Les manifestations en France alimentées par les réseaux sociaux, déclare le président français Emmanuel Macron

Points clés Mardi, la police française a abattu Nahel, 17 ans, lors d’un contrôle routier après que l’adolescent eut brûlé un feu rouge.

Le policier a reçu une accusation préliminaire d’homicide volontaire après la fusillade mortelle.

Des milliers de personnes ont défilé et se sont révoltées dans toute la France en réponse à la fusillade, provoquant des affrontements avec la police.

La France a déployé vendredi 45 000 officiers soutenus par des véhicules blindés légers pour faire face à une quatrième nuit consécutive de violentes manifestations après la mort par balle d’un adolescent par la police.

Des unités de police d’élite et d’autres forces de sécurité se sont déployées à travers le pays pour réprimer la violence et les émeutes à la suite de la fusillade, qui a eu lieu lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne mardi.

Le président français Emmanuel Macron, après s’être précipité d’un sommet européen pour présider une réunion de crise, a dénoncé « l’exploitation inacceptable de la mort d’un adolescent » dans certains milieux.

Un manifestant court lors de la troisième nuit de manifestations déclenchées par la fusillade mortelle par la police d’un conducteur de 17 ans dans la banlieue parisienne de Nanterre, en France. Source: PAA / Aurélien Morissard/AP Il a déclaré que les médias sociaux alimentaient la violence par copie, en plus de devenir un lieu pour l’organiser, et que les agences de l’État demanderaient à des plateformes telles que Snapchat et TikTok de supprimer le « contenu le plus sensible ».

« On a parfois le sentiment que certains (des jeunes) vivent dans la rue des jeux vidéo qui les ont intoxiqués. »

Il a également exhorté les parents à assumer la responsabilité des émeutiers mineurs, dont un tiers étaient « jeunes ou très jeunes ».

Pourquoi les gens en France se révoltent

Les troubles ont été déclenchés par le meurtre de Nahel, 17 ans, qui a ravivé des griefs de longue date concernant la police et le profilage racial dans les banlieues françaises à faible revenu et multiethniques.

La France a été secouée par des nuits successives de manifestations depuis que Nahel a été abattu à bout portant lors d’un contrôle routier capté en vidéo.

Des foules de manifestants défilent pour exiger justice pour Nahel. Crédit: SOPA Images/Sipa États-Unis Une vidéo, authentifiée par l’AFP, montrait deux policiers debout à côté de la voiture à l’arrêt, l’un pointant une arme sur le conducteur.

Une voix se fait entendre disant : « Vous allez recevoir une balle dans la tête.

Le policier semble alors tirer alors que la voiture démarre brusquement. Le policier a été inculpé d’homicide volontaire et placé en garde à vue.

Dans sa première interview médiatique depuis la fusillade, la mère de Nahel, Mounia, a déclaré à la télévision France 5 : « Je ne blâme pas la police, je blâme une personne : celle qui a pris la vie de mon fils. »

La mère de Nahel lève le poing alors qu’elle assiste à une marche à la mémoire de son fils de 17 ans qui a été tué par la police française. Source: AAP, APE / Yoan Valat Elle a déclaré que l’officier de 38 ans responsable, qui a été arrêté et accusé d’homicide volontaire jeudi, « a vu un visage arabe, un petit enfant, et a voulu se suicider ».

Il doit être enterré lors d’une cérémonie samedi, selon le maire de Nanterre – la banlieue parisienne où il a vécu et a été tué.

Macron a tenté de trouver un équilibre entre la pression pour une réponse sévère et les craintes de déclencher une réaction plus forte.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré à la télévision TF1 que des unités d’élite de la police et de la gendarmerie paramilitaire figuraient parmi les 45 000 agents déployés vendredi.

Cela se compare à 40 000 la nuit précédente, lorsque les forces de police n’ont pas réussi à empêcher 492 structures d’être endommagées, 2 000 véhicules incendiés et 3 880 incendies déclenchés dans tout le pays, selon les chiffres du gouvernement.

« Ces prochaines heures seront décisives », écrit Darmanin dans une note aux secours.

« Les renforts humains et matériels que nous envoyons actuellement vous donneront (…) les moyens de défendre la République et ses valeurs », a-t-il ajouté.

Des manifestants tirent des feux d’artifice sur des policiers lors d’une deuxième nuit d’émeutes à Nanterre après la mort d’un jeune de 17 ans lors d’un contrôle routier. Source: AAP, ABACA, Association de la presse / Poitout Florian/Alay La Première ministre Elisabeth Borne a également annoncé l’annulation d’événements de grande envergure – tels que des concerts – à travers le pays.

Les bus et les tramways, visés par certaines des violences des nuits précédentes, ont cessé de circuler à 21h00 (19h00 GMT) et la vente de grands feux d’artifice et de liquides inflammables a été interdite.

Le gouvernement cherche désespérément à éviter une répétition des émeutes urbaines de 2005, déclenchées par la mort de deux garçons d’origine africaine lors d’une poursuite policière, au cours de laquelle 6 000 personnes ont été arrêtées.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que le meurtre de l’adolescent d’origine nord-africaine était « un moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans l’application des lois ».

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a rejeté cette accusation comme «totalement infondée».

Jeudi, deux grands syndicats de police ont déclaré être « en guerre » avec des émeutiers, qu’ils ont assimilés à de la « vermine ».

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour tentative de meurtre après que deux policiers en civil ont été attaqués par un gang de 20 personnes dans le sud de la ville dans la nuit.