Les manifestations en Iran contre le régime atteignent le 40e jour alors que les forces de sécurité tirent sur les manifestants

Les protestations contre le régime iranien continuent de ponctuer quarante jours après que la police de la moralité notoire de l’État théocratique aurait assassiné Mahsa Amini, 22 ans, pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec un hijab.

La fin de la période de deuil iranien de quarante jours pour le Kurde iranien Amini mercredi a coïncidé avec des manifestations massives dans la ville natale d’Amini, Saqqez, et sur sa tombe au cimetière d’Aichi.

Hengaw, un groupe de défense des droits de l’homme basé en Norvège qui surveille la situation des Kurdes iraniens, a tweeté : “Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur des personnes sur la place Zindan, dans la ville de Saqqez”.

Le militant irano-américain des droits de l’homme et ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale iranienne de lutte gréco-romaine, Sardar Pashaei, a déclaré à Fox News Digital qu’il avait reçu des informations de sa ville natale de Saqqez selon lesquelles les forces de sécurité du régime iranien auraient utilisé des balles réelles contre des manifestants.

L’agence de presse contrôlée par la République islamique, l’Agence de presse des étudiants iraniens, a affirmé qu’un “nombre limité de personnes présentes au mémorial de Mahsa Amini ont affronté les forces de police à la périphérie de Saqqez et ont été dispersées”.

Avant les quarante jours du souvenir d’Amini, l’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, a été critiqué par des militants iraniens pour avoir tweeté en faveur de l’intégration du « gouvernement » iranien plutôt que de poursuivre la promotion de la démocratie en Iran. Depuis que la critique de son tweet, Malley a déclaré à Iran International qu’il était “mal formulé”, disant : “Il est important d’admettre ses erreurs”.

La rédactrice en chef de The Foreign Desk, Lisa Daftari, a déclaré à Fox News Digital : « Le peuple iranien envoie également un message fort à Washington pour qu’il destitue l’envoyé iranien Robert Malley. Le peuple iranien dénonce l’hypocrisie de la Maison Blanche pour condamnant la répression et offrant un soutien aux manifestants d’une part mais poursuivant une politique de normalisation des relations avec le régime d’autre part.”

Elle a ajouté: “Alors que l’administration Biden a fait une pause dans les négociations sur le nucléaire, Robert Malley est sorti tôt dans les manifestations pour dire que les États-Unis ne soutiendraient pas une politique de changement de régime.”

L’administration Biden s’efforce d’obtenir un accord atomique controversé avec la République islamique d’Iran. Le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien, le Plan d’action global conjoint, a indigné certains irano-américains et politiciens de Capitol Hill parce qu’il va, selon eux, stimuler les finances du régime.

Daftari a déclaré : “Malgré les horribles répressions qui ont entraîné des centaines de morts violentes et insensées, pour la plupart de jeunes étudiants iraniens, le peuple iranien est plus motivé que jamais pour faire de ce mouvement celui qui réussit à renverser le régime”.

Le slogan, “les femmes, la liberté de la vie”, qui est devenu le cri de guerre contre la République islamique d’Iran depuis la mort d’Amini, a été crié par des dizaines d’hommes et de femmes au cimetière d’Aichi. Les manifestants ont également crié “Mort au dictateur”, une référence au guide suprême, Ali Khamenei, le dirigeant totalitaire du régime des mollahs en Iran.

Pashaei, qui est irano-kurde, a déclaré à Fox News Digital : “Depuis ce matin, quand je parle aux gens de ma ville [Saqqez]ils m’envoient des vidéos de dizaines de milliers de personnes dans les rues pour honorer Zhina [Masha Amini]. C’est incroyable après 40 jours de gaz lacrymogène, de matraques et de balles, ces braves gens sont toujours debout contre le gouvernement clérical.”

Des séquences vidéo en ligne ont montré les manifestants au cimetière d’Aichi dans la province occidentale du Kurdistan. Certains rapports ont affirmé qu’il y avait jusqu’à 50 000 personnes présentes.

Amini était irano-kurde et Pachaei a noté: “Les Kurdes ont une longue histoire de lutte contre les régimes dictatoriaux oppressifs. Lorsque la République islamique a tué Zhina, les Kurdes se sont tenus derrière leur fille. Ils n’ont pas pleuré et n’étaient pas déprimés, mais ils sont descendus dans les rues en colère et ont transformé sa mort en un cri de ralliement pour le changement. C’est là qu’ils ont chanté pour la première fois le cri de ralliement “Femme, vie, liberté”.

Il a ajouté : « Pour les Kurdes, ce n’est pas seulement un slogan, mais une philosophie de vie. Les femmes kurdes sont celles qui comprennent l’importance de la démocratie. Ce sont les femmes et les jeunes qui sont en première ligne pour lutter contre la culture de la misogynie. et s’opposer aux gouvernements totalitaires.”

Marjan Keypour Greenblatt, un irano-américain qui est le directeur de l’Alliance pour les droits de toutes les minorités, a déclaré à Fox News Digital que “le régime iranien s’est mis dans un cycle d’illégitimité et d’incompétence. L’escalade de la violence du gouvernement contre les manifestants n’a pas ‘ t dissuadé le mouvement, il l’a renforcé.”

