne. Les mannequins confirment la conception que nous avons vue dans les fuites de rendu précédentes.

La galerie divulguée montre les trois modèles côte à côte en noir et blanc. Comme prévu, l’îlot de caméra des Galaxy S23 et S23+ est le changement visible le plus spectaculaire. Finie la plaque commune ci-dessous et maintenant chaque lentille se démarque individuellement.



















Factices Samsung Galaxy S23 et S23+

Cela rapproche les deux du Galaxy S23 Ultra en termes de design, qui à son tour, n’a pas beaucoup changé. Ce qui les distingue, ce sont les coins arrondis – le S23 Ultra est toujours un peu en bloc.



















Téléphone factice Samsung Galaxy S23 Ultra

La seule différence entre les mannequins et les rendus d’avant est le placement du plateau de la carte SIM. Les rendus représentent le plateau en bas, tandis que les mannequins ont sur le côté. Et au cas où vous vous demanderiez à quoi sert l’indentation sous la touche d’alimentation, elle est très probablement requise pour l’antenne 5G.













Toute la gamme Samsung Galaxy S23

