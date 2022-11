Les manifestations en Chine pourraient inaugurer une ère “plus autoritaire” de Xi, selon un analyste

L’éruption ce week-end de manifestations en Chine pourrait marquer le début d’une ère “plus autoritaire” dans le régime du président Xi Jinping, a averti lundi un analyste, alors que Pékin semblait atteindre un carrefour critique dans sa stratégie zéro-Covid.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes samedi et dimanche pour manifester contre les mesures strictes de la Chine contre le Covid-19, qui ont vu les blocages, les tests de masse et les restrictions généralisées persister près de trois ans depuis le début de la pandémie.

Les manifestations présentent l’un des rejets les plus manifestes de l’autorité du Parti communiste chinois (PCC) depuis des décennies, et un affront clair à la politique “zéro-Covid” de Xi, a déclaré lundi à CNBC l’économiste en chef de TS Lombard pour la Chine.

“Ils sont répandus et, surtout, [they are] les premières manifestations depuis très longtemps qui vont à l’encontre d’une politique du gouvernement central – et qui est très étroitement associée à Xi Jinping. Ils sont donc incroyablement importants”, a déclaré Rory Green à “Street Signs Europe” de CNBC.