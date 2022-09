Les manifestations iraniennes décollent dans 100 villes, 30 provinces, avec des dizaines de morts et des arrestations généralisées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les protestations en Iran contre la mort de Mahsa Amini pendant sa garde à vue se sont encore propagées à travers le pays alors que le régime iranien a intensifié ses efforts pour réprimer les manifestations.

Les protestations se sont étendues à 100 villes iraniennes et 30 provinces, faisant des dizaines de morts et entraînant des arrestations généralisées. Les manifestants ont incendié des bâtiments de la police et du gouvernement, tandis qu’un agent du gouvernement a été tué au couteau par des manifestants lors de tentatives d’imposer l’ordre.

Les protestations de plus en plus violentes ont éclaté à la suite de la mort d’Amini, qui a été arrêté par la police des mœurs iranienne pour ne pas avoir porté de couvre-chef en public. Les manifestations sont devenues particulièrement violentes dans la région de la minorité kurde iranienne dans le nord-est, où la police a tiré sur des manifestants, tuant cinq personnes. Amini était un Kurde.

MANIFESTATIONS EN IRAN: 9 MORTS DANS L’ESCALADE DES TROUBLES ALORS QUE DES MANIFESTANTS INCENDIENNENT DES POSTES DE POLICE

Une vidéo fournie à Fox News Digital depuis l’Iran montre des manifestants se livrant à de violents affrontements avec les autorités, défilant dans les rues et incendiant des bâtiments. La police tentant de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes est débordée et fuit les manifestants dans les rues de la ville.

Le régime islamiste iranien a réagi en coupant l’accès aux médias sociaux dans plusieurs grandes villes, une décision qui a déjà été utilisée avant le meurtre généralisé de manifestants lors d’événements similaires dans le pays.

Les manifestations, qui ont produit des scènes rappelant le printemps arabe qui s’est propagé au Moyen-Orient il y a un peu plus de dix ans, surviennent à un moment critique pour l’administration Biden, qui s’efforce de ressusciter l’accord nucléaire de l’ère Obama avec l’Iran et a fait au moins quelques avancées vers un accord ces derniers mois.

LA « POLICE DE LA MORALITÉ » D’IRAN ACCUSÉE D’AVOIR ASSASSINÉ UNE FEMME POUR NE PAS PORTER CORRECTEMENT LE HIJAB, CRÉANT DES PROTESTATIONS

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré jeudi à Fox News Digital que l’administration défendait les droits des citoyens iraniens à manifester et les droits fondamentaux des femmes du pays.

“Les femmes en Iran devraient avoir le droit de porter ce qu’elles veulent, sans violence ni harcèlement”, a déclaré la porte-parole. “L’Iran doit mettre fin à son recours à la violence contre les femmes pour l’exercice de leurs libertés fondamentales.”

L’administration a également condamné l’utilisation de la violence par le régime contre les manifestants, arguant que les citoyens du pays devraient avoir le droit de se rassembler pacifiquement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous condamnons le recours à la violence contre des manifestants pacifiques”, a déclaré le porte-parole à Fox News Digital. “Nous soutenons les droits des Iraniens à se rassembler pacifiquement et à s’exprimer, sans crainte de violence et de détention par les forces de sécurité.”