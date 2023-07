Les manifestations en France semblent s’atténuer alors que les maires et la foule appellent au calme – National

Des foules se sont rassemblées dans les mairies de toute la France lundi dans ce que les médias français appellent « rassemblements anti-émeutes » pour montrer sa solidarité avec les gouvernements locaux ciblés dans six nuits de troubles déclenchées par la fusillade policière d’un jeune de 17 ans.

Les émeutes, qui semblaient s’atténuer du jour au lendemain lundi, ont été provoquées par une réaction violente des adolescents dans les banlieues et les projets de logements urbains contre un État français qui, selon de nombreux jeunes d’origine immigrée, les discrimine régulièrement. Au total, 99 mairies ont été attaquées dans les violences, ainsi que d’autres bâtiments publics, selon le ministère de l’Intérieur.

Le président français Emmanuel Macron rencontrait lundi les maires de 220 villes de tout le pays. Dans toute la France, 34 bâtiments ont été attaqués du jour au lendemain – dont beaucoup étaient liés au gouvernement – ainsi que 297 véhicules.





3:23

La France se prépare à de nouvelles manifestations contre la fusillade mortelle d’un adolescent par la police



Il y a eu peu de manifestations organisées au-delà d’une marche la semaine dernière pour Nahel, l’adolescente d’origine algérienne qui a été tuée mardi dans la banlieue parisienne de Nanterre. Au lieu de cela, la colère s’est manifestée avec des jeunes ciblant la police et les deux parties utilisant des tactiques de plus en plus agressives.

La colère s’est transformée en attaques contre des symboles de l’État, des incendies criminels généralisés et des pillages nocturnes. Environ 45 000 agents ont été déployés sur tout le territoire contre les violences qui, selon le maire de Nanterre, Patrick Jarry, blessent avant tout les jeunes.

« Nous voulons que justice soit rendue à Nahel et que les appels à la fin des violences exprimés par sa grand-mère et sa mère soient respectés », a déclaré Jarry, s’exprimant devant sa mairie, qui a échappé à l’attaque.

Une voiture chargée d’incendiaires a frappé le domicile du maire de la banlieue parisienne de L’Hay-les-Roses au cours du week-end, une attaque inhabituellement personnelle qui, selon les autorités, serait poursuivie comme une tentative d’homicide. L’attaque a provoqué une vague de soutien aux gouvernements locaux dans de nombreuses villes où l’hôtel de ville est souvent littéralement au centre de la vie publique.

Le maire de L’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a déclaré que sa femme et l’un de ses enfants avaient été blessés et a critiqué le gouvernement pour avoir fait trop peu, trop tard – et a déclaré que blâmer les médias sociaux ou les parents cachait un problème plus grave.

« Les ingrédients de base sont toujours là. Depuis plusieurs années, tout l’été, des explosifs éclatent qui empêchent les gens de dormir, qui les rendent fous », a-t-il déclaré lundi à la télévision BFM. « Nous sommes impuissants été après été. »

Au total, selon le ministère de l’Intérieur, il y a eu 157 interpellations dans la nuit sur un total de 3.354 depuis mardi dernier, et deux commissariats ont été attaqués, entre autres dégâts.

1:18

Émeutes en France : la grand-mère d’un adolescent tué par la police demande l’arrêt des émeutiers



Le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’âge moyen des personnes arrêtées était de 17 ans et que des enfants aussi jeunes que 12 ou 13 ans avaient été détenus pour avoir attaqué les forces de l’ordre et mis le feu.

Dans la banlieue parisienne de Clichy-sous-Bois, où un incendie a également frappé la mairie, les habitants ont déclaré ce week-end que la colère couvait depuis des années et beaucoup ont déclaré que le gouvernement n’avait pas fait grand-chose pour les aider.

« Les jeunes ont peur de mourir entre les mains de la police. Ils sont sans espoir. Ils s’ennuient et ils ont besoin de quelque chose pour les distraire afin qu’ils ne traînent pas dans la rue », a déclaré Samba Seck, 39 ans.





2:07

Une enquête sur une tentative de meurtre démarre à la suite d’attaques anti-émeute contre le maire français et sa famille



Macron a blâmé les médias sociaux pour la propagation des troubles et a appelé les parents à assumer la responsabilité de leurs adolescents.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré à la radio France Inter que les parents qui abdiqueraient cette responsabilité, « soit par désintérêt, soit délibérément », seraient poursuivis.

Un pompier de 24 ans est mort d’une crise cardiaque en répondant à un incendie dans un garage souterrain qui s’est propagé à l’immeuble au-dessus, selon la police parisienne.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, a indiqué la police dans un communiqué.