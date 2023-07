Les manifestations en Israël reprennent après que Netanyahu a relancé la réforme judiciaire

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – La coalition d’extrême droite au pouvoir en Israël a voté mardi pour limiter le pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour suprême, déclenchant des manifestations de rue immédiates et menaçant un retour du bouleversement qui secoue le pays depuis des mois. Quelques heures après le vote tôt le matin, les manifestants ont interrompu la circulation sur des dizaines de routes, dans certains cas en dressant des tentes et en allumant des feux de joie. La police les a traînés physiquement hors des routes et a utilisé des canons à eau pour dégager la voie avant l’heure de pointe du matin, selon les médias locaux et les publications sur les réseaux sociaux.

La foule devant la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem était passée à plus d’un millier en fin de matinée, selon les estimations des médias. La police empêchait une autre marche d’atteindre le bâtiment de la Cour suprême.

Après le recul judiciaire de Netanyahu, les Israéliens se regroupent pour le prochain tour

La police a déclaré avoir arrêté plus de 40 manifestants à midi. Les agents ont également arrêté un conducteur qui cherchait apparemment à enfoncer sa voiture dans la foule de manifestants.

Ces actions ont marqué la fin d’un répit de trois mois dans le chaos après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a temporairement suspendu le paquet de révision judiciaire plus large en mars.

Les organisateurs ont promis une «journée de perturbation» mardi et ont poussé les dirigeants syndicaux à appeler à une grève générale. Dans des publications sur les réseaux sociaux, ils ont appelé les citoyens à « se rallier et à sauvegarder la démocratie israélienne ». Des manifestations ont éclaté à Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa et d’autres villes.

Après qu’un leader de la manifestation ait ordonné à la foule de fermer l’aéroport Ben Gourion, le ministre de l’Énergie Israel Katz a appelé à son arrestation « immédiatement pour sédition et trouble à l’ordre public ».

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de blessures importantes. Les manifestants étaient sur leurs gardes pour une intervention policière plus agressive suite aux appels des dirigeants de droite à la répression des manifestations qui ont bloqué les routes et, dans certains cas, ciblé les domiciles des législateurs. Le ministre de la Sécurité nationale de Netanyahu, le leader extrémiste des colons Itamar Ben Gvir, a demandé à la police d’arrêter les manifestations à domicile et d’utiliser des grenades assourdissantes et d’autres tactiques dures contre les manifestants.

Le commandant de la police du district de Tel-Aviv, Ami Eshed, a démissionné la semaine dernière, affirmant qu’il ne voulait pas suivre les directives de Ben Gvir et que la tactique aurait pu « remplir les urgences ».

On ne savait pas dans quelle mesure les protestations allaient s’étendre. Le chef de la principale fédération syndicale d’Israël, Arnon Bar-David, a supplié Netanyahu de retirer la législation et « d’arrêter le chaos », mais n’a pas annoncé une grève générale.

La colère flamboyante reflétait une division croissante entre les électeurs nationalistes ultra-orthodoxes et religieux et les juifs laïcs et les citoyens palestiniens d’Israël. Ces tensions qui couvaient depuis longtemps ont éclaté dans la fureur peu de temps après que la coalition gouvernementale de Netanyahu a pris le pouvoir en décembre avec un programme visant à limiter la capacité du tribunal à bloquer ses actions les plus controversées.

La refonte proposée a été saluée par les colons juifs, qui s’irritent des restrictions imposées par les tribunaux sur leurs actions en Cisjordanie. Ils ont été rejoints par des dirigeants ultra-orthodoxes qui veulent protéger leurs exemptions du service militaire et d’autres privilèges religieux menacés par la surveillance des tribunaux.

Mais les opposants, y compris les travailleurs de la technologie et d’autres professionnels instruits dans les villes côtières, voient les révisions radicales comme une menace pour l’indépendance judiciaire qui pousserait Israël vers l’autocratie.

Le plan a provoqué un immense contrecoup lorsqu’il a été présenté pour la première fois. Des semaines de manifestations de rue sans précédent ont effrayé les investisseurs et ébranlé la situation économique d’Israël. Les pilotes de l’armée de l’air de réserve ont boycotté les missions d’entraînement, provoquant des avertissements du ministre de la Défense selon lesquels la préparation militaire du pays pourrait s’éroder.

