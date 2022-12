Les manifestations en Chine contrecarrent le programme d’expansion du contrôle politique de Xi

Commentez cette histoire Commentaire

Sous un pont routier près du quartier des ambassades de Pékin, une manifestation dimanche soir contre les dures restrictions “zéro covid” du pays s’est tue alors qu’un jeune homme avec un mégaphone a commencé à s’adresser à la foule. “Ce dont tout le monde doit être conscient”, a-t-il commencé, “c’est que parmi nous il y a des forces étrangères anti-chinoises, elles sont à proximité…”

La foule l’a immédiatement interrompu. “Non, il n’y en a pas”, ont crié certains. “Nous sommes tous des patriotes chinois”, ont crié d’autres.

La vague de fond de mécontentement qui s’est emparée d’au moins une douzaine de grandes villes chinoises ces derniers jours a été déclenchée principalement par le ressentiment à l’égard des mesures draconiennes que le gouvernement a maintenues pour étouffer rapidement, sinon prévenir, les épidémies de coronavirus. Mais les manifestations à Pékin et ailleurs ont également révélé l’opinion de nombreuses personnes appréhension face à la vision nationaliste plus large du président Xi Jinping – qui privilégie de plus en plus la stabilité et la sécurité nationale au détriment des libertés individuelles.

Pour Xi, sans doute le dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong, la voie pour que la Chine devienne une superpuissance mondiale est que les gens soutiennent activement le Parti communiste, fassent des sacrifices et restent en ligne pour le plus grand bien de la nation.

Dans cette vision du monde, les États-Unis et d’autres puissances occidentales sont souvent diabolisés comme essayant de saper l’essor de la Chine. Les commentateurs nationalistes ont répondu aux récentes manifestations par des arguments éculés qui prétendent les dissidents sont organisés par des agents étrangers clandestins.

La police chinoise frappe aux portes des manifestants et fouille les téléphones portables

“C’est le [party’s] tactique habituelle pour diviser les gens » et rejeter la faute, a déclaré Yan, un ancien enseignant de Chengdu qui n’a donné son nom de famille que par souci de sécurité. Il a assisté à une veillée dimanche pour se souvenir des 10 victimes de l’incendie d’un immeuble d’appartements dans la ville d’Urumqi, qui, selon les résidents locaux, a été aggravé par la lenteur de la réponse des pompiers en raison des restrictions pandémiques. Plus d’un millier de personnes ont pris part à la veillée, appelant à la liberté sur les tests de coronavirus et scandant “donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort”.

Mais la propagande sur les hostilités étrangères, déployée pour délégitimer la dissidence lors des manifestations de 2019 à Hong Kong, a perdu son pouvoir de persuasion lors des dernières manifestations.

Les préoccupations des citoyens sont « à l’échelle nationale et transcendent les frontières locales, ethniques et de classe », a déclaré Chenchen Zhang, professeur adjoint en relations internationales à l’Université de Durham en Grande-Bretagne. “Les gens à travers le pays ont vécu de première main les frustrations et les souffrances causées par zéro covid.”

La variété des griefs exprimés au cours de la dernière semaine de manifestations et autres rassemblements publics spontanés reflète une ampleur de l’inquiétude quant à la manière dont le gouvernement a géré la pandémie au cours des trois dernières années. Une liste des demandes a été compilée puis diffusée par un groupe de jeunes Chinois – certains dans le pays et d’autres à l’étranger – qui dirigent Citizens Daily CN sur Instagram. La l’application est bloquée en Chine, et le groupe, pour des raisons de sécurité, opère dans l’anonymat complet, même les uns des autres.

La liste vise à garantir que les appels pour «le respect fondamental de la vie et de la dignité humaines» sont entendus, ont déclaré les opérateurs du compte en réponse écrite aux questions. Ils en ont fait la promotion pour éviter un «effet dissuasif croissant» lors de la prise de parole.

Les libéraux ont profité de l’occasion pour réclamer une meilleure protection des droits individuels, utilisant souvent des slogans officiels pour étayer leur argumentation. Parce que les dirigeants du pays ont atteint leur objectif de “prospérité modérée” l’année dernière, les conditions de quarantaine qui compromettent la qualité de vie des gens sont “insultantes pour la Chine”, a écrit Qu Weiguo, chercheur à l’Université Fudan de Shanghai, sur l’application de médias sociaux WeChat.

