Les manifestations se déplacent dans la capitale du Pérou au milieu de la fumée et des gaz lacrymogènes

LIMA, Pérou (AP) – Des milliers de manifestants ont afflué jeudi dans la capitale péruvienne, se heurtant à la police au milieu de gaz lacrymogènes et de fumée et exigeant l’éviction du président Dina Boluarte. Beaucoup venaient de régions andines reculées, où 55 personnes sont mortes dans des troubles depuis que le premier président péruvien d’origine rurale andine a été démis de ses fonctions le mois dernier.

Les manifestations ont vu la pire violence politique au Pérou depuis plus de deux décennies et ont mis en évidence de profondes divisions entre l’élite urbaine du pays, largement concentrée à Lima, et les zones rurales pauvres. L’ancien président Eduardo Castillo est en détention et devrait être jugé pour rébellion depuis qu’il a été destitué après une tentative infructueuse de dissoudre le Congrès.

La journée a été plutôt calme, ponctuée d’affrontements et de gaz lacrymogènes. Le gouvernement a appelé tous ceux qui le pouvaient à travailler à domicile. Après le coucher du soleil, les affrontements se sont intensifiés et tard jeudi soir, un incendie majeur s’est déclaré dans un bâtiment près de l’historique Plaza San Martin, bien qu’aucun lien avec les manifestations n’ait été immédiatement clair.

La colère contre Boluarte était le fil conducteur jeudi alors que les manifestants scandaient des appels à sa démission et que les vendeurs de rue vendaient des T-shirts disant : « Dehors, Dina Boluarte », « Dina meurtrière, le Pérou te répudie » et « Nouvelles élections, laissez-les tous partir. ”

Le médiateur péruvien a déclaré qu’au moins 13 civils et quatre policiers avaient été blessés lors des manifestations de Lima jeudi. Au total, 22 policiers et 16 civils ont été blessés jeudi dans tout le pays, a déclaré le ministre de l’Intérieur Vicente Romero Fernández.

Les manifestants ont blâmé Boluarte pour la violence. « Notre Dieu dit que tu ne tueras pas ton prochain. Dina Boluarte tue, elle fait combattre des frères », a déclaré Paulina Consac alors qu’elle portait une grande Bible lors d’une marche dans le centre-ville de Lima avec plus de 2 000 manifestants de Cusco.

De nombreux habitants de Lima ont également rejoint les manifestations d’aujourd’hui, avec une forte présence d’étudiants et de membres de syndicats.

“Nous sommes à un point de rupture entre la dictature et la démocratie”, a déclaré Pedro Mamani, étudiant à l’Université nationale de San Marcos, où les manifestants qui se sont rendus pour la manifestation étaient hébergés.

L’université était entourée de policiers, qui se sont également déployés à des points clés du quartier historique du centre-ville de Lima – 11 800 policiers au total, selon Victor Zanabria, le chef de la police de Lima.

Boluarte a été provocante jeudi soir dans un discours télévisé aux côtés de hauts responsables du gouvernement dans lequel elle a remercié la police d’avoir contrôlé les “manifestations violentes” et s’est engagée à poursuivre les responsables de la violence. Boluarte a déclaré qu’elle soutenait un plan visant à organiser des élections à la présidence et au Congrès en 2024, deux ans avant la date initialement prévue.

Le président a également reproché aux manifestants de “n’avoir aucune sorte d’agenda social dont le pays a besoin”, les a accusés de “vouloir enfreindre l’État de droit” et a soulevé des questions sur leur financement.

Pendant une grande partie de la journée, les manifestations se sont déroulées comme un jeu du chat et de la souris, avec des manifestants, dont certains ont lancé des pierres sur les forces de l’ordre, essayant de franchir les lignes de police et des agents répondant avec des volées de gaz lacrymogène qui ont fait fuir les manifestants, en utilisant des chiffons imbibés de vinaigre pour atténuer la piqûre aux yeux et à la peau.

“Nous sommes encerclés”, a déclaré Sofia López, 42 ans, alors qu’elle était assise sur un banc devant la Cour suprême du pays. “Nous avons essayé de traverser de nombreux endroits et nous finissons par tourner en rond.” Lopez venait de Carabayllo, à environ 35 kilomètres (22 miles) au nord de la capitale.

En début d’après-midi, les manifestations avaient transformé les routes principales en grandes zones piétonnes du centre-ville de Lima.

