Les manifestations n’arrêteront pas Drag Queen Story Time à Sarnia, selon le propriétaire d’une librairie

Une librairie de Sarnia, en Ontario, a amené une drag queen à lire aux enfants quatre fois cette année, et le propriétaire promet de poursuivre les événements malgré les réactions négatives de certains membres de la communauté.

Susan Chamberlain, propriétaire de la librairie indépendante Book Keeper, dit qu’elle voulait organiser ces événements familiaux depuis un certain temps. Après le premier Drag Queen Story Time, elle a dit qu’elle se sentait émue.

“Je me suis dit:” C’est pourquoi je fais ce que je fais. C’est pourquoi le magasin est là pour des choses comme ça “, parce que vous pouviez voir les enfants s’en imprégner”, a-t-elle déclaré.

Lors du dernier événement le 26 novembre, la drag queen s’est habillée comme la princesse Elsa de Disney, ce qui a attiré l’attention des enfants. Ils lisent un livre ensemble et interagissent avec les enfants et chantent des chansons.

C’était la quatrième Drag Queen Story Time organisée au magasin. En octobre, Chamberlain a déclaré que quelques femmes se tenaient à l’extérieur pour protester contre l’événement. Le mois suivant, il est devenu un peu plus gros.

“Environ 10 à 12 hommes entièrement vêtus de noir, leurs visages étaient masqués, certains d’entre eux avaient des cagoules. Ils portaient un drapeau. Ils ont traversé le parking vers nous, donc c’était tout un spectacle à voir”, a-t-elle dit.

Le magasin avait une vente à l’époque, il était donc également plein de clients. Chamberlain a déclaré que les manifestants avaient des pancartes indiquant de laisser les enfants seuls.

“Ils semblent dire que nous préparons des enfants, ce qui est une notion complètement absurde”, a-t-elle déclaré.

La plupart étaient pacifiques, a-t-elle dit, même si certains essayaient de s’engager, alors elle leur a demandé s’ils voulaient entrer et voir l’événement, mais personne ne l’a acceptée.

Amanda Villa est assise dans la boutique Book Keeper, prête à faire Drag Queen Story Time. (Facebook.com/sarniabookkeeper)

“J’ai vite appris qu’il n’y a pas de raisonnement avec eux et qu’il vaut mieux se taire et les ignorer”, a-t-elle déclaré.

Chamberlain a appelé la police pour essayer de les faire sortir de la propriété privée, mais a déclaré que la police lui avait dit qu’ils ne pouvaient pas parce que ce n’était pas sa propriété. Elle s’efforce d’obtenir une lettre signée du propriétaire de la propriété au cas où il se présenterait au prochain événement en janvier.

Amanda Villa lisait aux enfants ce jour-là. Villa fait du drag depuis environ 30 ans, les deux derniers professionnellement, et est également enseignante à la retraite au primaire.

“Je suis vraiment doué pour développer la compréhension derrière la lecture, en posant de bonnes questions, comme : ‘Avez-vous déjà fait ça dans votre vie ? Est-ce que cela vous semble familier ? Que pensez-vous que le personnage va faire ensuite ?’ Vous savez, juste des trucs amusants comme ça”, a déclaré Villa.

Villa a déclaré que même s’il y avait des manifestants au spectacle, cela n’empêche pas Villa de vivre de manière authentique.

“Si nous errons dans la vie en croyant en nous-mêmes et je serai honnête, si nous avons la preuve derrière nous pour montrer qui nous sommes, alors nous ne devrions pas nous inquiéter de quoi que ce soit ou de ce que les gens ressentent”, a déclaré Villa. “Si je reste un peu dans le moment présent et que je continue à croire en moi, je ne laisse pas cela me déranger trop.”

Villa a déclaré que Chamberlain voulait rassembler les familles de manière inclusive, montrant toute la différence qui existe dans le monde.

“C’est littéralement la mission, il n’y a rien d’autre derrière, il se trouve juste qu’il s’agit d’un homme en robe”, a déclaré Villa.

Villa citant l’exemple d’artistes comme Katy Perry ou Miley Cyrus, qui se produisent pour les enfants d’une manière adaptée aux enfants, mais pendant la nuit, font des performances pour un public adulte.

La drag queen Amanda Villa s’est habillée comme Elsa de Frozen pendant l’heure du conte du 26 novembre. (Fourni par Susan Chamberlain)

“Vous êtes stupide si vous vous battez contre nous, croyant que je sexualise n’importe quoi, croyant que c’est un fétiche d’une certaine manière”, a déclaré Villa, qui a des décennies d’expérience dans le théâtre et la performance.

Bien qu’il y ait eu des réactions négatives à propos de l’événement, le soutien à celui-ci a augmenté, selon Chamberlain. Le groupe Sarnia Lambton Alliance Against Hate a publié sur les réseaux sociaux qu’il soutenait la librairie, “contre la haine et les messages nuisibles qu’ils ont reçus pour leurs tentatives d’encourager la diversité et l’acceptation dans notre communauté”.

Le soutien apporté au Book Keeper a amené Chamberlain à transformer la prochaine Drag Queen Story Time en une fête “L’amour gagne” – qui se déroulera à l’extérieur du magasin.

“Nous espérons remplir l’extérieur du magasin de supporters, ce qui, je pense, ne sera pas difficile. Je pense que nous aurons beaucoup de supporters, puis quand viendra l’heure de l’histoire, l’heure de commencer, nous pourrons tous nous entasser dans le magasin », a-t-elle déclaré.

Chamberlain a déclaré que l’heure du conte serait pour tous les âges et attend avec impatience l’événement.

“Et si les manifestants viennent, je ne pense pas qu’il y aura de place pour eux, pour être honnête.”