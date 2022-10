Les manifestations en Iran déclenchent des rassemblements de solidarité en Europe et aux États-Unis

WASHINGTON (AP) – Des centaines de personnes se sont rassemblées à Washington et des dizaines de milliers à Berlin samedi lors d’une manifestation de soutien international aux manifestants confrontés à une violente répression gouvernementale en Iran, déclenchée par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de ce la police des mœurs du pays.

Sur le National Mall américain, plusieurs centaines d’hommes et de femmes de tous âges – vêtus de vert, de blanc et de rouge, les couleurs du drapeau iranien – ont scandé. “Avoir peur. Avoir peur. Nous ne faisons qu’un », ont crié certains avant la marche du groupe vers la Maison Blanche. “Dites son nom ! Mahsa ! »

Les manifestations, organisées par des organisateurs locaux de partout aux États-Unis, ont attiré des Iraniens de toute la région de Washington DC, certains venant de Toronto pour rejoindre la foule.

L’administration Biden a déclaré qu’elle condamnait la brutalité et la répression contre les citoyens iraniens et qu’elle chercherait des moyens d’imposer davantage de sanctions contre le gouvernement iranien si la violence se poursuivait.

À Téhéran, d’autres manifestations antigouvernementales ont eu lieu samedi dans plusieurs universités. Le mouvement national en Iran s’est d’abord concentré sur la couverture obligatoire du hijab pour les femmes après la mort d’Amiri le 16 septembre. Les manifestations iraniennes se sont depuis transformées en le plus grand défi lancé à la République islamique depuis le mouvement vert de 2009 à propos d’élections contestées.

Les forces de sécurité iraniennes ont dispersé des rassemblements dans ce pays avec des balles réelles et des gaz lacrymogènes, tuant plus de 200 personnes, dont des adolescentes, selon des groupes de défense des droits.

A Berlin, près de 40 000 personnes se sont rassemblées pour manifester leur solidarité envers les femmes et militantes qui mènent le mouvement depuis quelques semaines en Iran. Les manifestations dans la capitale allemande, organisées par le collectif Woman(asterisk) Life Freedom, ont commencé à la colonne de la Victoire dans le parc Tiergarten de Berlin et se sont poursuivies comme une marche dans le centre de Berlin.

Certains manifestants ont déclaré qu’ils étaient venus d’ailleurs en Allemagne et d’autres pays européens pour montrer leur soutien.

“Il est si important pour nous d’être ici, d’être la voix du peuple iranien, qui est tué dans la rue”, a déclaré Shakib Lolo, qui est originaire d’Iran mais vit aux Pays-Bas. « Et ce n’est plus une manifestation, c’est une révolution, en Iran. Et les gens du monde doivent le voir.

Plusieurs semaines de rassemblements de solidarité samedi dans la capitale américaine ont attiré des foules de plus en plus nombreuses.

Suivez la couverture de l’Iran par AP sur : https://apnews.com/hub/iran

Farnoush Amiri, Associated Press