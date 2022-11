Les manifestations poussent la censure chinoise à ses limites

Dans une vidéo, un homme chante sarcastiquement une chanson patriotique. Dans un autre, un groupe de manifestants brandit des feuilles de papier vierges et chante à l’unisson. Dans un troisième clip, un groupe de personnes en deuil allume des bougies autour d’une veillée à ceux qui sont morts dans un incendie alors qu’ils étaient enfermés dans l’ouest de la Chine.

Les signes de dissidence organisée sont relativement rares en Chine ; il en va de même pour leur survie dans l’espace numérique du pays. L’appareil de censure chinois – le plus sophistiqué du genre au monde – a traqué et supprimé d’innombrables messages sur les réseaux sociaux montrant l’éruption de protestations et de colère contre le gouvernement. Mercredi, l’étendue des manifestations n’était pas claire, en partie à cause de la censure, mais de nouvelles vidéos d’affrontements de la nuit précédente dans la ville méridionale de Guangzhou sont apparues. Des travailleurs et des résidents résistant à un verrouillage de Covid dans un quartier industriel ont démoli des barricades et jeté des bouteilles sur la police anti-émeute.

Pourtant, au cours des derniers jours, alors que les Chinois frustrés par les graves blocages de Covid sont descendus dans la rue, des vidéos des marches et des rassemblements ont continué à faire surface sur des sites chinois tels que WeChat, une application de chat, et la courte application de partage de vidéos, Douyin . Les experts disent que le volume considérable de clips vidéo a probablement submergé les logiciels automatisés et les armées de censeurs que la Chine a chargés de surveiller Internet.

“Il s’agit d’une rupture décisive du grand silence”, a déclaré Xiao Qiang, chercheur sur la liberté d’Internet à l’Université de Californie à Berkeley.