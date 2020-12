Rudy Giuliani parle à la presse de divers procès liés à l’élection de 2020, au siège du Comité national républicain le 19 novembre 2020, à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Flynn n’est probablement que le début.

Le président sortant Donald Trump a lancé ce qui sera probablement le premier d’une série de grâces de ses associés la semaine dernière, avec sa grâce pour l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Flynn a plaidé coupable d’avoir fait de fausses déclarations aux enquêteurs en 2017 – mais ce n’est pas tout ce que Trump lui a pardonné.

Le fonctionnement typique des pardons est que le destinataire est gracié pour des crimes spécifiques. Mais Flynn’s se démarque parce qu’il a aussi des aspects préventifs – c’est-à-dire qu’il est écrit en gros pour essayer de pardonner à Flynn d’éventuels crimes dont il n’a même pas été accusé.

Les pardons préventifs ne sont pas sans précédent, mais ils sont inhabituels et se rapprochent beaucoup plus d’une sorte de déclaration présidentielle selon laquelle les associés du président devraient être au-dessus de la loi. Et l’utilisation par Trump de la tactique pour Flynn laisse entendre jusqu’où il pourrait aller au cours de ses dernières semaines au pouvoir.

Plusieurs des anciens principaux conseillers de campagne de Trump – Steve Bannon, Paul Manafort et Roger Stone – ont été accusés ou reconnus coupables de crimes spécifiques, pour lesquels ils pourraient être graciés. (Trump a déjà commué la peine de Roger Stone mais ne lui a pas encore accordé un pardon complet.)

L’univers des pardons préventifs potentiels est cependant beaucoup plus large. Car si de nombreux associés de Trump ont été accusés de crimes, un nombre encore plus grand ont fait l’objet d’enquêtes mais n’ont fait l’objet d’aucune accusation.

Par exemple, il y a l’avocat du président Rudy Giuliani. Maggie Haberman et Michael Schmidt du New York Times ont rapporté mardi matin que, « pas plus tard que la semaine dernière », Giuliani a discuté de « la possibilité de recevoir une grâce préventive » de Trump (bien que Giuliani nié cela sur Twitter). Les procureurs fédéraux de New York ont ​​enquêté sur les activités commerciales de Giuliani et inculpé deux de ses associés.

Et certains des alliés de Trump le pressent de pousser encore plus loin les pardons préventifs. « Je dirais au président Trump de vous pardonner et de pardonner à votre famille », a déclaré lundi l’animateur de Fox Sean Hannity. On ne sait toujours pas si Trump tentera d’aller aussi loin (en particulier, l’auto-pardon n’est peut-être pas légal et le président ne peut pas pardonner les crimes d’État), mais il est assez clair que ses manigances de pardon boiteux ne font que commencer.

Le pardon Flynn est très large, et une grande partie est préventive

En décembre 2017, Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fausses déclarations (mentir au FBI au sujet de ses conversations avec l’ambassadeur de Russie). Depuis, son cas est devenu une longue saga juridique – d’abord Flynn a tenté de retirer son plaidoyer, puis une nouvelle équipe du ministère de la Justice a cherché à faire rejeter l’affaire contre Flynn, et le juge dans l’affaire, Emmet Sullivan, a pesé s’il devait autoriser ce dernier mouvement.

La semaine dernière, Trump a annoncé qu’il avait gracié Flynn, mais aucun document justifiant ce pardon clarifiant ses paramètres n’a été publié avant lundi soir. Voici à quoi cela ressemble:



Dépôt au tribunal Le pardon de Flynn

Le pardon commence par énumérer le crime pour lequel Flynn a plaidé coupable: faire de fausses déclarations aux enquêteurs fédéraux. Mais cela couvre bien plus que cela. Flynn est également gracié pour:

«Toutes les infractions possibles découlant des faits énoncés dans» les documents d’accusation dans son cas (Flynn a également admis avoir fait de fausses déclarations dans les documents déposés par la loi sur l’enregistrement des agents étrangers au sujet de son travail pour le gouvernement turc)

toute infraction «qui pourrait survenir, ou être accusée, réclamée ou alléguée dans le cadre de la procédure» dans son cas (par exemple, il y a eu une discussion sur la question de savoir si Flynn pourrait être accusé de parjure en admettant sa culpabilité sous serment devant le tribunal et puis changer de cap)

«Toutes les infractions possibles relevant de l’autorité ou de la juridiction d’enquête» de l’avocat spécial Robert Mueller, et «toutes les infractions possibles découlant de faits et de circonstances connus, identifiés par ou de quelque manière que ce soit liés à» l’enquête de Mueller (c’est-à-dire , si Mueller a trouvé quoi que ce soit d’autre pour lequel Flynn pourrait être accusé au pénal, le pardon est censé couvrir cela)

Ce n’est donc pas un pardon typique, ciblé sur des crimes dont une personne a été accusée ou condamnée. C’est un pardon préventif, conçu pour empêcher Flynn d’être inculpé à l’avenir.

