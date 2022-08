Les manifestations en Irak deviennent meurtrières après qu’un éminent religieux a quitté la politique

La violence a été la plus grave au cours d’un été de troubles en Irak, qui a été sans gouvernement pendant une bonne partie de l’année et captif de l’escalade des querelles entre les factions politiques, y compris les partisans de l’ecclésiastique, Moqtada al-Sadr, et son rival chiite groupes soutenus par l’Iran.

Les partisans de Sadr ont pris d’assaut le palais lundi après avoir annoncé sa retraite “définitive” de la politique – une menace qu’il a déjà proférée pendant des années aux yeux du public, mais qui pourrait avoir des conséquences plus graves dans le climat politique chargé et avec le pays gouverné par un gouvernement intérimaire.

Les retombées ont été immédiates. Les partisans de Sadr, qui avaient organisé un sit-in à l’intérieur de la zone verte, où se trouvent les bureaux du gouvernement et les missions diplomatiques, ont escaladé les portes du palais et ont défilé dans ses salles ornées, dans des scènes partagées sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, des bruits de balles réelles ont retenti dans la capitale, alors que les forces de sécurité s’abattaient sur les manifestants.

Ailleurs en Irak, les partisans de Sadr ont bloqué des routes et des bâtiments gouvernementaux, y compris à Bassorah, dans le sud. La mission des Nations Unies en Irak a qualifié ces développements d'”escalade extrêmement dangereuse” et a imploré les manifestants de se retirer de la zone verte.

Le dysfonctionnement politique de l’Irak – une caractéristique de la vie civique depuis l’invasion américaine il y a près de deux décennies a enraciné un ordre sectaire et kleptocratique – est entré dans sa dernière phase en octobre, lorsque Sadr a remporté le plus grand nombre de sièges au parlement mais n’a pas réussi à former un gouvernement. Après des mois de paralysie politique, Sadr a retiré ses législateurs de la législature en juin et a envoyé ses partisans occuper le parlement.