Les manifestations en Iran suscitent un débat sur les sanctions technologiques américaines et les responsabilités des Big Tech

Les manifestants en Iran ont du mal à accéder aux outils en ligne qui les aideraient à s’organiser et à rester en sécurité. Alors que les manifestants continuent de grossir les rangs des prisons et des morgues iraniennes, certains Iraniens demandent pourquoi Washington et la Silicon Valley ne font pas plus pour arrêter la répression. Les appels à l’action ont suscité des débats de longue date sur l’impact de la vaste série de sanctions américaines contre l’Iran, y compris celles ciblant les entreprises technologiques offrant des services aux Iraniens en ligne, ainsi que sur les responsabilités mondiales des Big Tech.

Les problèmes en jeu – les résultats imprévus des sanctions à long terme et les préjugés inhérents à la modération du contenu, entre autres – ne sont pas uniques. Mais dans le cas de l’Iran, les décideurs à court terme font face à peu d’options satisfaisantes.

L’un des principaux facteurs à l’origine des manifestations – qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenu par la soi-disant police des mœurs et qui ont évolué en une rébellion généralisée contre les chefs religieux iraniens – est la colère croissante d’un génération élevée sur Internet. Les jeunes “n’acceptent pas beaucoup de ce qui nous a été imposé”, a déclaré Negin, un professeur de lycée à Téhéran qui a rejoint les manifestations, au Washington Post. Par souci pour sa sécurité, elle n’a donné que son prénom. “Je pense que leur plus grande différence est qu’ils sont nés dans le cyberespace.”

Les sanctions et la censure rendent Internet moins accessible en Iran, selon des analystes

Limiter l’accès au monde numérique est un élément clé des efforts de Téhéran pour faire taire les manifestations, près d’un mois plus tard. Les autorités ont bloqué WhatsApp et Instagram (d’autres grandes plateformes internationales de médias sociaux sont interdites), ont fermé ou limité l’accès à Internet et aux téléphones portables, et ont doublé la censure de la surveillance en ligne. Malgré les risques, les Iraniens trouvent toujours des moyens de partager des vidéos, de se connecter avec des journalistes et des militants étrangers et de se connecter avec leur famille et leurs amis à l’étranger.

Parmi les nombreuses victimes de la répression de Téhéran figurent des experts en technologie tels qu’Amir “Jadi” Mirmirani, qui a été arrêté le 5 octobre. Mirmirani a animé un podcast bien connu et a reçu l’année dernière le prestigieux prix iranien de sensibilisation scientifique. Mais il avait critiqué le gouvernement pour avoir construit son propre réseau Internet et appelé Des sociétés informatiques iraniennes pour avoir collaboré avec l’État et permis sa censure en ligne.

“Je suis sous le choc à cause du silence quasi total de tant de précieuses sources d’information sur la technologie, Internet et les libertés en ligne à l’intérieur du pays”, a déclaré Mahsa Alimardani, chercheuse principale au groupe de liberté sur Internet Article 19, tweeté 5 octobre. Elle a cité cinq arrestations similaires au cours des dernières semaines.

La rébellion de la génération Z contre le régime iranien

La réaction de Washington a suivi un scénario familier : condamnation et sanctions. L’administration Biden a fait preuve de prudence. Direct le soutien aux manifestations peut se retourner contre lui, étant donné le scepticisme généralisé à l’égard des États-Unis en Iran et des hauts dirigeants iraniens accusant les instigateurs occidentaux de l’agitation.

Biden a été accusé par des critiques, comme je l’écrivais en janvier, de donner la priorité à “la négociation d’un retour à l’accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, qui accorderait aux Iraniens un allégement des sanctions liées au nucléaire, laissant en place un hôte d’autres listes noires. Les manifestations peuvent constituer un test pour cette approche.

En plus des restrictions imposées par l’Iran, certaines sanctions technologiques rendent plus difficile pour les manifestants de s’organiser et de partager des informations en ligne. Les partisans ont pendant des années poussé les décideurs politiques à mettre à jour les exemptions pour les sanctions liées à la technologie limitant les services Internet, les logiciels et le matériel que les Iraniens peuvent importer ou utiliser. Mon collègue Jason Rezaian a écrit dans un éditorial récent : « Ces sanctions en matière de communications font partie d’une approche myope qui filtre tous les problèmes iraniens à travers le prisme de la lutte contre le développement nucléaire et d’autres menaces militaires potentielles par le biais de sanctions économiques. Invariablement, cependant, les gens ordinaires et la société civile finissent par subir bon nombre des impacts les plus graves.

Le département du Trésor a publié le 23 septembre de nouvelles directives pour permettre aux entreprises d’offrir plus facilement certains services exemptés, tels que les programmes de stockage en nuage. Les changements “favorisent la liberté d’Internet et la libre circulation de l’information” et offrent “un meilleur accès aux communications numériques pour contrer la censure du gouvernement iranien”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. tweeté. Le Trésor a également désigné le ministre iranien de l’Intérieur, le ministre de la Communication et le chef de la cyberpolice, entre autres, citant leurs rôles dans la répression.

Les Russes se tournent vers l’Iran pour tirer des leçons de la vie sous sanctions à long terme

À court terme, les réglementations “n’auront pas d’impact sur la répression d’Internet qui aide à la répression des manifestations”. dit Alimardani. Parallèlement à la censure de l’Iran, des années de sanctions coupant les Iraniens des technologies en évolution rapide ont involontairement stimulé les efforts de Téhéran pour construire son propre Internet national et centraliser le contrôle en ligne, a-t-elle déclaré.

Les Iraniens sont de plus en plus inquiets pour leur sécurité lorsqu’ils se connectent. Même avant le soulèvement, la surveillance et les entreprises partageant des données avec l’État étaient une préoccupation majeure. Des réseaux privés virtuels et d’autres services de cryptage sont nécessaires pour contourner la censure et masquer l’activité en ligne. Mais les plus solides sont fabriqués par des entreprises extérieures à l’Iran, et certaines facturent des frais que la plupart des Iraniens sous sanctions ne peuvent pas payer. (Au moins une entreprise américaine a renoncé aux frais.)

Donner aux gens un faux sentiment de sécurité peut également être dangereux. Elon Musk a tweeté le 23 septembre qu’il avait “activé” son service Internet par satellite Starlink sur l’Iran – malgré des défis logistiques majeurs qui rendraient difficile la connexion des Iraniens. La nouvelle a atteint l’Iran, où certaines personnes ont téléchargé des applications annoncées comme liées à Starlink uniquement pour recevoir des logiciels malveillants à la place, a déclaré Pouria Nazemi, une journaliste iranienne basée à Montréal.

Les entreprises technologiques pourraient commencer à élaborer des politiques plus solides autour des besoins des utilisateurs dans des endroits autoritaires où les gouvernements ont fermé Internet pour réprimer la dissidence. En attendant, la Silicon Valley ne peut à elle seule arrêter les pannes actuelles de l’Iran, a déclaré Nazemi. Mais certains critiques affirment que la réponse rapide de Twitter et de Meta, qui possède Facebook et Instagram, pour modifier ses règles après l’invasion de la Russie cette année a montré que les entreprises ont donné la priorité à certains pays plutôt qu’à d’autres. Meta, par exemple, a assoupli ses politiques de discours de haine pour l’Ukraine ; Les Iraniens ont toujours des messages qui incluent “mort au dictateur” – un slogan de protestation clé avec une longue histoire en Iran – signalés et supprimés.