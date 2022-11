Les manifestations en Chine mettent en lumière l’injustice de la politique zéro Covid de Xi Jinping

Quelque 1,4 milliard de personnes vivent en Chine. Cela signifie que si l’on regarde le monde d’un point de vue humanitaire, à quoi ressemble la vie des Chinois en Chine est l’une des questions les plus importantes à explorer – si elle est rarement couverte par les médias américains, sauf à travers le prisme de la rivalité géopolitique de Washington. avec Pékin.

Au cours de la semaine dernière, de grandes manifestations ont éclaté à travers la Chine, alors que les gens se soulèvent contre un gouvernement autoritaire qui a imposé des mesures dures et très restrictives pour empêcher la propagation de Covid-19. Les manifestations ont été le plus immédiatement déclenchées par un incendie d’appartement à Urumqi, dans le Xinjiang, qui aurait tué 10 personnes, une catastrophe qui aurait été aggravée parce que les blocages stricts de Covid ont empêché les interventions d’urgence. Comme un incident de septembre lorsqu’un bus emmenant des gens dans un camp de quarantaine Covid-19 s’est écrasé, tuant 27 personnes, l’incendie a ramené chez de nombreuses personnes en Chine que leur vie était mise en danger par la politique totalitaire Covid de leur gouvernement.

Les manifestations, que la Chine réprime désormais avec une forte présence policière, pourraient ne pas réussir à changer la stratégie zéro Covid de Xi Jinping. Mais je crois qu’ils marquent quelque chose de notable : la mesure dans laquelle le zéro-Covid pourrait être un tournant pour la Chine, avec des implications cruciales pour près de 20 % de la population de la planète.

La politique Covid de Xi consume son pays

La plupart des pays qui ont réussi à supprimer le Covid-19 au début de la pandémie ont commencé à assouplir leurs politiques strictes après que des vaccins à ARNm hautement efficaces sont devenus largement disponibles, tandis que même les pays les plus stricts ont commencé à modifier leurs politiques une fois que l’omicron a frappé. Une variante plus contagieuse mais moins mortelle – plus la disponibilité de vaccins et de traitements qui réduisaient considérablement le risque de décès mais moins d’infection – signifiait que le maintien de verrouillages stricts n’avait plus de sens dans une analyse coûts-avantages.



La Chine, cependant, a largement refusé de bouger de sa politique de confinement agressif, parfois même de villes entières. Cela a largement contenu les épidémies de Covid – depuis le début de la pandémie, la Chine a signalé environ 1,5 million de cas de Covid, contre près de 100 millions aux États-Unis. Mais la politique a eu un coût extraordinaire. Le taux de chômage des jeunes en Chine est maintenant de près de 20 %. Sa croissance économique rapide s’est presque arrêtée, ce qui n’est pas rien dans un pays qui, bien que la deuxième économie mondiale, est encore assez pauvre par habitant. Des centaines de millions de personnes ont enduré la misère, l’incertitude, la peur et les privations.

L’un des chiffres les plus remarquables que j’ai vus dans la couverture des manifestations de cette semaine est celui-ci : “Les tests Covid représentent désormais jusqu’à 1,3 % du PIB de la Chine et 7,2 % des recettes publiques”. Consacrer plus de 1% du PIB aux tests Covid saigne d’énormes quantités de ressources qui pourraient être utilisées pour rendre le pays et ses habitants plus prospères.

Regarder la grande image

Tout cela a des implications, bien sûr – pour la géopolitique, pour les prédictions selon lesquelles la Chine remplacera les États-Unis et répandra ses valeurs autoritaires, et bien plus encore.

Mais je veux m’arrêter sur le coût humain. La croissance économique massive de la Chine a été, sur le plan humanitaire, l’une des évolutions les plus importantes et les plus positives de la fin du XXe siècle. Les progrès de la Chine ont représenté à eux seuls près des trois quarts de la réduction de l’extrême pauvreté au cours des 40 dernières années, sortant des centaines de millions de personnes d’un dénuement écrasant. C’est, à tous points de vue, une victoire historique pour le développement humain.

