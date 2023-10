Les manifestations en faveur des Palestiniens se poursuivent dans le monde : NPR

basculer la légende Yuri Cortez/AFP via Getty Images

Des manifestants en colère ont crié des messages pro-palestiniens et brandi des drapeaux palestiniens et se sont parfois heurtés aux forces de sécurité lors de manifestations du Liban à la Cisjordanie et même jusqu’à Washington, DC.

À Amman, en Jordanie, plus d’un millier de personnes ont défilé vers l’ambassade israélienne dans les heures qui ont suivi la nouvelle d’une explosion dans un hôpital de Gaza. Les forces de sécurité ont lancé des gaz lacrymogènes sur les personnes qui tentaient d’atteindre le bâtiment et la police anti-émeute a réussi à repousser la foule loin de l’ambassade.

Des vidéos mises en ligne montrent des centaines de personnes rassemblées non loin de l’ambassade américaine à Beyrouth lors de la deuxième journée de manifestations mercredi. Les manifestants se seraient affrontés avec la police également sur place, ils ont démoli un mur de sécurité et coupé une clôture sur la route menant à l’ambassade.

La colère a été déclenchée après l’explosion survenue mardi à l’hôpital arabe Al Ahli à Gaza, où des centaines de personnes ont été tuées dans l’explosion. Beaucoup ont appelé à la fin des attaques contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. D’autres ont exprimé leur colère face à ce qu’ils voient comme le monde tournant le dos au peuple palestinien.

L’émotion vive ressentie par de nombreuses personnes descendues dans les rues pour protester au Moyen-Orient, notamment en Égypte, au Maroc et en Iran, souligne la tension croissante dans la région en raison du conflit Israël-Hamas.

L’ambassade américaine à Beyrouth a publié mercredi un avertissement demandant aux citoyens américains d’éviter la zone d’Awkar « étant donné le potentiel de nouvelles manifestations ». L’ambassade est restée ouverte mais le Département d’État a mis à jour son avis aux voyageurs pour le Liban au niveau 4 : Ne pas voyager.

basculer la légende Bilal Hussein/AP

« Le Département d’État exhorte les citoyens américains au Liban à planifier leur départ le plus tôt possible tant que des options commerciales sont encore disponibles », a indiqué l’agence.

Les affrontements se sont poursuivis mercredi soir alors que le président Joe Biden rencontrait les dirigeants israéliens à Tel Aviv. Il a exprimé son soutien à Israël et a réaffirmé que l’explosion à l’hôpital était le résultat d’un groupe militant palestinien et non d’une attaque israélienne. Le Hamas, le groupe palestinien qui contrôle Gaza, et d’autres pays arabes ont imputé la responsabilité à Israël.

Les responsables palestiniens ont annoncé mercredi une frappe en Cisjordanie en réponse à la tragédie de l’hôpital de Gaza. De nombreux magasins et commerces ont été fermés dans le cadre de cette manifestation.

Dans de nombreux quartiers de Cisjordanie, notamment à Ramallah, Naplouse et Hébron, les Palestiniens sont descendus dans la rue. Certains auraient jeté des pierres sur la sécurité israélienne en Cisjordanie.

Reuters a rapporté que les forces israéliennes ont abattu deux adolescents palestiniens près de Ramallah lors de ces manifestations.

À Washington, environ 300 personnes ont été arrêtées lors d’une manifestation au Capitole, a déclaré la police du Capitole des États-Unis à NPR, et trois ont été accusées d’avoir agressé des policiers.

basculer la légende Mariam Zuhaib/AP

Des organisations juives américaines se sont rassemblées mercredi au Capitole pour critiquer le gouvernement israélien et exiger un cessez-le-feu.

Jewish Voice for Peace et If Not Now Org ont défilé dans les rues pour appeler à la fin du « génocide en Palestine ». Ils sont entrés dans le bâtiment du Capitole en fin d’après-midi et ont continué à manifester dans le bâtiment de bureaux de Cannon House jusqu’à ce que la police commence à procéder à des arrestations.

La police du Capitole a déclaré mercredi soir que le nombre de personnes arrêtées pourrait changer d’ici jeudi une fois que tout le monde aura été traité.