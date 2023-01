Les manifestations se déplacent dans la capitale du Pérou au milieu de la fumée et des gaz lacrymogènes

LIMA, Pérou – Des milliers de manifestants ont afflué jeudi dans la capitale péruvienne, se heurtant à la police au milieu de gaz lacrymogènes et de fumée et exigeant l’éviction du président Dina Boluarte. Beaucoup venaient de régions andines reculées, où 55 personnes sont mortes dans des troubles depuis que le premier président péruvien d’origine rurale andine a été démis de ses fonctions le mois dernier.

Les manifestations ont vu la pire violence politique au Pérou depuis plus de deux décennies et ont mis en évidence de profondes divisions entre l’élite urbaine du pays, largement concentrée à Lima, et les zones rurales pauvres. L’ancien président Eduardo Castillo est en détention et devrait être jugé pour rébellion depuis qu’il a été destitué après une tentative infructueuse de dissoudre le Congrès.