Pourtant, lié à cette réussite, l’autoritarisme de plus en plus calcifiant du Parti communiste chinois sous Xi Jinping a été l’une des plus grandes tragédies humanitaires du XXIe siècle. Les Chinois ont perdu l’accès qu’ils avaient à un Internet relativement libre au profit d’un Internet animé par une censure agressive, et ont perdu l’accès à une économie relativement axée sur la consommation au profit d’une économie qui donnait la priorité aux caprices de Xi. Plus d’un milliard de personnes ont perdu des droits qu’elles auraient dû pouvoir exercer. Cela a été et demeure une énorme tragédie en soi.

Les écrits américains sur la Chine semblent parfois supposer qu’en raison de son exhaustivité et de sa sophistication technologique, le PCC a réussi à convaincre le peuple chinois d’accepter l’autoritarisme. « La plupart supposent que les opinions des citoyens chinois sont largement façonnées par la machine de propagande du Parti communiste chinois (PCC) », notait ce printemps un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales. “Les décideurs américains supposent que Xi Jinping et le PCC ne sont confrontés à aucun défi de la part de l’opinion publique nationale, sauf peut-être de la part de groupes hypernationalistes.”

Mais ce que le rapport indique clairement – ​​et ce que les protestations rendent impossible à ignorer – c’est la fausseté de ces hypothèses. Le peuple chinois, comme les peuples vivant partout sous un régime autoritaire, a sa propre vision du monde et ses propres priorités. Ils peuvent tolérer l’inconduite du gouvernement à une époque de croissance économique rapide, mais dans une impasse économique, les frustrations viennent au premier plan.

La liberté trouve un chemin

C’est pourquoi le zéro-Covid pourrait marquer un tournant pour la Chine, même si le PCC réprimera probablement la série actuelle de manifestations. Tant que Pékin s’en tiendra à sa politique condamnée de Covid, la croissance économique rapide de la Chine est probablement terminée. Et avec la croissance économique de la Chine entravée, les raisons pour lesquelles de nombreux Chinois devaient tolérer l’autoritarisme de leur gouvernement sont également révolues.

Ceux d’entre nous en Occident devraient écouter ce que disent les braves manifestants qui sont descendus dans les rues en Chine. Cette semaine, les manifestants ont scandé « besoin des droits de l’homme, besoin de liberté » et « nous ne voulons pas de dirigeants à vie. Nous ne voulons pas d’empereurs ! Une banderole déployée sur le pont de Sitong à Pékin peu avant le congrès du parti en octobre disait :

Nous ne voulons pas de tests d’acide nucléique, nous voulons de la nourriture à manger ; Nous ne voulons pas de confinements, nous voulons la liberté ; Nous ne voulons pas de mensonges, nous voulons de la dignité ; Nous ne voulons pas de révolution culturelle, nous voulons une réforme ; Nous ne voulons pas [dictatorial] dirigeants, nous voulons des élections; Nous ne voulons pas être des esclaves, nous voulons être des citoyens.

C’est la voix d’un peuple qui a ses propres opinions politiques et sa propre vision de la liberté, pas ceux qui ont été poussés à la complaisance par l’État chinois.

C’est peut-être la portée autoritaire des politiques zéro-Covid qui a mis ces sentiments au premier plan, mais il est devenu clair que la vision de la Chine en tant qu’État autoritaire bien géré gérant brillamment l’opinion publique et traçant judicieusement une voie future a toujours été quelque chose de un mirage. Au lieu de cela, ce que nous voyons aujourd’hui est un dictateur déconnecté qui a anéanti le miracle économique de son pays et qui compte maintenant sur ses forces de sécurité massives pour garder le public, qui veut et mérite mieux, hors des rues .

Il y a déjà des indications que les manifestations pourraient amener Pékin à assouplir enfin ses restrictions Covid, bien que cela ne soit pas facile – le manque d’exposition au virus et les faibles taux de vaccination, en particulier parmi les personnes âgées les plus vulnérables, signifient que le pays pourrait voir épidémies massives si elle s’ouvre tous ensemble. Mais les politiques zéro-Covid échoueront finalement parce que la Chine a rencontré un virus qui est tout simplement trop contagieux pour être supprimé avec des outils contondants, aussi puissants soient-ils, sans payer un prix que le pays ne peut pas se permettre. Et en ce qui concerne la liberté politique, le PCC semble avoir fait exactement la même erreur de calcul : le désir de liberté, de droits de l’homme, de pouvoir simplement vivre la vie que vous voulez, peut être aussi irrépressible que l’omicron.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!