Les Manitobains travaillent ensemble pour s’assurer que les Ukrainiens déplacés aient un emploi et un logement

Yurii Kashperskyi est arrivé à Winnipeg le mois dernier après avoir été chassé de chez lui par la guerre en Ukraine.

Maintenant, l’ancien banquier fait partie des neuf personnes du pays qui ont établi une nouvelle vie à Blumenort et ont commencé à travailler dans une usine de la petite communauté, à environ 45 kilomètres au sud-est de Winnipeg.

“C’est un travail physique, mais c’est du travail. J’ai besoin de travail”, a déclaré Kashperskyi. “Tout le monde est très gentil. C’est un grand soutien pour les Ukrainiens. Merci à tous les Canadiens d’avoir aidé les Ukrainiens.”

Il dit qu’il a hâte d’établir une nouvelle vie ici et qu’il prévoit déposer une demande de résidence permanente pour rester au Canada à long terme.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, près de six millions de personnes ont fui le pays pour les pays voisins en Europe, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Le gouvernement fédéral a déclaré à la fin juin, plus de 50 000 étaient arrivés au Canada. Plus de 300 000 ont demandé un visa de résident temporaire.

Environ 2 000 Ukrainiens déplacés ont élu domicile au Manitoba depuis le début de l’attaque russe, selon la province.

Nick Krawetz, qui se porte volontaire pour soutenir les nouveaux arrivants, dit que c’est à cause du soutien global qu’ils reçoivent.

“Ils viennent ici parce que le bruit se répand que le Manitoba est l’endroit où aller”, a-t-il déclaré.

Les Ukrainiens déplacés arrivent à l’aéroport de Winnipeg en mai. La province affirme qu’environ 2 050 Ukrainiens ont demandé une carte Santé du Manitoba et que 350 personnes séjournent actuellement dans des logements temporaires organisés par le gouvernement. (Karen Pauls/CBC)

Malgré un incident récent au cours duquel deux réfugiés ukrainiens ont été agressés à Winnipeg, Krawetz a déclaré que la province offre un refuge sûr aux personnes fuyant la guerre.

“Notre communauté se concentre sur l’accueil et le soutien de toute personne venant d’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Krawetz dit que de plus en plus d’Ukrainiens viennent à Winnipeg chaque jour, dont 64 qui sont arrivés en une seule journée la semaine dernière.

À leur arrivée, le Congrès ukrainien canadien et les travailleurs provinciaux sont à l’aéroport pour les accueillir et veiller à ce qu’ils aient un logement temporaire, des soins de santé et un certain nombre d’autres mesures de soutien.

Un porte-parole provincial a déclaré qu’environ 2 050 cartes de santé du Manitoba avaient été délivrées aux nouveaux arrivants ukrainiens jusqu’à présent.

Le gouvernement fournit des logements temporaires aux personnes sans connexion dans la province, et environ 350 chambres sont actuellement réservées, a déclaré le porte-parole. Environ 1 200 personnes ont séjourné dans des hébergements temporaires depuis le 25 avril.

“Incroyable vivier de talents”

Il existe également un certain soutien dans le secteur privé, un propriétaire d’entreprise appelant les entrepreneurs locaux à suivre son exemple et à commencer à embaucher de nouveaux arrivants ukrainiens.

Mark Myrowich, dont l’entreprise fabrique des produits pour arrêter l’érosion sur les chantiers de construction, a embauché 14 personnes d’Ukraine, dont Kashperskyi. En plus des neuf qui travaillent à l’usine de l’entreprise à Blumenort, cinq autres travaillent à son usine de Riverton, à Interlake au Manitoba. Myrowich a l’intention d’en embaucher au moins cinq autres.

“Quand j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup d’Ukrainiens qui venaient au Canada, je me suis dit, eh bien, comment puis-je les aider?” a déclaré Myrowich, le directeur général d’ECBVerdyol.

Mark Myrowich, PDG d’ECBVerdyol, dit qu’il y a un enthousiasme à soutenir les Ukrainiens qui viennent au Manitoba. « La communauté est fantastique ici dans le Manitoba rural », dit-il. (Anne-Louise Michel/Radio-Canada)

Ses grands-parents ont immigré au Manitoba depuis l’Ukraine pendant la Première Guerre mondiale.

“Je suis sûr qu’à ce moment-là, quelqu’un les avait aidés. Je pense que mon devoir est de donner au suivant et d’aider les Ukrainiens qui s’installent au Canada maintenant. Ce que je peux leur donner, ce sont des emplois”, a-t-il déclaré.

Les employeurs pourraient considérer qu’il est difficile d’embaucher des personnes qui ne parlent peut-être pas encore très bien l’anglais, mais Myrowich dit qu’il a été assez facile de communiquer avec ses nouveaux employés en utilisant des technologies comme Google Translate.

“S’il y a d’autres entrepreneurs ou hommes d’affaires, considérez vraiment cet incroyable bassin de talents qui arrive dans ce pays en ce moment, et ne laissez pas la langue entraver leur embauche”, a déclaré Myrowich.

Il dit qu’il travaille avec une église locale pour s’assurer que ses nouveaux employés ont de l’aide pour trouver un logement, un moyen de transport et l’accès à d’autres services locaux.

Il y a un enthousiasme apparemment sans fin pour soutenir les nouveaux arrivants, a-t-il déclaré.

“Chaque fois que je pense qu’ils sont pleins, ils trouvent plus de place. Ce sont des gens très, extrêmement généreux. La communauté est fantastique ici dans le Manitoba rural.”