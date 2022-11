Les Manitobains en situation d’invalidité reçoivent maintenant 25 $ de plus par mois, mais à mesure que les coûts montent en flèche, certains besoins de base sont hors de prix

Todd Donohue marche dans les allées d’une épicerie de Winnipeg, vérifiant anxieusement les étiquettes de prix et faisant mentalement des calculs pour s’assurer que sa facture hebdomadaire ne dépasse pas environ 4 $ par jour en nourriture.

Le défenseur communautaire reçoit une aide à l’emploi et au revenu pour personnes handicapées. Il souffre d’une grave maladie de Crohn et vit de pain, de dîner Kraft et de têtes de laitue, bien qu’il sache qu’une meilleure alimentation l’aiderait à mieux gérer ses symptômes.

Alors qu’il s’approche de l’allée de la viande, il dit : “Franchement, tout cela est hors de ma fourchette de prix. C’est tout simplement trop cher. Si j’ai quelques dollars de plus, je pourrais acheter un paquet de bologne.”

Donohue et plus de 25 000 autres Manitobains ont commencé à voir leurs chèques mensuels d’aide aux personnes handicapées augmenter de 25 $. Pour Donohue, cela signifie que son revenu mensuel est passé de 1 095 $ à 1 120 $ par mois.

Il dit que l’augmentation est négligeable, car avec le coût de la vie élevé et son revenu déjà faible, 25 $ ne suffiront pas.

Todd Donohue dit qu’il achètera rarement de la viande fraîche – peut-être une ou deux fois par mois – et s’il le fait, il ne peut se permettre que de la viande de hamburger. Le client handicapé de l’EIA affirme que la province n’en fait pas assez pour soutenir les personnes handicapées. (Jeff Stapleton/CBC)

“En ce moment, nous sommes tellement en dessous du seuil de pauvreté que nous ne voyons même pas le seuil de pauvreté”, a-t-il déclaré, s’exprimant au nom des personnes handicapées.

“Vous devez choisir et choisir : payer une facture ou acheter de la nourriture, payer un loyer pour un toit au-dessus de votre tête ou payer l’électricité ou acheter de la nourriture. Tout le monde fait ces choix chaque mois parce qu’il est si difficile de survivre.”

Cette augmentation de l’aide survient après que la province a annoncé un programme d’abordabilité familiale de 87 millions de dollars en août. De ce montant, environ 8 millions de dollars vont aux personnes qui reçoivent une aide à l’emploi et au revenu, ou AAE , dont 38 619, selon le dernier rapport de Manitoba Families.

Les clients de l’assistance générale EIA sans enfants à charge recevront un supplément de 50 $ par adulte chaque mois. Les bénéficiaires de l’aide aux personnes handicapées recevront 25 $ par ménage chaque mois.

Avant cette hausse, les taux d’invalidité n’avaient pas augmenté en 10 ans, selon Abolissons la pauvreté Manitoba.

Desiree McIvor, porte-parole de la coalition, dit que les gens sont heureux d’avoir quelques dollars de plus dans leurs poches, mais conviennent que ce n’est pas suffisant pour suivre la hausse des prix pour tout.

« Considérant que le prix de l’épicerie a augmenté, l’essence a augmenté, tout le reste a augmenté, et n’avoir qu’un supplément [$25] pour les personnes les plus vulnérables est une gifle », a-t-elle déclaré.

L’invalidité augmente un « coup de poing »

Ashley Preece est sous AIE pour invalidité depuis sept ans après avoir reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, une maladie neuro-immune.

Preece, qui utilise un fauteuil roulant, bénéficie d’une popote roulante à prix réduit, mais ne peut toujours se les offrir que quatre jours par semaine.

Pendant la pandémie, le service de livraison d’épicerie sur lequel elle comptait pour des repas supplémentaires est devenu plus cher, elle a donc dû réduire sa consommation de nourriture.

Todd Donohue maintient son budget pour l’aide mensuelle qu’il a reçue de 1095 $. Il reçoit maintenant 25 $ de plus, mais il appelle cela des “cacahuètes”, car les taux d’invalidité sont trop bas depuis trop longtemps et le coût de la vie grimpe. (Jeff Stapleton/CBC)

“Il me reste principalement des conserves ou des choses faciles comme des céréales”, a-t-elle déclaré.

En août, lorsque la province a annoncé la hausse de l’aide, Preece a supposé que les personnes handicapées recevraient 50 $, plus 25 $ supplémentaires.

“Quand j’ai découvert que nous recevions moins que l’EIE de base, c’était comme un coup de poing dans le ventre. J’avais l’impression que les personnes handicapées étaient tout simplement ignorées.”

Ashley Preece a déclaré que la bosse de l’invalidité de l’EIA était comme un “coup de poing dans l’intestin”, car elle ne couvre pas tous ses besoins au milieu de la hausse du coût de la vie. (Jeff Stapleton/CBC)

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, affirme que la province s’efforce de répondre aux besoins fondamentaux des personnes vivant de l’aide sociale. Lundi, elle a annoncé une mesure supplémentaire pour aider les personnes qui reçoivent une aide à compenser le loyer.

L’aide au loyer, qui est fournie dans le cadre des prestations mensuelles régulières aux clients de l’AIE qui louent sur le marché privé, est actuellement basée sur 75 % du loyer médian du marché

Le taux passera à 77 % en janvier, ce qui, selon la province, entraînera des prestations mensuelles maximales allant de 34 $ à 70 $, selon la taille du ménage.

“Cela s’ajoute à l’augmentation de 50 $ offerte [to general assistance EIA clients] ce qui en fait la plus forte augmentation de l’EIE en plus de quatre décennies », a-t-elle déclaré.

Même ainsi, Donohue dit que ses problèmes de santé sont parfois aggravés par son incapacité à se payer des aliments nutritifs.

“Assez souvent, je suis hospitalisé juste à cause de la poussée de ma maladie de Crohn parce que j’ai mangé quelque chose que je n’étais pas censé manger, mais c’était quelque chose que je pouvais me permettre”, a-t-il déclaré.

Donohue s’inquiète si les prix des denrées alimentaires augmentent beaucoup plus, il ne pourra pas se permettre ce qu’il peut maintenant.

“Dans un an, qui sait quels seront les prix de la nourriture et cela m’empêchera et empêchera les gens dans ma position d’acheter des aliments encore plus sains. Ça va être horrible.”