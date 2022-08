Les manifestes brésiliens cherchent à contenir Bolsonaro avant les élections

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

RIO DE JANEIRO — Les Brésiliens se sont rendus à la faculté de droit de l’Université de Sao Paulo pour entendre un manifeste dénonçant la brutale dictature militaire et appelant à un retour rapide de l’état de droit. C’était en 1977. Près de 45 ans plus tard jour pour jour, des milliers de personnes devraient se rassembler au même stade jeudi pour la lecture de deux documents inspirés de la « Lettre aux Brésiliens » originale. Les deux nouveaux manifestes défendent les institutions démocratiques du pays et le système de vote électronique, que le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a attaqué à plusieurs reprises avant sa réélection.

Bien que le titulaire ne soit nommé dans aucun des deux documents, les analystes affirment qu’il est parfaitement clair à qui ils s’adressent.

Ils soulignent l’inquiétude largement répandue que Bolsonaro pourrait suivre l’exemple du président américain Donald Trump en rejetant les résultats des élections et en tentant de s’accrocher au pouvoir. Dans un pays dont la démocratie n’a que quelques décennies, ce spectre a encouragé des centaines de milliers de personnes – même celles qui s’abstenaient auparavant de se montrer éhontées – à signer les lettres. Le président a non seulement refusé de signer, mais a également minimisé les initiatives.

“Nous risquons un coup d’État, donc la société civile doit se lever et lutter contre cela pour garantir la démocratie”, a déclaré à l’Associated Press José Carlos Dias, un avocat qui a aidé à rédiger la lettre de 1977 et les deux qui seront lues jeudi.

La première des nouvelles lettres, composée par les anciens élèves de la faculté de droit, a reçu plus de 880 000 signatures depuis son lancement en ligne le 26 juillet. Parmi eux se trouvent des musiciens comme Caetano Veloso et Gilberto Gil, ainsi que des banquiers, des cadres et des candidats présidentiels de haut niveau. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui est en tête de tous les sondages avant les élections d’octobre, en fait partie.

L’autre document a été publié dans les journaux le 5 août et a reçu moins d’attention du public, mais des analystes politiques ont déclaré à AP qu’il était plus important. Il est soutenu par des associations représentant des centaines d’entreprises des secteurs bancaire, pétrolier, de la construction et des transports.

Normalement réticentes à prendre des positions politiques publiques, les entreprises craignaient apparemment qu’un recul des normes démocratiques ne soit mauvais pour les affaires, a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo.

“La nouveauté est que des secteurs qui sont restés neutres, ou qui étaient même en quelque sorte favorables au président, ont également signé, parce qu’ils se considéraient comme à risque”, a ajouté Melo. “La démocratie est importante pour l’économie.”

L’engagement de Bolsonaro envers la démocratie a été scruté depuis son entrée en fonction, en grande partie parce que l’ancien capitaine de l’armée a glorifié avec insistance les trois décennies de dictature. Plus tôt cette année, il a rencontré le dirigeant autocratique hongrois, Viktor Orban, et le russe Vladimir Poutine.

Pendant plus d’un an, Bolsonaro a affirmé que les machines à voter électroniques étaient sujettes à la fraude, bien qu’il n’ait jamais présenté de preuves. À un moment donné, il a menacé que les élections seraient suspendues si le Congrès n’approuvait pas un projet de loi visant à introduire des reçus de vote imprimés. Le projet de loi n’a pas été adopté.

Il a commencé à exprimer le souhait d’une plus grande implication des forces armées dans la surveillance des élections et, la semaine dernière, des responsables de l’armée se sont rendus au siège de l’autorité électorale pour inspecter le code source des machines à voter. Bolsonaro a allégué que certains des plus hauts responsables de l’autorité travaillaient contre lui.