La frustration était visible chez les manifestants, qui avaient espéré défiler jusqu’au quartier de Miraflores, quartier emblématique de l’élite économique à huit kilomètres du centre-ville.

“Nous sommes encerclés”, a déclaré Sofia López, 42 ans, alors qu’elle était assise sur un banc devant la Cour suprême du pays. “Nous avons essayé de traverser de nombreux endroits et nous finissons par tourner en rond.” Lopez venait de Carabayllo, à environ 35 kilomètres (22 miles) au nord de la capitale.

Dans un parc de Miraflores, une importante présence policière a séparé les manifestants antigouvernementaux d’un petit groupe de manifestants exprimant leur soutien aux forces de l’ordre. La police y a également tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

En amenant la manifestation à Lima, les manifestants espéraient donner un nouveau poids au mouvement qui a commencé lorsque Boluarte a prêté serment le 7 décembre pour remplacer Castillo.

“Lorsqu’il y a des tragédies, des bains de sang en dehors de la capitale, cela n’a pas la même pertinence politique dans l’agenda public que s’ils ont eu lieu dans la capitale”, a déclaré Alonso Cárdenas, professeur de politique publique à l’Université Antonio Ruiz de Montoya à Lima. .

Des manifestations ont également eu lieu ailleurs et une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a montré des manifestants tentant de prendre d’assaut l’aéroport du sud d’Arequipa, la deuxième ville du Pérou. Ils ont été bloqués par la police et une personne a été tuée dans les affrontements qui ont suivi, a déclaré le médiateur du Pérou.

C’était l’un des trois aéroports qui ont subi des attaques de manifestants jeudi, a déclaré Boluarte, ajoutant que ce n’était pas “une simple coïncidence” s’ils avaient été pris d’assaut le même jour.

Au coucher du soleil, des incendies couvaient dans les rues du centre-ville de Lima alors que les manifestants lançaient des pierres sur des policiers qui tiraient tellement de gaz lacrymogène qu’il était difficile de les voir.

“Je me sens furieuse”, a déclaré Verónica Paucar, 56 ans, toussant à cause des gaz lacrymogènes. « Nous allons rentrer tranquillement. Paucar est un résident de Lima dont les parents sont originaires de Cusco.

Les affrontements se sont intensifiés après la tombée de la nuit, et tard jeudi soir, un brasier déchaîné a éclaté dans un vieil immeuble près des manifestations qui se déroulaient sur la Plaza San Martín au centre-ville de Lima, mais sa relation avec les manifestations n’était pas immédiatement claire. Des images montraient des gens se précipitant pour sortir leurs affaires du bâtiment qui se trouvait à proximité de plusieurs bureaux gouvernementaux.

Les militants ont surnommé la manifestation de jeudi à Lima comme la marche Cuatro Suyos, une référence aux quatre points cardinaux de l’empire Inca. C’est aussi le nom donné à une mobilisation massive de 2000, lorsque des milliers de Péruviens sont descendus dans la rue contre le gouvernement autocratique d’Alberto Fujimori, qui a démissionné des mois plus tard.

Mais il existe des différences essentielles entre ces manifestations et les manifestations de cette semaine.

« En 2000, le peuple a protesté contre un régime déjà consolidé au pouvoir », a déclaré Cárdenas. “Dans ce cas, ils tiennent tête à un gouvernement qui n’est au pouvoir que depuis un mois et qui est incroyablement fragile.”

Les manifestations de 2000 avaient également une direction centralisée et étaient dirigées par des partis politiques.

Les dernières manifestations ont été en grande partie des efforts locaux sans direction claire, une dynamique qui était claire jeudi alors que les manifestants semblaient souvent perdus et ne savaient pas où aller ensuite car leur chemin était continuellement bloqué par les forces de l’ordre.

Les protestations ont pris une telle ampleur que les manifestants ne seront probablement pas satisfaits de la démission de Boluarte et exigent maintenant une réforme structurelle plus fondamentale.

Les manifestants ont déclaré jeudi qu’ils ne seraient pas intimidés.

“Cela ne se termine pas aujourd’hui, cela ne se terminera pas demain, mais seulement une fois que nous aurons atteint nos objectifs”, a déclaré David Lozada, 61 ans, en regardant une file de policiers portant des casques et des boucliers bloquant les manifestants. quitter le centre-ville de Lima. “Je ne sais pas ce qu’ils pensent, veulent-ils déclencher une guerre civile?”

Le journaliste d’Associated Press Mauricio Muñoz y a contribué.

Daniel Politi et Franklin Briceño, The Associated Press