Les manifestations galvanisent les Iraniens à l’étranger dans l’espoir, l’inquiétude et l’unité

LONDRES (AP) – Alors que les manifestations anti-gouvernementales secouent les villes et villages iraniens pour une quatrième semaine, des dizaines de milliers d’Iraniens vivant à l’étranger ont défilé dans les rues d’Europe, d’Amérique du Nord et au-delà pour soutenir ce que beaucoup considèrent comme un tournant décisif moment pour leur pays d’origine.

De ceux qui ont fui dans les années 1980 après la révolution islamique de 1979 en Iran à une jeune génération d’Iraniens nés et élevés dans les capitales occidentales, de nombreux membres de la communauté de la diaspora disent ressentir une unité d’objectif et une affinité sans précédent avec les manifestations à la maison déclenchées par la mort de une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs iranienne.

“Je vois cela comme un tournant pour l’Iran à bien des égards – nous avons toujours eu des lignes de fracture politiques qui nous divisaient, mais cette fois, ce sont les gens qui disent : ‘Je suis avec les femmes'”, a déclaré Tahirih Danesh, 52 ans, une humaine. chercheur en droit qui vit et travaille à Londres. “C’est phénoménal, c’est arrivé à une telle vitesse, et ce sentiment de camaraderie entre les Iraniens a été incroyable.”

Au cours du mois dernier, de grandes foules de personnes d’origine iranienne dans des dizaines de villes, de Londres à Paris en passant par Toronto, se sont rendues chaque week-end pour des rassemblements de solidarité avec les manifestations qui ont éclaté en Iran après la mort de Mahsa Amini en détention après avoir été détenue pour avoir prétendument violé codes vestimentaires islamiques stricts pour les femmes.

Beaucoup disent qu’ils ont été tenus éveillés la nuit par un mélange d’espoir, de tristesse et d’appréhension – l’espoir que leur pays soit au bord du changement après des décennies d’oppression, et la peur que les autorités ne déchaînent plus de violence dans une répression de plus en plus brutale qui a vu des dizaines de personnes tuées et des centaines arrêtées.

Certains, comme Danesh – dont la famille l’a fait sortir clandestinement d’Iran avec ses frères et sœurs dans les années 1980 pour échapper à la persécution – disent que les images de manifestants violemment réprimés par les autorités rappellent à nouveau le traumatisme de scènes similaires à l’époque de la révolution islamique de 1979.

“Je suis à des milliers de kilomètres, c’est 40 ans plus tard, mais les images que je vois ramènent tout cela, c’est comme si je le revivais”, a déclaré Danesh.

Alors que l’Iran a connu des vagues de protestations ces dernières années, beaucoup s’accordent à dire que cette fois, la résistance semble plus large dans sa nature et sa portée car elle remet en question les fondamentaux de la République islamique. Certains disent qu’ils n’ont jamais vu la solidarité mondiale envers l’Iran manifestée par des politiciens, des intellectuels et des célébrités, dont beaucoup ont coupé des mèches de cheveux dans un geste de soutien aux femmes iraniennes.

« Avant, beaucoup d’entre nous à l’extérieur avaient une vision distanciée de ce qui se passait à l’intérieur, nous ne pouvions pas trouver la même connexion. Mais aujourd’hui, les Iraniens de l’intérieur appellent à un changement fondamental. Ils disent “récupérez mon Iran” », a déclaré Vali Mahlouji, 55 ans, conservateur d’art à Londres qui a quitté l’Iran dans les années 1980. Il se dit auto-exilé car son travail traite d’artistes censurés et d’histoire de l’art.

“Cela unit tous les Iraniens que je connais, toutes les différentes générations d’exilés”, a-t-il ajouté. « Les personnes qui ont quitté l’Iran la majeure partie de leur vie se sentent agitées et sans sommeil. Je ne connais personne qui ne soit pas sympathique, et bien sûr, qui ne soit pas inquiet.

La diaspora iranienne est importante, comprenant non seulement ceux qui ont fui peu après la révolution de 1979, mais aussi les vagues ultérieures quittant l’Iran en raison de la répression continue ou des difficultés économiques. Plus d’un demi-million vivent aux États-Unis, et la France, la Suède et l’Allemagne comptent des centaines de milliers de communautés, avec des centres majeurs à Los Angeles, Washington, Londres, Paris et Stockholm.

À Paris, Romane Ranjbaran, 28 ans, faisait partie des milliers de personnes qui sont sorties la semaine dernière malgré une forte averse et ont marché, chanté et scandé “Khamenei, sortez” en persan et en français, en référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Plusieurs femmes se coupaient des mèches de cheveux et les lançaient joyeusement en l’air.

Ranjbaran, qui a grandi en France, a déclaré qu’elle se sentait « frappée » par ce qui se passe en Iran.

« L’Iran fait partie intégrante de mon histoire. Ma mère a connu un Iran libre quand les femmes étaient libres », a-t-elle déclaré, alors que sa mère et d’autres membres de sa famille se tenaient à ses côtés lors du rassemblement. « C’est un combat international. Si nous voulons que la situation en Iran s’améliore, nous avons besoin d’un soutien international.

La révolution de 1979 a évincé le shah soutenu par les États-Unis, le monarque dont le régime était résolument laïc mais aussi brutalement répressif et en proie à la corruption. La révolution a rejoint les gauchistes et d’autres factions politiques, y compris les islamistes, qui après la chute du shah ont pris le pouvoir total et créé la République islamique, gouvernée par des religieux musulmans chiites.

Certains expatriés hésitent à se joindre aux manifestations car ils ont de la famille en Iran et font régulièrement des allers-retours. Certains se sont inquiétés de la présence présumée d’agents des renseignements iraniens ou de factions extrémistes.

D’autres disent qu’ils ressentaient un certain malaise quant aux objectifs des manifestations au-delà du cri unificateur “Femmes, vie, liberté” et de la nature sans chef des manifestations.

“J’aime mon pays, je veux montrer mon soutien, mais chaque fois que j’y vais, je suis aussi confuse parce que dans chaque coin des manifestations, il y a un chant différent”, a déclaré Amanda Navaian, une créatrice de sacs à main de luxe d’une quarantaine d’années qui a assisté à tous les rassemblements récents du week-end à Londres.

Navaian a déclaré qu’elle voulait assister aux manifestations “aussi longtemps qu’il le faudrait” et a même prévu d’en organiser une elle-même. Elle n’était pas sûre que les manifestations à l’étranger feront une réelle différence, mais elle a dit qu’il était crucial de “montrer que nous nous soucions”.

À tout le moins, elle sait qu’elle fait quelque chose pour dissiper ce qu’elle a décrit comme des perceptions négatives omniprésentes de l’Iran et des Iraniens.

« L’islam nous a été imposé, cet extrémisme n’est pas ce que nous sommes. Notre pays a été détourné – nous étions un pays de musique, de danse et de poésie », a déclaré Navaian.

« Les gens venaient me voir à Trafalgar Square pour me demander : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ et j’ai expliqué pourquoi nous étions là », a-t-elle ajouté. « Grâce à ces manifestations, il y a plus de sensibilisation. Peut-être que maintenant la communauté internationale devrait prendre conscience de ce qui se passe.

___

Jade Le Deley à Paris a contribué à ce reportage.

Sylvia Hui, Associated Press