Lorsque Bolsonaro a lancé sa campagne, il a appelé ses partisans à inonder les rues pour les célébrations de la fête de l’indépendance du 7 septembre. À cette date l’année dernière, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à sa demande, et Bolsonaro leur a dit que seul Dieu pouvait le destituer du pouvoir. Il a menacé de plonger la nation dans une crise institutionnelle en déclarant qu’il ne tiendrait plus compte des décisions d’un juge de la Cour suprême. Plus tard, il a fait marche arrière, affirmant que son commentaire avait été fait dans le feu de l’action.

La rhétorique de Bolsonaro résonne avec sa base, mais l’aliène de plus en plus politiquement, a déclaré Melo.

Depuis l’année dernière, l’autorité électorale a été proactive dans la lutte contre les revendications contre le système électoral. Ses hauts responsables, qui sont également des juges de la Cour suprême, ont fait des déclarations répétées pour sa défense. Dans les coulisses, ils ont fait des heures supplémentaires pour recruter des alliés dans la législature et le secteur privé, bien que beaucoup aient été réticents à faire écho à leurs déclarations publiques.

Un tournant est survenu le mois dernier, après que Bolsonaro ait appelé des ambassadeurs étrangers à la résidence présidentielle pour leur faire la leçon sur les supposées vulnérabilités du vote électronique. Depuis lors, les dirigeants du Congrès et le procureur général, tous considérés comme des alliés de Bolsonaro, ont exprimé leur confiance dans la fiabilité du système.

Les États-Unis ont également pesé, leur département d’État publiant une déclaration le lendemain de la réunion des ambassadeurs pour dire que le système électoral brésilien et les institutions démocratiques sont un « modèle pour le monde ». Lors d’une conférence en juillet avec les ministres régionaux de la Défense dans la capitale brésilienne, Brasilia, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les militaires devraient accomplir leurs missions de manière responsable, en particulier pendant les élections.

Les lettres à lire jeudi – qui à tout autre moment auraient pu être un exercice aride relégué au milieu universitaire – ont touché une corde sensible dans la société. Ces derniers jours, les chaînes de télévision ont diffusé des clips d’artistes lisant l’engagement en faveur de la démocratie.

Bolsonaro, pour sa part, a minimisé les inquiétudes et rejeté à plusieurs reprises les manifestes.

“Nous n’avons pas besoin d’une petite lettre pour dire que nous défendons la démocratie, pour dire que nous respecterons la constitution”, a déclaré le président aux politiciens alliés le 27 juillet.

Pourtant, l’inquiétude suscitée par la rhétorique de Bolsonaro s’est propagée même parmi certains alliés, ont déclaré deux ministres du Cabinet à AP sous couvert d’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question publiquement.

Les ministres ont déclaré que le ralliement des partisans de Bolsonaro dans les rues était justifié, mais craignent que sa manière d’expression puisse amener certains à croire qu’il incite à la violence. Ils ont déclaré que les impulsions et les réactions enflammées de Bolsonaro ont également sapé leurs efforts pour maintenir la paix entre l’administration et les autres institutions.

Le parti de Bolsonaro a pris ses distances avec les affirmations selon lesquelles l’élection pourrait être compromise. Le chef du parti a sollicité le président du tribunal électoral pour l’assurer de sa confiance dans le système électoral, a déclaré à AP Augusto Rosa, vice-président du parti.

Ce sera une bataille difficile pour Bolsonaro. Plus de la moitié des personnes interrogées par le sondeur Datafolha ont déclaré qu’elles ne voteraient pour lui en aucune circonstance. Mais le soutien s’est récemment renforcé dans un contexte de baisse du chômage, de baisse des prix de l’essence et d’augmentation des dépenses sociales. Certains sondages indiquent que da Silva n’a qu’une avance à un chiffre lors du vote du premier tour. Une course serrée rendrait d’autant plus pertinentes les promesses pré-électorales de respecter les résultats.

L’analyste politique indépendant Thomas Traumann a déclaré qu’il considérait le manifeste dirigé par l’industrie comme le document le plus important au Brésil depuis sa constitution de 1988.

“Il va y avoir des gens qui défendent la démocratie, ce que nous n’avons pas vu depuis la dictature”, a déclaré Traumann par téléphone. “Isoler les putschistes en ce moment est très important.”