Les manifestations en Iran “rappellent des souvenirs” d’impuissance de six ans de prison, selon Nazanin Zaghari-Ratcliffe | Actualité politique

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a déclaré que “le monde ne peut pas fermer les yeux sur l’Iran” et que le gouvernement britannique “doit agir” contre les violations des droits humains, alors que les femmes et les filles descendent dans les rues du pays pour protester.

L’action généralisée a été déclenchée après la mort de Mahsa Amini, 22 ans le mois dernier alors qu’elle était détenue par la police des mœurs à Téhéran.

Elle avait été détenue parce qu’elle n’aurait pas respecté le code vestimentaire islamique strict de l’Iran, obligeant les femmes à se couvrir les cheveux avec un hijab.

La police affirme qu’elle a fait un arrêt cardiaque dans un centre de détention et qu’elle est décédée à l’hôpital, mais sa famille affirme qu’elle est décédée des suites de brutalités policières.

Depuis sa mort, des femmes et des filles en Iran – et dans le monde – ont publiquement brûlé des hijabs et coupé leurs cheveux en signe de protestation, et des dizaines de personnes ont été arrêtées alors que les autorités cherchent à réprimer les troubles.

S’exprimant sur les interviews de Beth Rigby, Mme Zaghari-Ratcliffe, anglo-iranienne – qui a fait preuve de solidarité avec les femmes en se coupant les cheveux – a déclaré que cela “rappelle… à quel point vous êtes impuissant lorsque vous êtes en détention”, après avoir elle-même passé six ans emprisonnée en Iran après avoir été accusée d’avoir comploté pour renverser le gouvernement.

“Ce qui a aidé le régime iranien à maintenir la façon dont il traite les gens, c’est simplement la façon dont il vous arrête et vous déconnecte du reste du monde”, a-t-elle déclaré.

“Alors ils les mettent à l’isolement ou ils vous emmènent dans un endroit inconnu et ils vous brisent émotionnellement.

“Cela dans ma tête à chaque fois que j’entends la nouvelle de l’arrestation de quelqu’un. Je pense à ce que j’ai vécu… en imaginant ce qu’ils vont traverser maintenant.”

Mme Zaghari-Ratcliffe a déclaré que les manifestations étaient “très puissantes” et que “les femmes [that] descendent dans la rue font l’histoire par leur existence même ».

“Il ne s’agit pas de violence, il s’agit de manifestations pacifiques – mais il s’agit aussi de se présenter au monde, pour qu’ils nous voient, nous sommes là”, a-t-elle ajouté.

Des vidéos sont apparues montrant des écolières iraniennes chahutant et chassant des paramilitaires et des représentants de l’État présumés



Mais elle a également dit que le combat ne concernait plus seulement le hijab – il s’agissait de quelque chose de plus.

“La question du hijab en Iran n’est pas un état d’esprit religieux, c’est politique. [The] Le gouvernement iranien a systématiquement opprimé les femmes iraniennes, et tout ce système de répression est le principal outil dont ils disposent.

“Nous voyons donc que si vous défendez vos droits en Iran, si vous en parlez, si vous faites des commentaires, un seul commentaire sur les droits des femmes… sur les droits du travail, vous êtes automatiquement classé comme une menace pour la sécurité nationale .

“Le gouvernement iranien ne ferme pas les yeux sur quiconque se lève, fait le bien [thing] et critiquer le gouvernement iranien.”

Mme Zaghari-Ratcliffe a été libérée plus tôt cette année après que le gouvernement britannique a accepté de régler une dette de 400 millions de livres sterling avec Téhéran datant de 1979.

Image:

Mme Zaghari-Ratcliffe, son mari Richard et sa fille Gabriella se sont rendus à Downing Street après sa libération



Elle a répété sa critique antérieure du temps qu’il a fallu pour obtenir sa libérationdisant à Beth Rigby que le paiement était “quelque chose qui aurait pu être fait il y a six ans”.

Et elle a dit qu’elle “ne s’est jamais sentie libre” après avoir été libérée, ajoutant: “La liberté ne deviendra une chose que lorsque personne ne sera mis en prison pour avoir défendu ses droits.”

Maintenant, elle demande au gouvernement britannique “d’observer”, “de protéger” et “d’agir” sur les violations des droits de l’homme en Iran, y compris l’introduction de sanctions, et qu’elle “attend de Liz Truss qu’elle condamne ce qui se passe” dans le pays.

“Si nous parlons des droits de l’homme, nous devons agir”, a-t-elle ajouté. “Il ne s’agit pas seulement de parler, parler ne coûte rien.

“Si vous parlez de [putting] nos concitoyens et leurs droits en priorité, il faut vraiment agir – en parler ne résout pas mon problème.

“Je veux le [UK government] observer ce qui se passe, ne pas fermer les yeux. Je veux qu’ils nous protègent. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe en Iran.

“Et si nous parlons de protéger les droits de nos citoyens, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Et je pense que nous devons tenir l’Iran responsable.”