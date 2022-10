Les manifestations font rage dans le sud-est de l’Iran, la police arrête 57 personnes qu’ils décrivent comme des “émeutiers”

Des manifestations ont éclaté vendredi dans le sud-est de l’Iran agité, avec des manifestants attaquant des banques, ont rapporté les médias d’État, alors qu’un haut responsable religieux appelait à des mesures sévères contre les manifestants à travers le pays.

La République islamique a été saisie par cinq semaines de manifestations qui ont éclaté après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, le mois dernier.

Vendredi, la police a arrêté au moins 57 personnes, qualifiées d'”émeutiers”, après que des manifestants ont jeté des pierres et attaqué des banques dans la ville de Zahedan, a déclaré le chef de la police provinciale Ahmad Taheri, cité par l’agence de presse officielle IRNA.

La télévision d’État a déclaré que jusqu’à 300 manifestants avaient défilé dans la ville après la prière du vendredi. Il montrait des banques et des magasins aux vitrines brisées.

“Mort au dictateur”

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux prétendaient montrer des milliers de manifestants scandant “Mort au dictateur”, une référence au guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, et “Mort aux Basijis”, en référence à la milice Basij qui a été largement utilisée pour réprimer protestations. Reuters n’a pas pu vérifier les vidéos.

Zahedan est la capitale de la province agitée du sud-est du Sistan-Baloutchistan, qui abrite la minorité baloutche d’Iran. Amnesty International a déclaré que les forces de sécurité avaient tué au moins 66 personnes lors d’une violente répression après la prière du vendredi à Zahedan le 30 septembre.

Le Sistan-Baloutchistan, à la frontière avec le Pakistan et l’Afghanistan, est un foyer d’activités militantes musulmanes sunnites contre le gouvernement dominé par les chiites.

À Téhéran, l’ecclésiastique extrémiste Ahmad Khatami a déclaré : “Le pouvoir judiciaire devrait traiter les émeutiers – qui ont trahi la nation et versé de l’eau dans le moulin à eau de l’ennemi – de telle manière que d’autres n’aient plus envie de se révolter”.

“Ils ont dit aux enfants trompés que s’ils restaient dans la rue pendant une semaine, le régime tomberait. Continuez à rêver”, a déclaré Khatami lors d’un sermon de prière du vendredi, selon les médias officiels.

L’Iran a blâmé les “voyous” liés aux “ennemis étrangers” pour les troubles.

Le bilan des manifestations s’élève à près de 250 morts, selon l’agence de presse

Les manifestations à l’échelle nationale sont devenues l’un des défis les plus audacieux lancés aux dirigeants religieux iraniens depuis la révolution de 1979. Les manifestants ont appelé à la chute de la République islamique, bien que les protestations ne semblent pas près de renverser le système.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et censées provenir du nord-ouest de Tabriz montraient des manifestants criant “Honteux !” à la police anti-émeute qui a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser vendredi.

Tabriz, la sixième ville la plus peuplée d’Iran, abrite de nombreux membres de la minorité ethnique azérie.

Des manifestants agitent d’anciens drapeaux iraniens lors de la manifestation à Bruxelles. (Yves Herman/Reuters)

L’agence de presse militante HRANA a déclaré dans un message que 244 manifestants avaient été tués dans les troubles, dont 32 mineurs.

Il a indiqué que 28 membres des forces de sécurité avaient été tués et que plus de 12 500 personnes avaient été arrêtées jeudi lors de manifestations dans 114 villes et villages et quelque 81 universités.

L’Allemagne émet un avertissement aux voyageurs

Pendant ce temps, CNN a rapporté que la Maison Blanche était en pourparlers avec le milliardaire Elon Musk sur la mise en place du service Internet par satellite Starlink de SpaceX en Iran.

Le service haut débit par satellite pourrait aider les Iraniens à contourner les restrictions gouvernementales sur l’accès à Internet et à certaines plateformes de médias sociaux. Des militants iraniens affirment que les vidéos des manifestations ont été retardées à cause des bordures.

Par ailleurs, l’Allemagne a émis un avertissement de voyage pour l’Iran, affirmant qu’il y avait un risque réel d’être arbitrairement arrêté et condamné à de longues peines de prison, surtout pour les binationaux. L’annonce de vendredi a relevé le niveau d’avertissement pour les voyages en Iran, après que Berlin l’ait fortement déconseillé le mois dernier.

Mercredi, une agence de presse iranienne a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté 14 étrangers, dont des citoyens américains, britanniques et français, pour leur implication dans les manifestations.