Les manigances étaient pleines là-bas

Alors que Travis Kelce se préparait à affronter les Bills de Buffalo lors de la ronde de division des séries éliminatoires au Highmark Stadium, son frère, Jason, vivait l’expérience complète de la mafia des Bills.

Dans le dernier épisode du podcast New Heights, son frère Travis a demandé à Kelce de décrire son séjour à Orchard Park. Sans hésitation, Jason Kelce a parlé de son séjour à Buffalo.

“C’était incroyable”, a déclaré Kelce à son frère. “Je veux dire, honnêtement, l’une des expériences les plus amusantes que j’ai jamais vécues du début à la fin… Buffalo, Bills Mafia, c’est incroyable. Nous ne sommes pas allés à beaucoup de hayons. Le seul autre hayon auquel je suis allé est Arrowhead. Super hayon, mais je veux dire, mec, c’était une atmosphère électrique avec la mafia Bills.

Pour le frère aîné Kelce, c’était l’occasion de se détendre après une saison épuisante. Kelce a décrit à quel point il était agréable de s’éloigner du train-train du football après une année à Philadelphie qui a vu l’équipe s’effondrer à la fin de l’année.

“C’était une opportunité, honnêtement, d’aller quelque part et d’oublier tout ça”, a déclaré Kelce. « Vas-y, amuse-toi et encourage ton frère. Je n’ai pas eu l’occasion d’assister à un de vos matchs depuis environ deux ans maintenant à cause du Super Bowl et d’autres circonstances. J’avais hâte d’aller à Buffalo. Un, pour vous encourager, mais aussi pour découvrir la légendaire mafia des Bills.

Pour s’assurer qu’il vivait une véritable expérience Bills Mafia, Kelce a contacté deux hommes dont il savait qu’ils ne lui donneraient pas tort : Ryan Fitzpatrick et Eric Wood.

Le premier arrêt de Kelce était le Big Tree Inn with Wood. Il a raconté à son frère comment, pendant les années Jim Kelly, l’équipe se rendait au Big Tree Inn entre deux fois par jour et déjeunait et buvait, ce qui rendait les deuxièmes entraînements bâclés en comparaison. Il a donné des critiques élogieuses au Big Tree Inn et a parlé de l’incroyable expérience qu’il a vécue avant le match.

«Je ne vais pas mentir, mec. Ils m’ont fait me sentir bien, à la maison », a déclaré Kelce. « Les fans, le Big Tree Inn, tout était tout simplement incroyable. Je ne suis sorti que plus tard. Je voulais sortir tôt et je voulais alors enlever ma chemise et être là-bas parce que j’ai l’impression que, je ne sais pas si je me trompe dans ma tête, mais j’ai l’impression qu’enlever ta chemise est un truc des Buffalo Bills. . Je veux vivre l’expérience complète. Je voulais tout enlever et être avec les fans, mais je n’ai pas eu l’occasion d’y être très souvent.

L’un des arrêts que Kelce a fait sur le chemin du stade était le hayon de Pinto Ron. Il a expliqué aux téléspectateurs de New Heights comment prendre des photos avec une boule de bowling et comment les fans cuisinent de manière créative sur le hayon.

“Je n’ai touché que quelques hayons en entrant dans le stade parce que c’était un groupe, mais j’ai pu voir le hayon de Pinto Ron avec la boule de bowling”, a déclaré Kelce. «J’ai tiré le coup de la boule de bowling. Aucune idée de ce qu’était cette liqueur. Je n’ai posé aucune question. Quand quelqu’un vous tend une boule de bowling avec un coup, la dernière chose que je me dis, c’est : “Oh, est-ce Crown Royal ou est-ce… ?” Je ne pose aucune question. J’ai dû clarifier comment boire ça. Est-ce que je mets ça à ma bouche ? C’est un coup. C’est juste là, dans le trou. Ils font toutes sortes de choses folles chez Pinto Ron. Ils ont le placard, la boîte de classement dans laquelle ils préparent la pizza, ils font cuire du poulet sur une vieille Pinto. Les manigances étaient pleines là-bas.

L’un des regrets de Kelce était de ne pas avoir eu l’occasion de parcourir une table. Il a dit à son frère qu’il espérait faire cela la prochaine fois qu’il fréquenterait la mafia des Bills, ce qui a amené les frères à discuter de projets d’après-retraite où ils se rendraient chaque semaine à un hayon différent pour découvrir comment les bases de fans passaient un bon moment avant le match.

« J’espérais avoir une opportunité et elle ne s’est tout simplement pas présentée. La prochaine fois peut-être. La prochaine fois, Buffalo. Je souhaitais. Pas de tables cependant. Pas de tables… J’ai eu qui sait combien de bières chez BIg Tree puis à travers le hayon. Mec, je ne sais pas à quoi je m’attendais, mais tout le monde était plus que ravi de passer un bon moment et de profiter du football… Mec, c’était génial.

Même s’il était là pour encourager l’équipe rivale, force est de constater que Jason Kelce a tout ce qu’il faut pour devenir membre de la mafia des Bills.

