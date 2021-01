Le COVID-19 a tué plus de 439 000 Américains, et les infections ont continué d’augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

L’un des plus grands sites de vaccination du pays a temporairement fermé ses portes samedi lorsque des dizaines de manifestants ont bloqué l’entrée du Dodger Stadium de Los Angeles, bloquant des centaines d’automobilistes qui faisaient la queue depuis des heures.

Les pompiers de Los Angeles ont fermé l’entrée du centre de vaccination vers 14 heures par mesure de précaution, ont déclaré des responsables au Los Angeles Times. Le LAPD a tweeté que les manifestants étaient pacifiques et que toutes les vaccinations prévues auraient lieu.

Les manifestants comprenaient des membres de groupes anti-vaccin et d’extrême droite, a déclaré le Time. Certains d’entre eux portaient des pancartes décriant le vaccin COVID-19 et criant aux gens de ne pas se faire vacciner.

«CA travaille sans relâche pour fournir des vaccins vitaux à ceux qui sont en première ligne de cette pandémie», a tweeté le gouverneur Gavin Newsom. « Nous ne serons pas découragés ni menacés. Le Dodger Stadium est de nouveau opérationnel. »

Dans les gros titres:

►Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi devant le Michigan State Capitol pour protester contre la pause de certains sports d’hiver dans les lycées de l’État, selon des informations locales. Le gouverneur Gretchen Whitmer a retardé le début de quatre sports de «contact» jusqu’à la fin février.

►Un deuxième État américain a signalé un cas du variant du coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a confirmé samedi un cas de la variante B.1.351 dans son État. La Caroline du Sud a signalé au moins deux cas de la variante plus tôt cette semaine.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis une ordonnance exigeant que les passagers des avions, des navires, des ferries, des trains, des métros, des bus, des taxis et des covoiturage portent un masque facial pendant l’attente, l’embarquement, le voyage et le débarquement.

►Après s’être ouverte aux fêtards du Nouvel An, Dubaï est maintenant accusée par plusieurs pays de propager le coronavirus à l’étranger, alors même que des questions tourbillonnent sur la capacité de la cité-État à gérer les pics record signalés de cas de virus.

►Rep. Cori Bush, D-Mo., A déclaré qu’elle avait demandé à déplacer son bureau de Washington loin de la républicaine Marjorie Taylor Greene, affirmant que le républicain de Géorgie l’avait « réprimandée » au Capitole plus tôt ce mois-ci pour une altercation au masque.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 439000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 102,6 millions de cas et 2,2 millions de décès. Environ 49,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 29,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les candidatures à la faculté de médecine pour l’automne prochain sont en hausse de 18%, selon l’Association of American Medical Colleges. Et de nombreux responsables scolaires notent spécifiquement que le nombre de candidats d’Américains traditionnellement sous-représentés contribue à alimenter la flambée.

Les États-Unis suspendent leur projet de donner un vaccin contre le virus aux prisonniers de Guantanamo

Les États-Unis reculent pour l’instant sur un plan visant à offrir des vaccinations COVID-19 aux 40 prisonniers détenus au centre de détention de Guantanamo Bay, à Cuba. Le porte-parole en chef du Pentagone, John Kirby, a déclaré samedi dans un tweet que le département de la Défense «suspendrait» le projet de vaccination des personnes détenues à Guantanamo pendant qu’il examinera les mesures de protection des troupes qui y travaillent. Kirby a déclaré qu’aucun prisonnier n’avait encore reçu la vaccination. Le plan a suscité quelques critiques après que le New York Times ait annoncé que la vaccination des prisonniers commencerait dans les prochains jours.

«Nous suspendons le plan pour aller de l’avant, alors que nous révisons les protocoles de protection des forces», a déclaré Kirby. «Nous restons attachés à nos obligations de garantir la sécurité de nos troupes.»

Le quartier de New York a du mal à vacciner les résidents latinos

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu’un site de vaccination à Washington Heights avait administré des injections à des personnes principalement blanches qui venaient de l’extérieur du quartier à majorité latino.

« D’une manière ou d’une autre, au lieu de se concentrer sur la communauté latino-américaine de Washington Heights, un endroit qui a vraiment été durement touché par COVID, l’approche a plutôt été propice pour que des personnes extérieures à la communauté viennent et se font vacciner, mais pas les personnes qui vivent là-bas à Washington. Hauteurs – totalement en arrière », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse, selon une transcription.

De nombreuses villes et États accusent un retard dans la vaccination des personnes de couleur bien qu’elles soient plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du virus.