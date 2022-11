Les manifestations en Chine suscitent des réactions mitigées de la part des dirigeants mondiaux et de l’ONU

La Maison Blanche et le Département d’État américain ont exprimé leur désaccord avec la politique chinoise zéro COVID et leur soutien aux manifestations en cours à travers le pays.

“Nous avons dit que le zéro-COVID n’est pas une politique que nous poursuivons ici”, a déclaré lundi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche à Fox News Digital. “Et comme nous l’avons dit, nous pensons qu’il sera très difficile pour la République populaire de Chine de pouvoir contenir ce virus grâce à sa stratégie zéro COVID.”

Les commentaires interviennent alors que des manifestations massives ont fait rage à travers la Chine ces derniers jours, s’étendant à 20 provinces et aux villes de Pékin et de Shanghai, certains appelant le président Biden à en dire plus en faveur des manifestants.

Lisa Daftari, commentatrice de politique étrangère pour Foreign Desk News, a établi des parallèles avec les manifestations en Chine et celles qui se poursuivent en Iran, affirmant que les gens se dressaient contre des systèmes politiques corrompus tels que le communisme et la théocratie.

“Les médias se sont trompés sur les deux”, a déclaré Daftari sur Twitter lundi. « Biden administrateur silencieux.

Les manifestations ont commencé après l’incendie meurtrier d’un immeuble d’appartements la semaine dernière dans la capitale régionale du Xinjiang, Urumqi, qui a entraîné la mort de 10 personnes. En raison des mesures de verrouillage dans la ville qui sont en place depuis plus de 100 jours, le service d’incendie de la ville a été retardé pour arriver sur les lieux.

Les habitants de la ville ont commencé à manifester dans les rues peu de temps après la tragédie, marchant sur les bâtiments gouvernementaux et exigeant la fin du verrouillage strict de la ville.

Malgré l’incendie qui s’est produit dans l’extrême ouest du pays, les manifestations se sont rapidement propagées à travers le pays, une rare manifestation de résistance au Parti communiste chinois. Des manifestants à travers le pays sont descendus dans la rue pour exiger la fin de la politique chinoise zéro COVID qui a entraîné trois ans de confinement strict dans de nombreuses villes. Certains manifestants ont appelé à la liberté et à la démocratie et d’autres à la destitution du président chinois Xi Jinping.

Une vidéo de Shanghai montre les autorités chinoises tentant de réprimer les manifestations, un manifestant étant arrêté alors qu’il tentait de prononcer un discours de soutien aux victimes tout en brandissant un bouquet de fleurs jaunes. D’autres manifestants ont pu être vus s’opposer à l’arrestation de l’homme alors que la police le forçait à monter dans une voiture de police et à s’éloigner des lieux.

Les mesures de sécurité dans le pays ont contribué à tempérer légèrement les manifestations à partir de lundi, bien que des informations en provenance de Chine indiquent que les manifestations devraient reprendre dans les jours suivants. Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis soutenaient les droits des manifestants pacifiques à travers le monde.

“Nous disons depuis longtemps que tout le monde a le droit de manifester pacifiquement, aux États-Unis et dans le monde. Cela inclut en RPC”, a déclaré le porte-parole.

Les manifestants ont recueilli un certain soutien du Royaume-Uni, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly appelant le gouvernement chinois à respecter les droits des manifestants et des journalistes après l’arrestation d’un journaliste de la BBC en Chine.

“La liberté des médias et la liberté de manifester doivent être respectées. Aucun pays n’est exempté”, a déclaré Cleverly sur Twitter lundi. “L’arrestation du journaliste de la BBC @EP_Lawrence en Chine est profondément troublante. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail sans intimidation.”

Pendant ce temps, un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, n’a pas commenté la politique chinoise en matière de COVID, mais a appelé les autorités à respecter les manifestants.

“Nous avons vu certaines des vidéos des manifestations et notre réaction est la même que celle que nous avons pour le monde entier. Est-ce que nous croyons en l’importance du droit des personnes à se réunir et à s’associer pacifiquement et à leur droit de manifester pacifiquement et exhortons les autorités pour garantir ce droit », a déclaré lundi le porte-parole, Stéphane Dujarric.