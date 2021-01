Des participants à un rassemblement de protestation non autorisé contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny se heurtent à la police, le 23 janvier 2021 à Moscou, en Russie. Mikhail Svetlov | Actualités Getty Images | Getty Images

La Russie a connu des manifestations généralisées contre le président Vladimir Poutine ce week-end, avec des manifestations impliquant des dizaines de milliers de personnes et se déroulant dans pas moins de 100 villes. Les experts affirment que les manifestations, principalement pour soutenir le chef de l’opposition arrêté Alexei Navalny mais aussi pour attirer des membres du public en colère contre la corruption et les injustices en Russie, pourraient être plus importantes que les troubles précédents. « Il est tentant de reprendre le discours du Kremlin selon lequel ces (manifestations) étaient à une échelle relativement petite et ne sont pas soutenues par la population au sens large – elles n’iront donc nulle part », a déclaré lundi Timothy Ash, stratège senior des marchés émergents chez Bluebay Asset Management. « En effet, il y a eu des manifestations similaires en 2011, en 2015 après le meurtre de Boris Nemtsov, et en 2019 – qui ne sont allées nulle part … Mais quelque chose semble différent cette fois-ci », a-t-il ajouté. Voici le guide de CNBC sur ce qui se passe en Russie et pourquoi c’est important.

Que se passe-t-il?

Des manifestations ont eu lieu dans toute la Russie samedi et étaient principalement en faveur du chef de l’opposition arrêté Navalny, un éminent militant anti-corruption et critique de Poutine. À Moscou, au moins 40 000 personnes auraient participé à un rassemblement non autorisé.

« Plus de 40% des participants étaient des manifestants pour la première fois, et des manifestations ont eu lieu dans plus de 100 villes, y compris des endroits comme Sébastopol et Kemerovo, où l’activité anti-gouvernementale manifeste est rare », Daragh McDowell, responsable de l’Europe et analyste principal pour la Russie chez Verisk Maplecroft , m’a dit. La police aurait détenu plus de 2 500 personnes dans la capitale russe.

Pourquoi des manifestations ont-elles eu lieu?

La détention de Navalny et une enquête sur une résidence de la mer Noire qui a été surnommée « le palais de Poutine » par l’organisation de Navalny sont les principaux facteurs derrière la manifestation. Navalny a été arrêté le 17 janvier immédiatement à son retour d’Allemagne en Russie, où il avait été traité à la suite d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques en août dernier. Poutine a été accusé d’être à l’origine de l’empoisonnement; le Kremlin nie toute implication.

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny et son épouse Yulia sont vus dans un avion Pobeda après son atterrissage à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou le 17 janvier 2021. KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP | Getty Images

Navalny a été accusé de violations de la libération conditionnelle, mais accuse l’État d’avoir créé des accusations forgées de toutes pièces contre lui.

Qu’est-ce que la vidéo du «Palais de Poutine»?

Depuis l’arrestation de Navalny, les tensions ont encore augmenté après que son équipe a publié une vidéo dans laquelle elle alléguait que Poutine avait construit un luxueux palais sur la mer Noire en Russie pour un coût de 1,37 milliard de dollars, et aurait été financé par des associés de Poutine et ce qu’ils prétendaient être le plus gros pot-de-vin de l’histoire. « Poutine a réfuté les allégations, affirmant lundi que le palais n’appartenait ni à lui ni à sa famille, a rapporté Reuters. Il a également dit que le film était un « lavage de cerveau » et « ennuyeux ». Pourtant, la vidéo a été visionnée plus de 87 millions de fois sur YouTube, donnant des allégations contre une exposition massive de Poutine et potentiellement embarrassante, l’homme fort de la Russie à un moment où des millions de Russes ordinaires sont aux prises avec la crise des coronavirus et son impact sur l’économie.

Une femme regarde une enquête sur le « Palais de Poutine » par le chef de l’opposition russe Alexei Navalny à Moscou le 21 janvier 2021. ALEXANDER NEMENOV | AFP | Getty Images

L’équipe de Navalny a déclaré qu’il avait enregistré la vidéo avant son retour en Russie mais l’avait immédiatement diffusée lors de sa détention, alors qu’ils appelaient le public à se joindre aux manifestations samedi après-midi. « Alexei se bat toujours pour nos droits, et maintenant nous devons nous battre pour lui. Vladimir Poutine est obligé de répondre de tous ses crimes », a déclaré son équipe sur YouTube.

Pourquoi les protestations sont-elles importantes?

Les experts disent que les manifestations sont importantes et sont une douleur pour le Kremlin. « Les manifestations n’étaient pas énormes – peut-être 40K (personnes) à Moscou – mais elles étaient très répandues avec des manifestations dans plus de 50 villes », a noté Ash de Bluebay Asset Management. « Et rappelez-vous que le taux de participation s’est déroulé dans un contexte d’intimidation généralisée – arrestation de dirigeants de l’opposition, avertissement aux étudiants qu’ils seront expulsés des écoles et des collèges, ainsi que des restrictions sur les médias sociaux et Internet, et par temps très froid. » Il a ajouté que les vidéos en ligne sur les réseaux sociaux semblaient suggérer un soutien plus large aux manifestants, « avec des voitures klaxonnant en soutien et des passants critiquant la brutalité policière ».

Que ce passe t-il après?