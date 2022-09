Les manifestations en Iran ne concernent pas le hijab. Il s’agit de contrôler le corps des femmes

Cette chronique est une opinion de Zahra Khozema, un journaliste pigiste basé à Toronto. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Le décès d’un jeune de 22 ans Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par la soi-disant police de la moralité iranienne a inspiré des protestations au-delà de l’Iran . Des femmes solidaires d’Amini brûlent leurs foulards et se coupent les cheveux dans un acte de résistance provocateur contre les règles strictes de la République islamique en matière de tenue vestimentaire et ceux qui les appliquent.

Les groupes de défense des droits de l’homme disent plus 75 personnes sont décédées depuis le début des troubles, et plus de 1 200 ont été arrêtés par le régime. Cependant, les experts disent que les chiffres pourraient être plus élevés car les pannes d’Internet ont rendu de plus en plus difficile la confirmation des décès.

Après sa révolution islamique de 1979, l’Iran a promulgué un code vestimentaire strict qui oblige les femmes, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, à porter le hijab et à se couvrir le corps. L’État applique ces lois par le Gasht-e Ershad (Patrouilles d’orientation). L’équipe est chargée d’assurer le respect de la morale islamique par des tactiques telles que l’emprisonnement, des amendes et des violences physiques en guise de punition pour non-conformité.

Un cauchemar similaire s’est déroulé l’année dernière en Afghanistan après que les talibans ont ordonné codes vestimentaires plus sévères obligeant les femmes à se couvrir le visage lorsqu’elles quittent la maison. Malgré les nouveaux décrets, des femmes afghanes courageuses ont mené une campagne en ligne avec des hashtags comme #DoNotTouchMyClothes et #AfghanistanCulture pour présenter les vêtements culturels colorés de leur pays.

Ces femmes font preuve de volonté et de bravoure

Exiger justice et lutter pour les droits humains fondamentaux n’est pas chose aisée, surtout devant un régime qui utilise la religion comme bouclier pour justifier les abus. Aucune partie de l’islam que je connais ne tolère la torture ou le meurtre pour ce que les hommes tyrans considèrent comme modeste. La volonté et la valeur de ces femmes devraient susciter la solidarité et la célébration internationales.

Mais avant que vous ne pensiez que l’Occident peut prendre le dessus sur le plan moral, reconsidérons le rôle des États occidentaux (et Inde ) en supprimant la même liberté pour les femmes qui choisissent de se voiler. La France, le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne, la Bulgarie, la Belgique et la Suisse ont tous un interdiction partielle ou totale sur le hijab dans certaines ou toutes leurs municipalités.

Et n’oublions pas la lois d’une province de notre propre pays, qui interdisent à certains fonctionnaires de porter des symboles religieux, dont le hijab. Mais hijab-opposé les lois occidentales, pour une raison quelconque, n’enflamment pas en nous les mêmes passions que le hijab-forcer celles d’Iran et d’Afghanistan. Le recours à l’intervention étrangère n’est pas la solution pour faire face à ces passions et aux sentiments anti-islamiques qui les sous-tendent, mais l’Occident profite souvent de ces situations.

C’est peut-être à cause du récit dont nous avons tous été nourris. Vous savez, celui dans lequel des endroits comme Téhéran ou Kaboul sont idéalisés pour être autrefois des centres cosmopolites où les femmes pouvaient socialiser en minijupes et autres vêtements occidentaux. Ensuite, les islamistes médiévaux sont arrivés au pouvoir et les ont ramenés à l’âge des ténèbres, légitimant le besoin des gouvernements étrangers d’aller les «sauver».

“Grâce à nos récents gains militaires, dans une grande partie de l’Afghanistan, les femmes ne sont plus emprisonnées chez elles”, dit Laura Bush dans le discours radiophonique hebdomadaire habituel de son mari en 2001, comme justification de l’invasion violente et de l’occupation de l’Afghanistan.

“Ils peuvent écouter de la musique et enseigner à leurs filles sans craindre d’être punis”, a-t-elle ajouté.

Une défense des femmes pour la guerre

Les politiciens aux États-Unis et dans leurs pays alliés ont depuis longtemps militarisé cette rhétorique féministe impériale sous un manteau de sort des femmes pour défendre leurs guerres. Même maintenant, leur réponse reste sans surprise la même. La semaine dernière, par exemple, les législateurs américains ont fait pression pour sanctions supplémentaires sur l’Iran, permettant des troubles économiques et politiques qui marginalise davantage les femmes et les minorités.

Ce phénomène de féminisme impérial doit compter avec une vérité brutale. Une dans laquelle les femmes du monde musulman ou les femmes musulmanes en Occident n’ont pas besoin d’être sauvées – du moins pas par l’intervention et la guerre occidentales. Un vêtement ne détermine pas la mesure de la liberté. Cela nécessite une lentille beaucoup plus profonde, une au-delà du hijab.

Alors, quelle est cette mesure mythique de la liberté, sinon un foulard ? Et pourquoi les femmes doivent-elles se battre bec et ongles pour cela ? Je ne sais pas, mais il y a des paroles dans le chanté et crié Chanson de l’égalité , écrit par des militantes iraniennes soumises à l’oppression de la République islamique, qui peut nous aider à trouver une réponse. La ligne se traduit par “Je germe de la blessure sur mon corps, juste parce que je suis une femme, une femme, une femme.”

Un côté moins cynique de moi essaie de me convaincre que la raison pour laquelle les récentes manifestations en Iran ont suscité une solidarité croissante avec les femmes en Amérique du Nord est peut-être due aux sombres conséquences de Roe v. Wade.

Ce côté de moi espère que la camaraderie viendra avec la compréhension que, que ce soit des femmes iraniennes qui chantent pour leur liberté de ne pas porter le hijab ou des femmes ici qui luttent pour le contrôle de leur système reproducteur, les demandes font finalement écho à un sentiment : qu’une femme a le droit de contrôler son propre corps.