Les mannequins Camille Kostek et Katie Austin se pavanent en bikini coquin pour le défilé SI Swimsuit

Le mannequin Camille Kostek, la recrue Katie Austin, Christen Harper et d’autres vedettes ont fait monter la température à Miami au défilé Sports Illustrated Swimsuit 2023.

Vendredi, Kostek, 31 ans, n’a pas déçu sur le podium de la mode en prenant la pose dans deux bikinis différents lors de l’émission la plus chaude de la Miami Swim Week organisée à l’hôtel W.

L’ancienne pom-pom girl des Patriots a affiché son corps de bikini dans un maillot de bain découpé rouge orange vif et a montré ses abdominaux toniques. Elle a couvert ses fesses de plage avec un paréo en filet blanc sur la piste.

DENISE AUSTIN, ICÔNE DU FITNESS, 65 ANS, ET SA FILLE KATIE MODÈLE DE BIKINIS POUR LE DÉFILÉ SI SWIMSUIT : « PROUD MAMA »

Son deuxième look consistait en un maillot de bain une pièce blanc avec une robe de plage transparente sur l’ensemble d’été.

Katie Austin, fille de l’icône du fitness Denise Austin, a montré ses mouvements de danse dans des bikinis à cordes effrontés sur la piste Sports Illustrated Swimsuit.

Austin, 29 ans, a bercé deux maillots de bain entrecroisés en violet et blanc. Elle a retourné ses cheveux ondulés à la plage, avec quelques tresses et était tout sourire en s’amusant lors de l’événement de mode.

L’année dernière, Denis et sa fille a fait sensation au Sports Illustrated Swimsuit Runway Show 2022.

Le duo mère-fille portait des bikinis à cordes de couleur sable et bronze alors qu’ils fléchissaient fièrement leurs corps prêts pour la plage.

Christen Harper, 28 ans, a fait une déclaration audacieuse sur le podium en portant un bikini à cordes noir avec un t-shirt graphique court blanc sur son maillot de bain.

La chemise de Harper disait: « Mon corps est la chose la moins intéressante à mon sujet. » Alors qu’elle portait fièrement la chemise de déclaration, ses cheveux bruns ondulés coulaient sur ses épaules avec quelques tresses tordues dans ses cheveux.

Pour le deuxième look d’Harper, elle a été éblouie dans un maillot de bain deux pièces scintillant et s’est pavanée en bikini sur le podium.

Selon SI Swimsuit, Harper a grandi dans le sud de la Californie et a commencé à poursuivre une carrière de mannequin à 20 ans pour l’aider à payer ses études universitaires. Le point de vente a décrit comment elle a souvent été repoussée par des agents et des clients pour perdre du poids, mais Harper a choisi de continuer à modeler sans se rétrécir pour s’adapter à la taille standard du monde de la mode. Elle a remporté le Swim Search 2021 et a été présentée comme recrue l’année dernière avec Katie Austin. En juin dernier, le mannequin a révélé que le quart-arrière des Lions, Jared Goff, avait posé la question.

L’une des recrues de l’année 2023 en maillot de bain Sports Illustrated, Mady Dewey, a laissé peu de place à l’imagination, car elle portait un maillot de bain une pièce en filet avec un bas blanc.

Dewey est co-animateur du podcast « Socially Well » et responsable du marketing produit pour Discord, selon Sports Illustrated.

Ce fut une fabuleuse affaire de famille pour les sœurs Nader au défilé Sports Illustrated Swimsuit 2023.

Brooks Nader a été rejointe par ses magnifiques frères et sœurs Mary Holland Nader, Grace Ann Nader et Sarah Jane Nader.

Les sœurs Nader ont volé la vedette dans des ensembles de bikini entièrement blancs.

La nouvelle maman Nicole Williams English s’est remise de sa grossesse et a férocement promené son corps de bikini tonique sur la piste.

Elle avait une invitée spéciale sur le podium lors du grand rendez-vous mode, sa fille India !

Alors que English portait un maillot de bain blanc découpé, elle tenait sa précieuse petite fille. India portait un tutu rose poudré et un casque assorti pour compléter son look à la mode.

English, qui est l’une des recrues de SI Swimsuit en 2023, a fait la révélation surprise qu’elle était enceinte en marchant sur la piste l’année dernière. Le joueur de 35 ans est marié au joueur de la NFL Larry English et a accueilli leur fille plus tôt cette année.

Les légendes du maillot de bain SI Samantha Hoopes, Carol Alt, Roshumba Williams, Vendela Kirsebom et Elsa Benitez ont clôturé le grand défilé de 2023.

Chaque modèle de maillot de bain vétéran arborait un maillot de bain coloré et a été présenté plus de 30 fois au total au fil des ans.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.