Les manifestations en Chine suscitent l’espoir des militants à l’étranger

Il y a trois ans, à Melbourne, en Australie, Ronnie Li et d’autres étudiants de Chine continentale ont chanté en faveur de leur gouvernement. Ils tentaient d’étouffer un rassemblement faisant la promotion du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, le plus grand défi à l’autorité de Pékin depuis des années.

Mme Li, 23 ans, a depuis changé d’avis sur cette question – et sur bien d’autres choses.

Ces derniers jours, a-t-elle dit, elle et d’autres étudiants chinois du continent ont manifesté en Australie contre la politique de Pékin, appelant à plus de liberté en Chine, y compris un assouplissement des restrictions de Covid.

“Tout le monde s’est réveillé”, a-t-elle déclaré. “Tout doucement. Le changement prend du temps.

Les récentes manifestations en Chine se sont propagées bien au-delà du continent, dans des villes du monde entier avec de grands contingents d’étudiants chinois – même à Hong Kong, où les manifestations pro-démocratie de 2019 ont été écrasées et où toute forme de dissidence est désormais dangereuse.

Certains jeunes comme Mme Li – membres de ce qu’on a appelé la génération la plus nationaliste de Chine depuis des décennies, élevée sur un Internet censuré dans lequel le Parti communiste au pouvoir ne peut faire de mal – ont vécu ce qu’ils décrivent comme un réveil politique. On ne sait pas s’ils représentent plus qu’une infime minorité, ou jusqu’où leur critique de Pékin pourrait aller au-delà de la question des restrictions de Covid.