Bien qu’il soit peu probable que la dissidence affaiblisse véritablement l’emprise ferme de Xi sur le pouvoir, elle a sapé son programme et sa crédibilité en tant que décideur politique.

« Nous ne savons pas d’où il tire ses conseils ni s’il en reçoit. C’est ce qui est le plus préoccupant », a déclaré Mary Gallagher, directrice du Centre d’études chinoises de l’Université du Michigan. Certaines personnes en Chine semblent avoir “perdu confiance dans le gouvernement central pour prendre des décisions judicieuses”, a-t-elle déclaré.

Découvrez ce qui a conduit les manifestants à un point de rupture avec la politique « zéro covid » de la Chine

Lors d’une réunion des principaux dirigeants du Parti communiste en octobre, Xi a justifié la prolongation de son règne en promettant de défendre la nation contre les “tempêtes dangereuses” d’un monde extérieur déterminé à saper le “grand rajeunissement” de la Chine. Son approche caractéristique de la pandémie était un élément central du récit selon lequel il avait assuré la stabilité de la Chine en la protégeant de ces forces extérieures menaçantes.

Dès janvier 2020, les médias d’État ont pris la décision inhabituelle de déclarer que Xi commandait personnellement la réponse à la pandémie. Et pendant un certain temps, le succès de sa stratégie d’écrasement du virus a été une source de fierté nationale. La Chine a eu beaucoup moins de cas de covid et de décès que la plupart des pays. Les médias d’État ont déclaré qu’il démontrait la supériorité du système politique chinois.

La décision de couper le pays du monde est depuis devenue extrêmement impopulaire. La Coupe du monde au Qatar a rappelé qu’à l’exception de la Corée du Nord, la Chine est la seule à essayer encore d’empêcher le coronavirus de circuler dans la population générale. Au cours des matchs de ces derniers jours, la chaîne de télévision publique chinoise CCTV a coupé les gros plans de supporters sans masque dans des stades bondés afin que les téléspectateurs à la maison on ne leur rappelle pas à quel point leur pays est aberrant.

La première reconnaissance publique des troubles de ce mois-ci est survenue mardi, lorsqu’un responsable de la santé a déclaré aux journalistes à Pékin que “le problème que le public a récemment soulevé ne concerne pas principalement le contrôle de l’épidémie lui-même, mais se concentre sur des mesures simplifiées, intensifiées et strictement uniformes”. Le gouvernement a également annoncé un plan pour accélérer les vaccinations des personnes de 60 ans et plus et a exhorté les autorités locales à redoubler d’efforts et à utiliser les mégadonnées pour retrouver ceux qui ont besoin de vaccins.

Pourtant, les critiques craignent que les mesures arbitraires et excessives ne soient un pilier plutôt qu’un bogue de la politique, même si elle commence à être modifiée. Les vastes pouvoirs conférés aux fonctionnaires de bas niveau chargés de faire respecter les verrouillages ont établi des comparaisons avec l’ère de Mao, lorsque le parti était impliqué dans tous les aspects de la vie quotidienne. Instructions détaillées écrits par des étudiants en droit ont circulé en ligne pour expliquer aux résidents comment utiliser les lois chinoises pour combattre les autorités du quartier qui veulent qu’ils restent chez eux.

Les commentateurs nationalistes, dont beaucoup prétendent parler au nom des masses, ont du mal à répondre à l’effusion de colère. Certains ont été confrontés à leurs vagues insinuations sur les agitateurs étrangers. Un article largement partagé accusant les “méchants dans la foule” a suscité tellement de moqueries que l’auteur l’a supprimé.

Ming Jinwei, ancien rédacteur en chef de l’agence de presse officielle Xinhua devenu blogueur politique, a écrit sur WeChat que même si toutes les personnes qui se plaignent n’étaient pas des agents étrangers, la menace des «forces étrangères hostiles» reste très réelle et présente. Aux côtés des agences de renseignement américaines et des groupes de défense des droits de l’homme, il a cité en exemple les Chinois qui sont « spirituellement américains » ou les médias occidentaux.

“Chaque fois qu’il y a un malheur ou une tragédie en Chine, ils attaquent et attisent les flammes”, a-t-il écrit lundi.

Les responsables chinois soulèvent souvent des points similaires. Une réunion du principal organe chargé de l’application de la loi du parti mardi a appelé à une “répression résolue des activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles”.