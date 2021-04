Les mannequins NAKED ont surnommé le « Butt Squad » qui a posé sur une photographie désormais tristement célèbre montrant leurs fesses nues ayant été interdites pendant cinq ans de Dubaï.

Les femmes ont toutes été expulsées de leur pays d’origine dans leur Ukraine natale après neuf jours de prison à la suite de la crise effrontée – mais ne seront pas autorisées à retourner dans le pays du Moyen-Orient avant au moins 2026.

Des mannequins nus du « Butt Squad » ont été détenus pendant neuf jours à Dubaï

Le playboy ukrainien Vitaliy Grishin a organisé la séance photo

Yulia Ulyanochkina a tout raconté sur l’enfer des mannequins à Dubaï

Yulia Ulyanochkina, 19 ans, l’une des mannequins, a révélé leur punition en racontant leur cauchemar en détention provisoire en prison alors qu’ils attendaient de découvrir leur sort.

Un autre a révélé qu’une femme enceinte détenue pour une affaire sans rapport avec eux était décédée près d’eux dans le centre de détention «barbare».

Les experts ont déclaré que les mannequins nus avaient eu la chance de ne pas être emprisonnés pendant six mois.

Yulia a déclaré: « Nous avons tous été interdits d’entrer dans les pays du Golfe pendant cinq ans. »

Elle a déclaré aux médias Mash en Russie: «La période d’incertitude a été la plus difficile, lorsque vous vous asseyez et que vous ne savez pas si vous aurez six mois ou si vous serez libéré.»

Elle avait été la première à entrer dans les cellules après qu’une vingtaine de femmes se soient posées nues pour la photo du balcon.

«J’ai été mis sur un matelas sale. Je suis devenu hystérique. Les filles sont venues une par une », a-t-elle dit.

«Ce n’est qu’alors que nous avons réalisé que nous étions privés de notre liberté. C’était effrayant.

«Les cellules étaient tout simplement horribles. Il y avait beaucoup de prisonniers, l’air était humide, il y avait des champignons dans les toilettes et beaucoup de cheveux.

«Il y avait toujours une lumière vive dans les cellules et pas de fenêtres.

«Nous ne savions pas quelle heure il était. Il n’existait pas de moyens simples d’hygiène. »

Diana a déclaré que les 12 modèles étaient tenus sur un très vieux matelas

Un autre mannequin appelé Diana, 19 ans, a déclaré: «Nous avons été emmenés dans une petite cellule, peut-être de deux mètres sur deux, avec un très vieux matelas.

«Nous étions tous les 12 assis sur ce matelas.»

Elle a déclaré: «Une femme enceinte est décédée dans une cellule différente.

«Elle est morte, elle n’a tout simplement pas reçu d’aide.»

Un autre modèle du voyage controversé Irina Sotulenko, 23 ans, a déclaré: «Nous ne savions pas qu’il y aurait autant de problèmes juste à cause des fesses nues….

«Imaginez, un matelas, deux couvertures et 12 filles et elles criaient quelque chose en arabe« sharmuta ».

«Nous avons compris que cela signifie« prostituée ».

«Mais nous n’avons été accusés que de montrer nos fesses nues, rien d’autre, c’est tout.»

À un moment donné, ils étaient entassés dans une cellule avec des détenus nigérians qui avaient des bébés.

Diana, au début de la vingtaine, a déclaré à Mash: «Plus tard, nous avons été emmenés dans une soi-disant pièce« ​​noire », qui est une cellule pour les détenus particulièrement dangereux.

«Le premier soir, nous étions tous hystériques.»

Irina a déclaré: «Toutes les 30 minutes, il y avait une file d’attente pour vérifier que personne n’avait fui.

«Il n’y avait pas de papier toilette, juste de l’eau.

«Nous avons finalement acheté des brosses à dents le cinquième jour.

«Des serviettes hygiéniques ont été données le troisième jour.

«Nous portions les vêtements qui nous avaient été apportés.

«L’une des filles avait des problèmes rénaux mais n’a pas reçu de pilules.»

Irina a déclaré: « Le pire, c’était les gardiens – ils se moquaient de nous. »

Diana a déclaré: «L’une d’elles a fait une blague sur le fait qu’une de nos filles, qui était isolée à cause du coronavirus, était décédée.

«De quel genre de blague s’agit-il?»

L’un des modèles reste à Dubaï à cause de Covid-19.

Un autre aurait fait face à une accusation distincte et n’a pas été autorisé à rentrer avec les dix expulsés.

«Il reste deux filles là-bas, l’une a un coronavirus, l’autre a une affaire distincte contre elle», a déclaré Irina.

«Nous espérons qu’elle n’y restera pas trop longtemps, il fait très froid là-bas.

«La douche est terriblement froide. Nous avons perdu du poids….

«D’autres détenus avaient des téléphones, des livres, une télévision à écran plasma [but not in our cell]. »

Diana a ajouté: «Nous n’avons pas été accusés de distribution de pornographie ou de prostitution.

« Seulement un manque de respect pour la religion et cette photo nue. »

Dans une vidéo quelques instants avant qu’ils ne soient expulsés de Dubaï, Yulia a déclaré: «Bye bye Dubai.

« Je ne dirais pas que c’était très agréable … »

Toujours dans une cellule de Dubaï se trouve le playboy américano-ukrainien Vitaliy Grishin, 41 ans, qui a organisé et financé l’escapade.

Il a déjà été photographié avec une série de noms célèbres, dont Barack Obama – à qui il était un donateur financier – Hillary Clinton, George Clooney et Sylvester Stallone.

Un homme russe présumé présent lors de la fusillade est également détenu, Alexey Kontsov, 33 ans, chef d’une société informatique.

Tous deux sont accusés de « violer les normes de moralité publique et d’organiser une séance photo indécente », a déclaré un communiqué de la société russe de Kontsov.

Le photographe Alexander Ten s’est envolé pour la Russie avant que la police de Dubaï ne commence à rassembler les participants.

Il est décrit comme recherché par les forces de l’ordre aux Émirats arabes unis.