Elle a ajouté : « Les gens continuent de participer aux diverses formes de manifestations et ils se battent pour leur vie. Avec chaque acte de répression, le régime iranien prouve son illégitimité et son impuissance.

Les commentaires d’Irano-Américains à Fox News Digital insufflent au dicton persan “Le sang versé injustement bouillira jusqu’à la fin des temps” un sens contemporain au vu des manifestations qui secouent la République islamique depuis 2019.

Les troubles en cours sont la première menace importante pour l’existence de la République islamique depuis les manifestations à l’échelle nationale en 2019, lorsque les Iraniens ont envahi les rues pour protester contre la corruption économique et politique du régime.

Selon une enquête de l’agence de presse Reuters, le régime a tué environ 1 500 Iraniens lors des manifestations de 2019.

Les manifestants actuels continuent de défier la violence meurtrière du régime, qui a entraîné la mort de 141 personnes en date de mardi, selon l’organisation iranienne des droits de l’homme basée en Norvège. IHR a déclaré que 29 enfants ont été tués lors des vagues de troubles.

Le régime iranien affirme qu’Amini est mort en garde à vue en raison d’une crise cardiaque. La famille d’Amini et les manifestants disent que le régime clérical a dissimulé la torture et le meurtre d’Amini.

Le commandant adjoint de l’entité terroriste sanctionnée par les États-Unis, le Corps des gardiens de la révolution islamique, Ali Fadavi, a déclaré début octobre que l’âge moyen des personnes arrêtées était de 15 ans.

Fadavi s’en est pris aux adolescents du journal d’information du régime pro-iranien Barkhat News, déclarant : « Négliger les domaines de l’éducation, de la connaissance, de l’explication et de la propagande a fait que ces personnes sont devenues de gros morceaux pour l’ennemi sur l’autel de l’espace virtuel et médiatique. .”

Fadavi a ajouté : “Dans leurs aveux, certains de ces adolescents et jeunes arrêtés parlent de mots-clés communs, tels que stimuler les émeutes de rue avec des jeux informatiques, ainsi que l’addiction et la forte dépendance à l’espace virtuel”.

Saeed Ghasseminejad, un expert iranien de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital : « La réponse de Washington à la révolution iranienne a été un mélange d’agacement, de confusion et de salades de mots de soutien et de solidarité non soutenus par une action significative. L’administration Biden attend que les protestations s’estompent pour revenir à sa politique consistant à supplier Khamenei d’accepter un paquet de 1 000 milliards de dollars en échange de concessions nucléaires limitées, temporaires et réversibles. Iraniens pour récupérer leur pays d’un régime oppressif qui a fait de l’Iran le quartier général du terrorisme islamiste et un proche allié de la Chine et de la Russie.”

Pashaei a exhorté le gouvernement américain à “renforcer son dialogue avec l’opposition iranienne, y compris aux États-Unis et en Europe occidentale, et à le soutenir vocalement”.

L’irano-américaine Mariam Memarsadeghi, membre de l’Institut Macdonald-Laurier, a déclaré à Fox News Digital : “Le mur de la peur est déjà tombé et ce que nous pouvons maintenant voir, c’est que les Iraniens de tous les horizons, y compris les plus dévots et traditionnels – méprisent ce régime et ne s’arrêteront pas tant qu’il ne sera pas chassé du pouvoir. Dans Mahsa Amini, les Iraniens se voient : innocents et méritant la vie et la liberté.

Interrogé sur les manifestations en Iran aujourd’hui, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Nous sommes au courant des informations selon lesquelles les autorités auraient tiré sur des étudiants à Téhéran et ailleurs dans le pays alors qu’ils manifestaient pacifiquement. Nous condamnons cette violence continue par les autorités iraniennes. “. Cette répression cruelle et violente des manifestations pacifiques montre que le gouvernement iranien a clairement peur de son propre peuple. Malheureusement, l’Iran a une longue histoire de violence contre son propre peuple pour faire taire la dissidence. Nous continuons à nous coordonner avec un large éventail de partenaires internationaux pour réagir au traitement réservé aux femmes par les autorités iraniennes et à leur répression violente et continue contre les manifestants pacifiques. »

Interrogé sur le Tweet de Malley et les appels à sa démission, le porte-parole a renvoyé Fox News Digital à une déclaration de Ned Price, le porte-parole du département d’État américain, qui a déclaré que Malley “n’aurait jamais l’intention de parler au nom ou au nom du peuple iranien. Il appartient au peuple iranien d’être clair sur ses aspirations, et nous entendons ces aspirations tous les jours. Nous voulons continuer, nous continuerons à tout faire pour que sa voix soit entendue à la fois à l’intérieur de l’Iran et bien au-delà aussi. Après tout, ils expriment et exercent des droits qui sont aussi universels pour eux qu’ils le sont pour n’importe qui d’autre.

Price a déclaré: “Malley est un fonctionnaire formidable. C’est quelqu’un qui a dirigé notre approche face à cet ensemble de défis.”