En mars, à la suite d’une grève générale nationale qui a brièvement fermé l’aéroport, Netanyahu a suspendu l’ensemble du paquet. Mais sous la pression des ministres de la ligne dure et suite à l’échec des pourparlers de compromis avec les dirigeants de l’opposition, Netanyahu permet maintenant à une partie du plan d’avancer.

La mesure avancée mardi éliminerait la capacité de la Cour suprême d’annuler les actions du gouvernement que les juges jugent en dehors des limites du « raisonnable ».

Sans constitution écrite, les tribunaux ont utilisé la doctrine du « caractère raisonnable » pour bloquer certaines décisions et nominations controversées. Plus tôt cette année, dans une affaire qui a exaspéré les conservateurs, le tribunal a forcé Netanyahu à renvoyer un allié politique clé – le chef du parti ultra-orthodoxe Aryeh Deri – de ses deux nominations en tant que ministre de la Santé et de l’Intérieur.

Le tribunal a jugé que les multiples condamnations pénales de Deri, notamment pour fraude fiscale en 2022, rendaient sa nomination « à l’extrême déraisonnable ». Netanyahu s’est conformé « avec le cœur lourd ».

Les membres du gouvernement se plaignent que la doctrine est ambiguë, n’a aucun fondement dans le droit statutaire et l’empêche de mettre en œuvre la plate-forme pour laquelle les électeurs ont été élus. Les opposants disent que sans constitution écrite, la norme de raisonnabilité de la cour est l’un des rares contrôles sur le pouvoir du gouvernement.

« C’est une période de bouleversements majeurs en Israël », a déclaré Rivka Weill, professeur de droit constitutionnel à l’Université Reichman. « Ce gouvernement est déterminé à faire avancer une sorte de réforme constitutionnelle. »

Renverser les pouvoirs de révision du tribunal signifierait le retour de Deri et d’autres nominations controversées, a déclaré Weill. Et cela pourrait donner au gouvernement les mains plus libres pour licencier des responsables judiciaires indépendants, dont le procureur général Gali Baharav-Miara, qui a provoqué la colère des membres de la coalition pour ne pas avoir poursuivi plus de manifestants. Lors d’une audience du cabinet dimanche, Baharav-Miara a été réprimandée par Ben Gvir et d’autres responsables qui ont clairement exprimé leur désir de la démettre de ses fonctions.

Le vote préliminaire sur la mesure a été adopté de justesse par la Knesset, le parlement israélien, tous les membres de la coalition ayant voté pour. Mais les propositions judiciaires ont créé des divisions au sein même de la coalition.

Les partis représentant les colons et les électeurs ultra-orthodoxes ont demandé que la mesure soit adoptée avant les vacances d’été de la Knesset. D’autres, y compris des membres du parti Likud de Netanyahu, ont exprimé leur prudence.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a déclaré lundi qu’il pensait que certains membres de la coalition, voulant éviter un retour au chaos national, pourraient voter contre le projet de loi lors de son adoption finale.

Selon les médias israéliens, Netanyahu serait prêt à édulcorer la proposition visant à atténuer la réaction du public, une possibilité qui irrite les conservateurs.

« Hier, la Knesset s’est exprimée très, très clairement », a déclaré mardi le député Simcha Rothman, leader de la poussée judiciaire, dans une interview à la radio. « Je dis explicitement que je ne crois pas que le projet de loi soit susceptible de subir des changements substantiels. »

Les pourparlers sur un éventuel ensemble de compromis de révisions judiciaires négociés par le président israélien Isaac Herzog ont échoué le mois dernier au milieu de différends sur la composition du comité parlementaire qui sélectionne les juges.

Lapid et Herzog ont appelé à la reprise de ces sessions à la lumière du vote de mardi. « Reprenez vos esprits, mettez votre ego de côté et reprenez la parole », a déclaré Herzog, selon le quotidien Yedioth Ahronoth.