Les Manitobains sont encouragés à se faire vacciner à l’approche de la saison de la grippe – DiscoverWestman.com

Le Manitoba a lancé sa campagne de vaccin contre la grippe alors que le début de la saison des virus respiratoires approche dans notre province.

Le Dr Brent Roussin est administrateur en chef de la santé publique provinciale. Il affirme que tous les Manitobains âgés de six mois et plus sont encouragés à se faire vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19, soulignant qu’ils sont actuellement disponibles dans de nombreuses cliniques médicales, centres ACCESS, pharmacies, cliniques de vaccination, postes de soins infirmiers et par l’intermédiaire de la santé publique.

« Nous savons que les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 sont désormais largement disponibles dans toute la province », explique le Dr Roussin. « Et il est particulièrement recommandé à ceux qui présentent un risque élevé de conséquences graves de se faire vacciner et de les obtenir dès qu’ils le peuvent. »

Le Dr Roussin affirme que les groupes considérés à haut risque comprennent les personnes âgées de plus de 65 ans, les résidents des foyers de soins personnels ou des établissements de soins de longue durée, les femmes enceintes, les enfants de six mois à cinq ans, les Autochtones, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques sous-jacentes. conditions de santé.

Le gouvernement du Manitoba offre gratuitement le vaccin contre le VRS aux personnes âgées de plus de 60 ans vivant dans un foyer de soins de longue durée et encourage les résidents à se faire vacciner dans leur établissement de soins de longue durée.

Le Dr Roussin explique que la grippe et la COVID-19 provoquent divers symptômes de maladies respiratoires, notamment de la fièvre, des maux de gorge, un écoulement nasal et de la toux, et peuvent avoir des conséquences graves chez les personnes particulièrement à risque.

« C’est pourquoi nous vous encourageons à faire tout ce que vous pouvez pour vous protéger en recevant ces deux vaccins dès que possible », ajoute le Dr Roussin.

Il ajoute que ces maladies se propagent lorsque des aérosols sont créés par des personnes malades, soit en parlant, en toussant ou en éternuant. Ils peuvent également se propager lorsque nous touchons une surface infectée, puis touchons notre visage, c’est pourquoi il dit que l’hygiène des mains est si importante.

Selon le Dr Roussin, plusieurs mesures doivent être prises pour se protéger contre la propagation de ces maladies. Cela inclut rester à la maison si vous vous sentez malade. Cela signifie se laver les mains fréquemment et porter un masque si vous présentez des symptômes ou si vous côtoyez des personnes qui pourraient être plus vulnérables. Cela signifie également désinfecter les surfaces couramment utilisées.

Pendant ce temps, le Dr Roussin dit qu’il est toujours difficile de prédire quel genre d’année ce sera pour la grippe, mais il note qu’ils se tournent vers l’hémisphère sud pour trouver des indices. Le Dr Roussin affirme que l’hémisphère sud connaît une saison de virus respiratoires assez typique pour la grippe A, le RSV et le COVID-19 et ne voit rien d’inhabituel dans les tendances.

« Cela ne se traduit pas nécessairement toujours ici », admet-il. « L’année dernière, nos graves conséquences étaient en grande partie dues à la grippe A, où nous avons constaté de nombreuses transmissions. »

Cela dit, le Dr Roussin note que l’année dernière était une bonne année pour le vaccin.

Selon le Dr Roussin, 25 pour cent des Manitobains ont reçu leur vaccin contre la grippe l’année dernière et 19 pour cent, celui contre la COVID-19. Il affirme qu’avant la pandémie, environ 20 à 21 pour cent des Manitobains recevaient leur vaccin contre la grippe. Le Dr Roussin affirme que l’année dernière, notre province a connu une baisse du nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la grippe.

Cliquez ici pour consulter une liste de cliniques de vaccination contre la grippe aura lieu cet automne à Prairie Mountain Health.