À cet égard, cela ressemble au pardon préventif inconditionnel que le président Gerald Ford a accordé à son ancien patron et prédécesseur Richard Nixon – un pardon global pour toutes les infractions pénales que Nixon aurait pu commettre au cours de sa présidence.

La grâce de Flynn n’est pas aussi large que cela, mais elle est clairement conçue pour essayer d’éliminer la possibilité que Flynn fasse face à d’autres accusations liées à l’affaire en cours contre lui, ou de quelque manière que ce soit liée à l’enquête Mueller.

Trump délivrera-t-il plus de pardons préventifs?

Le New York Times a déjà confirmé qu’un pardon préventif est en discussion – pour Giuliani.

À la fin de l’année dernière, des nouvelles ont été annoncées selon lesquelles les procureurs fédéraux du bureau du procureur américain du district sud de New York (SDNY) examinaient les affaires et les finances de Giuliani, exploraient ses contacts avec d’anciens hauts responsables ukrainiens et enquêtaient sur une multitude de crimes potentiels (y compris l’obstruction). de justice, blanchiment d’argent, agissant en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, fraude postale et fraude électronique).

Deux des associés de Giuliani, Lev Parnas et Igor Fruman, ont été inculpés de violations du financement de la campagne en octobre. Le couple aurait aidé Giuliani à nouer des liens avec des responsables ukrainiens qui prétendaient connaître des informations scandaleuses sur la famille Biden, qui pourraient être utiles à Trump. (La révélation des efforts de Trump et Giuliani pour salir Biden de la part des responsables ukrainiens a finalement abouti à la destitution de Trump.)

Cette année, il y a eu peu de nouveaux développements en la matière. CNN a rapporté que l’enquête sur Giuliani «avait été bouleversée par la pandémie de coronavirus, limitant la capacité des procureurs à interroger des témoins, à collecter des preuves supplémentaires et à rencontrer le grand jury». Giuliani n’a pas été inculpé, mais si cette enquête est sérieuse et toujours en cours, il espère évidemment une grâce alors que son client est toujours en charge de l’exécutif.

Il y a également eu des discussions – du moins de la part de Sean Hannity – sur les pardons préventifs accordés aux membres de la famille Trump.

Le fils de Trump, Donald Trump Jr., a fait l’objet d’un examen minutieux dans l’enquête Mueller mais n’a finalement pas été inculpé. Trump lui-même a également été sondé pour obstruction à la justice, mais Mueller a choisi de ne pas l’inculper, en partie parce que Trump était le président en exercice.

Le président Trump pourrait tenter de se pardonner, mais on ne sait pas si cela serait légal (une théorie populaire parmi la #Résistance est que Trump démissionnera tôt et laissera le président nouvellement installé Mike Pence lui pardonner). Un problème ici, cependant, est que le président n’a pas le pouvoir de pardonner les crimes d’État – et il fait actuellement l’objet d’une enquête pour fraude bancaire et d’assurance potentielle dans l’État de New York.

Maintenant, si Trump envisage vraiment de se présenter à nouveau à la présidence en 2024, il pourrait avoir des raisons politiques de se retenir sur les affirmations les plus larges de ses pouvoirs de grâce. Là encore, il pourrait penser qu’il a jeté les bases de la défense de ces mouvements, ayant dénigré toute enquête sur lui-même ou sur un de ses proches comme étant des «chasses aux sorcières». Tout ce qui est clair maintenant, c’est que ses pardons ne font que commencer.

Certains qui veulent des pardons soutiennent les mensonges de Trump sur les «élections volées»

Enfin, il y a eu un schéma notable parmi ceux qui recherchent probablement des pardons: ils ont eu tendance à défendre les mensonges de Trump et les théories du complot selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées.

Giuliani, bien sûr, a été en charge du combat juridique post-électoral de Trump, répandant de fausses allégations de fraude électorale généralisée tout en cherchant apparemment une grâce préventive.

L’avocat Sidney Powell – l’avocat de Flynn – s’est levé avec Giuliani lors d’une conférence de presse il y a deux semaines, faisant des allégations de fraude particulièrement bizarres. (Elle a affirmé que la société de systèmes de vote Dominion avait truqué le vote contre Trump, en partie parce qu’il y avait de «l’argent communiste» en cause et que la société avait des liens avec le défunt dictateur vénézuélien Hugo Chávez.) Powell a également intenté des poursuites judiciaires remplies de fausses réclamations. (Flynn lui-même a dit « il ne fait aucun doute dans mon esprit » que Trump a gagné dans un « glissement de terrain ».)

Bannon a également diffusé de fausses informations faisant avancer le récit électoral volé de Trump et a conseillé Giuliani dans les coulisses, selon le Washington Post.

Qu’il y ait eu ou non une contrepartie explicite ici, il est clair que toutes ces personnes étaient intéressées par les pardons (dans le cas de Powell, pour son client), et que toutes ces personnes savaient l’importance de plaire à l’homme qui pouvait délivrer ces pardons. . En effet, les principaux champions des mensonges post-électoraux de Trump sur la fraude ont été des personnes qui voulaient que Trump pardonne à quelqu’un – ce qui révèle à quel point la mauvaise foi est en jeu ici.