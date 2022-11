Les manifestations en Iran font rage dans les rues alors que les responsables renouvellent leurs menaces

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les manifestations en Iran ont fait rage dans les rues jeudi, les manifestants se souvenant d’une répression sanglante dans le sud-est du pays, alors même que le ministre du renseignement et le chef de l’armée du pays ont renouvelé leurs menaces contre la dissidence locale et le reste du monde.

Les protestations en Iran, déclenchées par la mort le 16 septembre d’une femme de 22 ans après sa détention par la police de la moralité du pays, sont devenues l’un des plus grands défis soutenus à la théocratie du pays depuis les mois chaotiques après son islam de 1979. Révolution.

Au moins 328 personnes ont été tuées et 14 825 autres arrêtées dans les troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations depuis 54 jours. Pendant des semaines, le gouvernement iranien est resté silencieux sur les chiffres des victimes tandis que les médias d’État affirment contrefactuellement que les forces de sécurité n’ont tué personne.

Alors que les manifestants retournent maintenant dans les rues pour marquer les souvenirs du 40e jour pour ceux qui ont été tués plus tôt – des commémorations courantes en Iran et dans le Moyen-Orient élargi – les manifestations pourraient se transformer en affrontements cycliques entre un public de plus en plus désillusionné et les forces de sécurité qui se tournent vers une plus grande violence pour réprimer leur.

Des vidéos en ligne provenant d’Iran, malgré les efforts du gouvernement pour supprimer Internet, semblaient montrer des manifestations à Téhéran, la capitale, ainsi que dans d’autres villes du pays. Près d’Ispahan, une vidéo montrait des nuages ​​de gaz lacrymogène. Des cris de “Mort au dictateur” pouvaient être entendus – un chant courant dans les manifestations visant le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait eu des blessés ou des arrestations lors de cette série de manifestations, bien que l’agence de presse iranienne IRNA ait reconnu les manifestations près d’Ispahan. Ils ont commémoré la répression du 30 septembre à Zahedan, une ville de la province agitée du Sistan et du Baluchestan en Iran, dans laquelle des militants affirment que les forces de sécurité ont tué près de 100 personnes dans la violence la plus meurtrière pour frapper au milieu des manifestations.

Pendant ce temps, les responsables iraniens ont maintenu leurs menaces contre les manifestants et le reste du monde. Dans une interview accordée au site Web personnel de Khamenei, le ministre iranien des Renseignements, Esmail Khatib, a renouvelé ses menaces contre l’Arabie saoudite, un pays avec la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis que les responsables ont accusé d’avoir fomenté des troubles qui semblent axés sur les griefs locaux.

Khatib a averti que la « patience stratégique » de l’Iran pourrait s’épuiser.

“Jeter des pierres sur le puissant Iran par des pays assis dans des maisons de verre n’a d’autre sens que de franchir les frontières de la rationalité dans les ténèbres de la stupidité”, a déclaré Khatib. “Sans aucun doute, si la volonté de la République islamique d’Iran est donnée de rendre la pareille et de punir ces pays, les palais de verre s’effondreront et ces pays ne connaîtront pas la stabilité.”

L’Iran accuse Iran International, une chaîne d’information par satellite basée à Londres et en langue farsi, autrefois détenue majoritairement par un ressortissant saoudien, d’avoir attisé les manifestants. Le diffuseur a déclaré ces derniers jours que la police métropolitaine avait averti que deux de ses journalistes anglo-iraniens faisaient face à des menaces de la part de l’Iran qui “représentent un risque imminent, crédible et important pour leur vie et celle de leurs familles”.

La semaine dernière, des responsables américains ont déclaré que l’Arabie saoudite avait partagé des renseignements avec l’Amérique suggérant que l’Iran pourrait se préparer à une attaque imminente contre le royaume. L’Iran a par la suite qualifié cette affirmation de “sans fondement”, bien que les menaces de Téhéran se poursuivent.

Le commandant des forces terrestres de l’armée régulière iranienne, Brig. Le général Kiumars Heydari, a lancé séparément sa propre menace contre les manifestants, qu’il a qualifiés de “mouches”.

“Si ces mouches ne sont pas traitées aujourd’hui comme la société révolutionnaire l’attend, c’est la volonté du chef suprême de la révolution”, aurait-il déclaré. “Mais le jour où il donnera l’ordre de s’occuper d’eux, ils n’auront certainement pas leur place dans le pays.”

Jon Gambrell, Associated Press