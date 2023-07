Les manifestations en France montrent les premiers signes d’apaisement après que des dizaines de milliers de policiers aient affronté la 5e nuit de violence

La France a enduré une cinquième nuit de violence généralisée samedi soir alors que des dizaines de milliers de policiers travaillaient pour contenir les manifestations qui ont commencé à montrer leurs premiers signes de ralentissement depuis leur éruption la semaine dernière.

Les tensions tout au long de la nuit se sont concentrées sur les grandes villes comme Paris, Nice, Marseille et Strasbourg, la police lançant des gaz lacrymogènes et regroupant les manifestants jusque tard dans la nuit. Les autorités françaises ont procédé à 719 arrestations à travers le pays tout au long de la nuit, dans le cadre d’une réponse massive des forces de l’ordre contre les plus grandes manifestations que le pays ait connues depuis 2018.

Les émeutes se sont emparées de la banlieue parisienne et se sont rapidement propagées à d’autres villes de France la semaine dernière après le mort d’un jeune de 17 ans lors d’un contrôle routier. Cet adolescent, Nahel, a été inhumé lors d’un enterrement samedi.

La police française a centré sa réponse à Paris autour des Champs-Élysées suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux pour utiliser le célèbre monument comme point de rassemblement des manifestants.

Outre le vandalisme contre les magasins et les espaces publics, l’attaque la plus importante a eu lieu lorsqu’un manifestant a percuté avec son véhicule le domicile d’un maire français. Le manifestant, qui aurait tenté de mettre le feu à la maison, n’a pas encore été identifié.

Vincent Jeanbrun, maire d’une banlieue sud de Paris, dit qu’il se trouvait à la mairie de la ville lorsque l’attaque s’est produite, avec seulement sa femme et ses deux enfants à la maison. Sa femme et l’un de ses enfants ont été blessés lors de l’attaque, bien que leurs blessures ne soient pas considérées comme mettant leur vie en danger.

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a fait face à des appels croissants pour mettre fin aux manifestations. Il a été contraint d’annuler un voyage prévu en Allemagne ce week-end, au lieu de rester dans le pays pour surveiller la situation.

Ce voyage aurait été la première fois qu’un président français effectuait une visite d’État en Allemagne en 23 ans.

Plus tôt ce week-end, Macron a convoqué une réunion d’urgence de l’Assemblée nationale pour décider comment gérer les manifestations, éventuellement déployant 45 000 agents et véhicules blindés. Au départ, les forces de l’ordre n’envoyaient qu’environ 9 000 agents.

Au total, la police française a arrêté plus de 3 000 personnes tout au long des journées de violence. Des centaines de policiers ont également été blessés.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.