Les manifestations zéro-Covid en Chine secouent les marchés mondiaux

Le prêteur de crypto Genesis Global Capital est l’une des nombreuses entreprises confrontées à des demandes de la part des régulateurs d’État dans le cadre d’un examen approfondi des pratiques de l’industrie. Genesis, qui fait partie du conglomérat de cryptographie Digital Currency Group – qui possède également la publication commerciale Coindesk et la société d’investissement Grayscale – a embauché des conseillers en restructuration financière.

Le directeur numérique de Farmington State Bank et son prêteur en ligne Moonstone, Janvier Chalopin, ont déclaré que la petite banque d’État de Washington n’avait aucune «interaction transactionnelle» avec FTX, qui a investi 11,5 millions de dollars dans Farmington plus tôt cette année, ou Deltec, le crypto-focalisé Bahamian Bank, dont le président Jean Chalopin est également président de la holding de Farmington, ainsi que le père de Janvier.

Plusieurs cabinets comptables américains ont déclaré qu’ils traitaient les clients cryptographiques comme à haut risque, rapporte le Financial Times, soumettant ces entreprises à des audits plus invasifs et coûteux.