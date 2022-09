Les manifestations en Iran continuent d’éclater après la mort de Mahsa Amini

Mercredi a marqué 12 jours de protestations contre la mort de Mahsa Amini en Iran.

Amini a été arrêtée plus tôt en septembre par la “police de la moralité” iranienne pour n’avoir prétendument pas respecté le code vestimentaire des femmes du pays.

Elle est décédée à l’hôpital le 16 septembre après être tombée dans le coma.

Les manifestations qui ont éclaté dans de nombreuses régions d’Iran après la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, sont entrées mercredi dans leur 12e jour, alors même que les autorités continuaient de restreindre l’accès à Internet.

La jeune femme de 22 ans a été arrêtée plus tôt ce mois-ci dans la capitale, Téhéran, par la soi-disant “police de la moralité” iranienne pour n’avoir prétendument pas suivi le code vestimentaire du pays pour les femmes.

Les autorités ont déclaré qu’elle avait ensuite eu un accident vasculaire cérébral pendant sa détention et qu’elle était décédée à l’hôpital le 16 septembre, trois jours après être tombée dans le coma.

La famille d’Amini, dans des entretiens avec les médias locaux, a rejeté les affirmations des autorités selon lesquelles elle souffrait de conditions préexistantes et a déclaré qu’elle avait peut-être été battue. Une enquête d’État sur la cause de sa mort devrait donner des résultats dans quelques semaines.

Entre-temps, les manifestations qui ont commencé dans la ville natale d’Amini, Saqqez, dans la province du Kurdistan, se sont depuis étendues à la plupart des 31 provinces iraniennes. Des dizaines de personnes auraient été tuées et un nombre inconnu arrêté. Les autorités n’ont pas encore publié de chiffres officiels.

Invoquant des “raisons de sécurité”, les autorités ont imposé de sévères restrictions sur Internet qui interdisent l’accès aux réseaux sociaux et aux plateformes de messagerie et deviennent plus limitées à partir de l’après-midi.

Mais des centaines de clips de manifestations sporadiques continuent de sortir quotidiennement, dans lesquels on peut entendre des manifestants scander des slogans anti-establishment. Dans certaines vidéos, on voit des femmes brûler leur hijab et se couper les cheveux.

Les États-Unis, l’Union européenne et les organisations de défense des droits de l’homme ont condamné le recours à la violence contre les manifestants. Les États-Unis ont également imposé des sanctions à la police des mœurs pour des allégations d’abus et de violence contre des femmes et des manifestants.

Il y a également eu des manifestations à l’extérieur de l’Iran pour soutenir les manifestations de près de deux semaines, avec un certain nombre de célébrités internationales exprimant également leur solidarité.

Réponse de l’État

En Iran, il y a eu jusqu’à présent deux contre-manifestations organisées par l’État pour exprimer leur soutien à l’establishment.

Les autorités ont dénoncé des émeutes au cours desquelles des biens publics ont été incendiés. Ils disent aussi que des éléments “anti-révolutionnaires” guidés par des puissances étrangères sont à l’origine de ces mouvements.

Le président Ebrahim Raisi et d’autres hauts responsables ont rencontré ou parlé au téléphone avec les familles de plusieurs policiers et membres des forces paramilitaires Basij qui ont été tués lors des manifestations. Ces officiers ont également reçu des funérailles soutenues par l’État.

Pendant ce temps, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a attaqué des positions dans la région kurde du nord de l’Irak à quatre reprises au cours des derniers jours, affirmant que la cible était des groupes “terroristes” qui ont introduit des armes dans le pays pour profiter des manifestations.

La force d’élite a également déclaré que des éléments sécessionnistes avaient été arrêtés sur le sol iranien et qu’un complot à la bombe avait été désamorcé à Tabriz, une ville du nord-ouest de l’Iran.

“Nous frapperons les anti-révolutionnaires partout où ils sont basés et deviendrons une source d’opérations contre la République islamique et la nation iranienne”, a déclaré Abbas Nilforushan, adjoint aux opérations de la force, dans une interview aux médias d’État publiée mardi soir.

Les médias locaux ont rapporté comment les services de renseignement analysent les images des caméras de vidéosurveillance dans les zones où il y a des manifestations pour arrêter les “émeutiers”.

“Il ne se passe pas grand-chose en Iran”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian au média américain NPR dans une interview publiée mardi.

“Il n’y aura pas de changement de régime en Iran. Ne jouez pas avec les émotions du peuple iranien.”

Réactions et arrestations

Jusqu’à présent, deux dirigeants musulmans respectés ont commenté les manifestations.

Le Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi et le Grand Ayatollah Hossein Noori Hamedani ont déclaré que les Iraniens, en particulier les jeunes qui ont figuré en bonne place dans les manifestations, ont le droit de manifester et que les responsables doivent les écouter.

Ils ont toutefois averti que les manifestations ne doivent pas être d’une manière telle que les “ennemis” de la République islamique puissent en profiter, et que les principes religieux ne doivent pas être violés lors des manifestations.

Au moins deux célébrités iraniennes de renom ont également fait la une des journaux.

Ali Karimi, ancien joueur vedette de l’équipe nationale de football du pays, publie régulièrement sur ses réseaux sociaux des messages de soutien aux manifestations.

Karimi vit apparemment aux Émirats arabes unis, de sorte que certains médias affiliés à l’État ont évoqué la possibilité de son arrestation par Interpol pour avoir prétendument incité à manifester. Les responsables n’ont pas commenté.

Il a été rapporté que ses propriétés avaient été confisquées, avec des images mardi montrant une villa de luxe à Lavasan près de Téhéran scellée par la justice. Mais le site d’information semi-officiel Fars a déclaré que Karimi avait liquidé ou transféré ses actifs avant de quitter l’Iran.

Mehran Modiri, comédien et personnalité de la télévision, a également mis en ligne une vidéo contre la réponse des autorités aux manifestations.

Le site d’information semi-officiel Tasnim a rapporté mercredi que Modiri n’était pas dans le pays, sans dire comment il était parti, malgré une ordonnance judiciaire qui lui interdisait de sortir.

Il y a eu plusieurs arrestations très médiatisées depuis le début des manifestations.

Niloufar Hamedi, journaliste au quotidien Shargh, l’une des premières à avoir rendu compte de l’hospitalisation et de la mort d’Amini, a été arrêtée à son domicile de Téhéran la semaine dernière.

L’une des nombreuses journalistes arrêtées, elle est actuellement à l’isolement à la prison d’Evin, selon son mari Mohammad Hossein Ajorlou.

Les médias affiliés à l’État ont rapporté mardi soir que Faezeh Hashemi, la fille de feu le président Akbar Hashemi Rafsandjani, avait été arrêtée par les services de renseignement pour « incitation des émeutiers à des manifestations de rue dans l’est de Téhéran ».

Hashemi, qui a l’habitude de faire des commentaires anti-establishment, avait auparavant été exclu de toute activité politique officielle. Des médias semi-officiels ont rapporté qu’elle avait également été arrêtée lors de précédentes manifestations de rue, sans préciser quand.